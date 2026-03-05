Haylou Flowbuds N55 kablosuz kulaklıklar resmiyet kazandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Ülkemizde fiyat-performans kulaklıkları denince akla gelen Haylou firması Flowbuds N55 adında yeni bir tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Günlük kullanım için tasarlanan modelin odak noktasında ise dengeli bir performans, basit kontroller ve uzun batarya süresi yer alıyor.

Haylou Flowbuds N55 özellikleri ve fiyatı

Haylou Flowbuds N55 tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama dinamik sürücüler ile geliyor. Hi-Res Audio için sertifikası olan sürücüler LDAC desteği sunuyor. Ayrıca dengeli berraklık, kontrollü bass ve temiz detaylar için optimize edilmiş.

Adaptif aktif gürültü engelleme teknolojisi ortam analizi yaparak otomatik olarak modlar arasında geçiş yapabiliyor. En yoğun modda 54 desibele kadar gürültü engellenebiliyor. Ayrıca ortam değiştiği anda modlar da tepki veriyor. Mikrofonlar ise yazılım destekli 10m/s hıza kadar rüzgârı kesebiliyor.

Tek şarjda 12 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kutusu ile bu süreyi 40 saate çıkarıyor. Dokunmatik kontrolleri de olan Haylou Flowbuds N55 tam kablosuz kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

