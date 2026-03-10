Hayatınızı kolaylaştıracak ev teknolojileri

Modern yaşamın temposu arttıkça evde geçirilen zamanın değeri de aynı ölçüde yükseliyor. Gün içinde yorucu bir akışın parçası olan pek çok kişi için ev artık yalnızca bir yaşam alanı değil, yeniden enerji toplama alanı haline gelmiş durumda. Bu noktada teknolojinin sunduğu çözümler, gündelik işleri daha pratik hale getirirken konfor standartlarını da yukarı taşıyor. Ev teknolojilerinde öncü konumdaki Philips ise geniş ürün gamıyla tüm ihtiyaç alanlarına önemli dokunuşlar yapıyor.
Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop
Kablosuz tasarımı, 360 derece dönebilen başlığı ve yalnızca 1,9 kilogramlık hafif gövdesi sayesinde ev içinde rahat bir hareket alanı sunan model, tam şarjla 70 dakikaya kadar çalışabiliyor ve 125 metrekareye kadar alanlar için uygun bir performans vadediyor. Laminanttan parkeye, vinilden fayansa kadar farklı sert zemin tiplerinde kullanılabilmesi çok yönlü bir çözüm sunarken, çıkarılabilir ve yıkanabilir pedleriyle sürdürülebilir kullanım avantajı sağlıyor.
Philips 9000 Serisi AquaTrio Dikey Süpürge
Çift fırça gücü, her geçişte daha fazla ıslak ve kuru kiri toplarken 180° cihaz esnekliği de derinlemesine erişim sağlayarak alçak mobilyaların altına kolayca ulaşmayı mümkün kılıyor. LED başlıklar, görünmeyen kirleri ve lekeleri ortaya çıkarıyor, geniş tank kapasitesi sayesinde daha az doldurma ile daha uzun süreli temizlik yapılıyor. Evcil hayvan sahipleri, günlük kirleri ve tüylere karşı etkili bir temizlik yapabiliyor. El süpürgesi ve aksesuarlarla maksimum çok yönlülük sunan AquaTrio, halılardan sert zeminlere kadar her türlü yüzeyi derinlemesine temizleyebiliyor.
Philips Cafe Aromis 8000 Serisi
LatteGo Pro süt sistemi, sıcak ya da soğuk fark etmeksizin ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü üreterek cappuccino ve latte gibi içecekleri profesyonel seviyeye taşıyor. 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği, farklı damak zevklerine uygun çeşitlilik sunarken, sezgisel dokunmatik ekran sayesinde kahve yapmak oldukça basit ve hızlı.
SilentBrew teknolojisi ile sessiz çalışabilen makine, ekstra shot ve çekirdek ayarı gibi özelliklerle kişiselleştirilmiş kahve deneyimi sunuyor. AquaClean filtresi sayesinde uzun süre kireç temizlemeden kullanım imkânı sunan cihaz, minimum bakım ile maksimum keyif sağlıyor. HomeID uygulamasıyla uzaktan kontrol ve Barista Asistanı desteği, evinizdeki kahve deneyimini her an optimize etmenizi mümkün kılıyor.
Philips Baristina
Kompakt boyutuyla güçlü performans sergileyen makine, mutfak tezgahlarında fazla yer kaplamadan barista tarzı kahve hazırlamanıza olanak tanıyor. Portafiltre ve diğer parçaların temizliği oldukça kolay, durulama veya bir bezle temizlenebiliyor. Öğütülmüş kahve posası doğal gübre olarak değerlendirilebildiğinden, Baristina hem lezzetli hem de çevreye duyarlı bir kullanım sunuyor.
Philips PureProtect Water 3400 Serisi
Akıllı sensörler, havadaki partikül ve nem seviyelerini gerçek zamanlı takip ederek cihazın otomatik olarak ideal ayarlara geçmesini sağlıyor. Philips Air+ uygulamasıyla uzaktan kontrol desteği, cihazı günlük rutininize kolayca entegre etmenizi mümkün kılıyor.
Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü
Dayanıklı ve pürüzsüz SteamGlide Elite tabanı, giysilerin üzerinde rahatça kayarak çizilme riskini azaltıyor ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Hızlı kireç çözme özelliği, cihazın performansını korurken bakımını da kolaylaştırıyor. 8 dakika sonra otomatik kapanma ve damlama önleyici sistem, güvenliği artırırken, her hareketi algılayan akıllı buhar fonksiyonu, ütülemeyi daha verimli ve zahmetsiz hâle getiriyor.
