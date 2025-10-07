HAVELSAN'ın savaş yönetim sistemi ADVENT, Endonezya'da göreve başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi), Endonezya’da göreve başladı. HAVELSAN’ın Uzak Asya’daki ilk teslimatı gerçekleştirildi. Sistemin testleri ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

[bkzdh=

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait KCR-60 platformuna entegre edilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile Gemi Veri Dağıtım Sistemi FLEETSTAR'ın deniz kabul ve fiili atış testleri başarıyla tamamlandı. Kabul faaliyetlerinin ardından sistemler 622 borda numaralı KRI BELATI hücumbotu üzerinde Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN ile Endonezyalı PT TESCO INDOMARITIM Tersanesi arasında yapılan anlaşma kapsamında KRI BELATI-622 platformuna ek olarak OPV-90, Merah Putih ve diğer KCR-60, KCR-70 sınıfı platformlara da entegre edilecek.

HAVELSAN ADVENT nedir?

ADVENT, gemi, denizaltı, uçak, deniz platformları gibi çoklu sistemleri birbirine bağlayarak, sensörler, silah sistemleri, haberleşme ve komuta-alt sistemlerini tek bir entegrasyon çatısı altında toplayan bir komuta kontrol, karar destek ve muharebe yönetim sistemidir.

Radar, sonar, optik sensör ve elektronik harp sistemlerinden gelen verileri toplar ve işler.

Bu verileri birleştirip (farklı sensörlerden gelen bilgileri kaynaştırarak) durumsal farkındalık sağlar.

Tehdit değerlendirmesi, hedef seçimi, silah atanması ve ateşleme kararları için komutanlara destek verir.

Silah sistemlerini kontrol eder (füzeler, top sistemleri vb.) ve bunların ateşlenmesini koordine eder.

Farklı platformlar arasında veri paylaşımı, senkronizasyon ve ortak harekât kabiliyeti sağlar; yani bir filo içinde gemiler arasında koordinasyon yapılabilir.

Komuta zincirini destekler—üst rütbeden komuta kararlarını alt platformlara yansıtır, alınan kararları uygular.

Yapı itibarıyla modüler ve ölçeklenebilir bir sistemdir; farklı büyüklükteki gemilere uyarlanabilir.

NATO standartlarını destekler.

Güncel projelerde yapay zeka (AI) unsurları da entegre edilmekte; karar destek, tehdit tanıma, anomalilerin tespiti gibi görevlerde AI katkısı sağlanıyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: