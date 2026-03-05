Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haylou Flowbuds N55 kablosuz kulaklıklar resmiyet kazandı

    Haylou Flowbuds N55 tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama dinamik sürücüler, adaptif aktif gürültü engelleme, 40 saate varan kullanım gibi özelliklerle geliyor.

    Haylou Flowbuds N55
    Ülkemizde fiyat-performans kulaklıkları denince akla gelen Haylou firması Flowbuds N55 adında yeni bir tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Günlük kullanım için tasarlanan modelin odak noktasında ise dengeli bir performans, basit kontroller ve uzun batarya süresi yer alıyor.

    Haylou Flowbuds N55 özellikleri ve fiyatı

    Haylou Flowbuds N55 tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama dinamik sürücüler ile geliyor. Hi-Res Audio için sertifikası olan sürücüler LDAC desteği sunuyor. Ayrıca dengeli berraklık, kontrollü bass ve temiz detaylar için optimize edilmiş.

    Adaptif aktif gürültü engelleme teknolojisi ortam analizi yaparak otomatik olarak modlar arasında geçiş yapabiliyor. En yoğun modda 54 desibele kadar gürültü engellenebiliyor. Ayrıca ortam değiştiği anda modlar da tepki veriyor. Mikrofonlar ise yazılım destekli 10m/s hıza kadar rüzgârı kesebiliyor.

    Tek şarjda 12 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kutusu ile bu süreyi 40 saate çıkarıyor. Dokunmatik kontrolleri de olan Haylou Flowbuds N55 tam kablosuz kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 13 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 13 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia xceed yorum left 4 dead 2 türkçe yama e ihaleden araç aldıktan sonraki işlemler çiftlik oyunları internetsiz laptop statik elektrik boşaltma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum