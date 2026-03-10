Hayatınızı kolaylaştıracak ev teknolojileri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Modern yaşamın temposu arttıkça evde geçirilen zamanın değeri de aynı ölçüde yükseliyor. Gün içinde yorucu bir akışın parçası olan pek çok kişi için ev artık yalnızca bir yaşam alanı değil, yeniden enerji toplama alanı haline gelmiş durumda. Bu noktada teknolojinin sunduğu çözümler, gündelik işleri daha pratik hale getirirken konfor standartlarını da yukarı taşıyor. Ev teknolojilerinde öncü konumdaki Philips ise geniş ürün gamıyla tüm ihtiyaç alanlarına önemli dokunuşlar yapıyor.

Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop

Tam Boyutta Gör Ev temizliğinde klasik paspas ve kova düzeni yerini daha pratik ve hijyen odaklı sistemlere bırakıyor. Bu bağlamda Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop XV5113/01, patentli OneUp teknolojisi sayesinde kirli suyu anında emip zemini her zaman temiz suyla silerek temizlik standardını yukarı taşıyor. Temiz ve kirli su haznelerinin ayrı çalışması, zeminde kalıntı bırakmadan daha etkili sonuç alınmasına yardımcı olurken bakterilere karşı %99,9’a varan etki sunması hijyen beklentisini karşılıyor. Islak bırakmadan paspaslama yapabilen ped yapısı ise yüzeylerin daha kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesini sağlıyor.

Kablosuz tasarımı, 360 derece dönebilen başlığı ve yalnızca 1,9 kilogramlık hafif gövdesi sayesinde ev içinde rahat bir hareket alanı sunan model, tam şarjla 70 dakikaya kadar çalışabiliyor ve 125 metrekareye kadar alanlar için uygun bir performans vadediyor. Laminanttan parkeye, vinilden fayansa kadar farklı sert zemin tiplerinde kullanılabilmesi çok yönlü bir çözüm sunarken, çıkarılabilir ve yıkanabilir pedleriyle sürdürülebilir kullanım avantajı sağlıyor.

Philips 9000 Serisi AquaTrio Dikey Süpürge

Tam Boyutta Gör Philips 9000 Serisi AquaTrio XW9463/11, tek bir süpürge ile silme, sıvı çekme ve süpürme işlemlerini aynı anda yapıyor. Kuru süpürme başlığı ve el tipi kullanım özellikleri sayesinde farklı yüzeylerde esnek temizlik imkânı sunuyor. PowerBrush fırçaları her zaman temiz kalıyor ve cihaz, 4 dakikada kendini otomatik olarak temizleyen şarj istasyonu ile birlikte geliyor. PowerCyclone Aqua teknolojisi her seferinde temiz su kullanarak hijyenik bir temizlik sağlıyor. Cihaz, toz, kir, leke ve sıvıları tek geçişte temizleyerek 3’ü 1 arada bir temizlik sunuyor ve yüksek hızlı otomatik temizleme özelliği ile her zaman kullanıma hazır oluyor.

Çift fırça gücü, her geçişte daha fazla ıslak ve kuru kiri toplarken 180° cihaz esnekliği de derinlemesine erişim sağlayarak alçak mobilyaların altına kolayca ulaşmayı mümkün kılıyor. LED başlıklar, görünmeyen kirleri ve lekeleri ortaya çıkarıyor, geniş tank kapasitesi sayesinde daha az doldurma ile daha uzun süreli temizlik yapılıyor. Evcil hayvan sahipleri, günlük kirleri ve tüylere karşı etkili bir temizlik yapabiliyor. El süpürgesi ve aksesuarlarla maksimum çok yönlülük sunan AquaTrio, halılardan sert zeminlere kadar her türlü yüzeyi derinlemesine temizleyebiliyor.

Philips Cafe Aromis 8000 Serisi

Tam Boyutta Gör Philips Café Aromis 8000 Serisi EP8757/20, evde kafe kalitesinde kahve deneyimi sunmak için tasarlanmış bir tam otomatik kahve makinesi. BrewExtract teknolojisi, her demlemede kahve çekirdeklerinden maksimum aromayı ortaya çıkararak espresso ve diğer kahve çeşitlerinde yoğun ve dengeli tat sağlıyor. HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol ve yapay zeka destekli Barista Asistanı desteği, evinizdeki kahve deneyimini kişiselleştirmenizi mümkün kılıyor. Barista Asistanınıza kullandığınız kahve çekirdeklerini söylediğinizde baristanız çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenliyor.

LatteGo Pro süt sistemi, sıcak ya da soğuk fark etmeksizin ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü üreterek cappuccino ve latte gibi içecekleri profesyonel seviyeye taşıyor. 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği, farklı damak zevklerine uygun çeşitlilik sunarken, sezgisel dokunmatik ekran sayesinde kahve yapmak oldukça basit ve hızlı.

Kahve makinelerinde yapay zeka dönemi 6 gün önce eklendi

SilentBrew teknolojisi ile sessiz çalışabilen makine, ekstra shot ve çekirdek ayarı gibi özelliklerle kişiselleştirilmiş kahve deneyimi sunuyor. AquaClean filtresi sayesinde uzun süre kireç temizlemeden kullanım imkânı sunan cihaz, minimum bakım ile maksimum keyif sağlıyor. HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol ve Barista Asistanı desteği, evinizdeki kahve deneyimini her an optimize etmenizi mümkün kılıyor.

Philips Baristina

Tam Boyutta Gör Baristina BAR300/03, evde barista kalitesinde espresso deneyimini basit ve keyifli hâle getiren kompakt bir makine olarak öne çıkıyor. Taze kahve çekirdeklerini otomatik olarak öğüten cihaz, portafiltreye ideal basınçla yerleştirerek espressoyu kısa sürede hazırlıyor. Kullanıcı sadece kolu kaydırıyor ve Baristina gerisini hallederek espresso, lungo veya ekstra yoğun seçenekleriyle damak zevkinize uygun kahveyi sunuyor. 16 bar basınç ve seramik öğütücü, kahvenin aromasını en üst seviyeye taşıyor ve yoğun, dengeli bir tat sağlıyor.

Kompakt boyutuyla güçlü performans sergileyen makine, mutfak tezgahlarında fazla yer kaplamadan barista tarzı kahve hazırlamanıza olanak tanıyor. Portafiltre ve diğer parçaların temizliği oldukça kolay, durulama veya bir bezle temizlenebiliyor. Öğütülmüş kahve posası doğal gübre olarak değerlendirilebildiğinden, Baristina hem lezzetli hem de çevreye duyarlı bir kullanım sunuyor.

Philips PureProtect Water 3400 Serisi

Tam Boyutta Gör Philips PureProtect 3400 Serisi AC3420/10, hem hava temizleyici hem de nemlendirici işlevini bir araya getirerek iç mekanlarda konforlu ve sağlıklı bir ortam sunuyor. 78 m²’ye kadar odalarda etkili olan cihaz, 3 katmanlı HEPA ve aktif karbon filtre sistemiyle en küçük parçacıkları bile %99,97 oranında yakalıyor, havadaki grip gibi virüsleri etkili bir şekilde azaltıyor. NanoCloud teknolojisi sayesinde hijyenik nemlendirme sağlanırken, dakikada 650 ml’ye kadar su buharı üreterek kuru hava kaynaklı rahatsızlıkları azaltıyor. 3,2 litre su haznesi tek seferde uzun süre kullanım imkânı verirken, uyku modu ve düşük enerji tüketimi sayesinde sessiz ve ekonomik bir kullanım deneyimi sunuyor.

Akıllı sensörler, havadaki partikül ve nem seviyelerini gerçek zamanlı takip ederek cihazın otomatik olarak ideal ayarlara geçmesini sağlıyor. Philips Air+ uygulamasıyla uzaktan kontrol desteği, cihazı günlük rutininize kolayca entegre etmenizi mümkün kılıyor.

Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü

Tam Boyutta Gör Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü DST8040/30, yüksek performansıyla ütüleme sürecini daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. 3000 W gücü ve 80 g/dk sürekli buhar çıkışı, en inatçı kırışıklıkları bile kolayca açarken, 260 g’a kadar turbo şok buhar ekstra kalın kumaşlarda etkili sonuç sağlıyor. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tüm kumaşlar tek bir sıcaklık ayarıyla güvenle ütülenebiliyor. Özellikle kot pantolondan ipeğe kadar sıfır yanık garantisiyle, tek seferde mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün. 350 ml’lik su haznesi, dikey buhar püskürtme ve otomatik buhar sensörü, kullanım kolaylığını artırıyor ve ütüleme deneyimini konforlu hale getiriyor.

Dayanıklı ve pürüzsüz SteamGlide Elite tabanı, giysilerin üzerinde rahatça kayarak çizilme riskini azaltıyor ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Hızlı kireç çözme özelliği, cihazın performansını korurken bakımını da kolaylaştırıyor. 8 dakika sonra otomatik kapanma ve damlama önleyici sistem, güvenliği artırırken, her hareketi algılayan akıllı buhar fonksiyonu, ütülemeyi daha verimli ve zahmetsiz hâle getiriyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: