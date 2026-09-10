Havelsan’dan ortak üretim HAMZA-1 için satış anlaşması

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HAVELSAN ile Mısır’ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu, HAMZA-1 insansız hava aracının satışı için anlaşma imzaladı. El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da imzalanan anlaşma, iki kuruluşun otonom sistemler alanındaki ortak çalışmalarının yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.

Ortak üretimden satış aşamasına geçildi

Yeni anlaşma, HAVELSAN ve AOI arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğinde. Söz konusu anlaşmayla dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretilmesi hedeflenmişti.

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler konusundaki mühendislik deneyimini AOI’nin Mısır’daki yerel üretim altyapısıyla bir araya getiriyor. Programın ilk HAMZA-1 sistemi ise Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025 fuarında tanıtılmıştı.

HAMZA-1’in geliştirilmesinde HAVELSAN’ın farklı görev ihtiyaçlarına yönelik insansız hava araçları üzerinde elde ettiği teknoloji birikimi kullanılıyor. Şirketin BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi platformlarla geliştirdiği otonom sistem tecrübesi, HAMZA-1 programının teknolojik temelini oluşturuyor.

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Satış anlaşması kapsamında HAMZA-1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Anlaşmayla birlikte HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojisi Mısır’daki yerel üretim altyapısıyla buluşturularak ticari bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

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