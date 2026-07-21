HAVELSAN'dan KKTC'ye yapay zeka destekli deniz gözetleme sistemi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli teknolojiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne güç katmaya devam ediyor. Şimdi de HAVELSAN tarafından hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sistemini devreye aldı.

Doğu Akdeniz'deki tüm hareketlilik izlenecek

KKTC'nin Gazimağusa ilçesine kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, gemi hareketlerini takip etmenin yanı sıra insan kaçakçılığı, kaçakçılık faaliyetleri ve diğer yasa dışı operasyonların tespitine de katkı sağlamayı hedefliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem; radarlar, elektronik sensörler, haberleşme altyapısı ve sahaya kurulan gözetleme kulelerinden gelen verileri yerli yazılımla bir araya getiriyor. Yapay zeka destekli analiz altyapısı sayesinde denizdeki hareketler anlık olarak değerlendirilerek operatörlere gelişmiş durumsal farkındalık sunuluyor.

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Türkiye’de Gemi Trafik Hizmetleri için kullanılan yabancı yazılımlar 2023 yılında HAVELSAN’ın geliştirdiği yerli yazılımlarla değiştirilmişti. KKTC’ye kurulan sistemin daha fazla yerlilik oranına sahip olduğu vurgulandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, sistemin hem Türkiye hem de KKTC'nin "Mavi Vatan"daki gözü olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak. KKTC, kaçakçılık, illegal işler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanacaktır."

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