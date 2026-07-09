HAYLOU Watch Hyper tanıtıldı: Uzun pil ömrü, AMOLED ekran ve dahası

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Tam Boyutta Gör HAYLOU, açık hava aktivitelerine odaklanan yeni akıllı saati Watch Hyper modelini duyurdu. Şirketin "Urban Outdoor Smartwatch" konseptiyle geliştirilen model, gelişmiş konumlandırma sistemi, kapsamlı sağlık özellikleri ve uzun pil ömrünü bir araya getiriyor.

HAYLOU Watch Hyper neler sunuyor?

HAYLOU Watch Hyper, 1,97 inç AMOLED ekranla geliyor. Ortam ışığına göre parlaklığını otomatik ayarlayabilen ekran, farklı ışık koşullarında daha iyi görünürlük sağlıyor. Saat, 5ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

HAYLOU Watch Hyper'ın öne çıkan özelliklerinden biri L1 + L5 çift bant GPS desteği. Bu sistem, şehir içinde veya yoğun ağaçlık alanlarda daha hassas konum takibi sunmayı hedefliyor. Saat ayrıca çevrimdışı haritaları destekliyor. Kullanıcılar haritaları doğrudan saate indirerek internet bağlantısı olmadan kullanabiliyor.

Tam renkli topografik haritaların yanı sıra, yürüyüş veya doğa aktivitelerinde başlangıç noktasına geri dönmeyi kolaylaştıran rota geri izleme özelliği de bulunuyor. Sağlık ve spor tarafında ise Watch Hyper, 6 eksenli hareket sensörü ve HAYLOU'nun Sevier hareket algoritmasını kullanıyor. Akıllı saat, 170'in üzerinde spor modu, otomatik egzersiz algılama, kişiselleştirilmiş antrenman hedefleri, egzersiz analizleri ve VO₂ Max ölçümü gibi özellikler sunuyor.

Günlük kullanım için Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilen saat, Android kullanıcıları için WhatsApp hızlı yanıt desteğine de sahip. Bunun yanında sesli mesajları metne dönüştürebiliyor ve internet bağlantısı gerektirmeyen çevrimdışı yapay zekâ sesli asistanı da destekliyor.

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Şirketin paylaştığı bilgilere göre Watch Hyper, normal kullanımda 18 güne kadar, sürekli GPS kullanımında ise 24 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulan modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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HAYLOU Watch Hyper tanıtıldı: Uzun pil ömrü ve dahası

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