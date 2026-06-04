Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Haziran ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Haziran Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Haziran ayında House of the Dragon ve The Bear gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Cape Fear ve I Will Find You gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ House of the Dragon 3. sezon

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Tür : Fantastik, Drama

: Fantastik, Drama Platform : HBO Max

: HBO Max Yayın Tarihi: 21 Haziran

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor. 2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Yeni sezon, büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile açılacak.

2️⃣ Avatar the Last Airbender 2. sezon

Tam Boyutta Gör Bu ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönen bir diğer dizi de Netflix yapımı Avatar: The Last Airbender olacak.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 25 Haziran

Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor. Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna başlıca diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.

3️⃣ Cape Fear

Tam Boyutta Gör Daha önce Martin Scorsese tarafından sinemaya uyarlanan Cape Fear romanı, bu kez dikkat çekici bir ekip tarafından diziye uyarlandı. Apple yapımı dizi, hem yaratıcı ekibi, hem de oyuncu kadrosuyla heyecanlandırıyor.

Tür : Gerilim, Suç, Drama

: Gerilim, Suç, Drama Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 5 Haziran

Cape Fear, eskiden tanıdıkları acımasız bir katil olan Max Candy’nin yıllar sonra hapisten çıkmasıyla hayatları altüst olan bir çifte odaklanıyor. Film versiyonunda Robert De Niro’nun canlandırdığı Max Candy karakterine bu kez Javier Bardem hayat veriyor. Max Candy’nin peşine düştüğü çifti ise Amy Adams ve Patrick Wilson canlandırıyor. Dizi uyarlamasının yapımcıları arasında hem Martin Scorsese hem de Steven Spielberg yer alıyor. Dizinin yaratıcısı ise Nick Antosca (The Act).

4️⃣ I Will Find You

Tam Boyutta Gör Netflix, Harlan Coben romanlarından uyarlanan gizem dizilerine I Will Find You ile bu ay bir yenisini daha ekleyecek. Başrollerde Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia ve Erin Richards gibi tanıdık isimer var.

Tür : Gizem, Suç

: Gizem, Suç Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 18 Haziran

Felsefe profesörü olan David Burroughs, beş yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanır ve müebbet hapis cezası alır. David, parmaklıklar ardında beşinci yılını doldurmuş ve hayatından tamamen umudu kesmişken, baldızının getirdiği bir fotoğraf ile her şey altüst olur: Çünkü fotoğrafta oğlu görünmektedir. Oğlunun hayatta olduğunu ve kaçırıldığını anlayan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için hapishaneden riskli bir kaçış planı tezgahlar. Dizi; geride bıraktığı acı dolu sırlarla yüzleşen, zamana karşı yarışan bir babanın nefes kesen adalet arayışını, Coben uyarlamalarından alıştığımız o meşhur ters köşeler, komplolar ve yüksek tempolu kovalamacalar eşliğinde ekrana taşıyacak.

5️⃣ The Bear 5. sezon

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan The Bear, bu ay 5. sezonuyla ekranlara dönecek ki bu sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Platform : FX / Disney+

: FX / Disney+ Yayın Tarihi: 25 Haziran

5. sezonun konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak 5. sezonun Carmy, Sydney ve Richie üçgenindeki profesyonel gerilimin nihai patlama noktası olması ve The Bear restoranının o prestijli Michelin yıldızını alma (ya da kaybetme) mücadelesini merkezine alması bekleniyor.

Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 21 sa. önce eklendi

5️⃣ Sugar 2. sezon

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği Apple TV dizisi Sugar, Haziran ayında ekranlara dönen bir diğer dizi olacak.

Tür : Gizem, Suç, Aksiyon

: Gizem, Suç, Aksiyon Platform : Apple TV

: Apple TV Yayın Tarihi: 19 Haziran

Klasik Hollywood sinemasına ve kara film (film noir) türüne bir saygı duruşu niteliğindeki dizi, Los Angeles'ı mesken tutan özel dedektif John Sugar'ın maceralarını konu alıyor. Kayıp kişileri bulma konusundaki eşsiz yeteneği, sinema tutkusu ve derin insani empatisiyle tanınan Sugar, yeni sezonda yeni bir gizemin içine çekilirken, ilk sezonun sonunda ortaya çıkan o dev sürprizin de hikâyedeki yansımalarını görmeye başlıyoruz.

6️⃣ The Agency 2. sezon

Tam Boyutta Gör Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Richard Gere gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiren casus dizisi The Agency, bu ay ekranlara dönen bir diğer dizi olacak..

Tür : Politik Gerilim, Casusluk

: Politik Gerilim, Casusluk Platform : TV+ / Paramount+

: TV+ / Paramount+ Yayın Tarihi: 21 Haziran

Dizi, CIA’in en gizli departmanında yıllarca "Martian" kod adıyla görev yaptıktan sonra aniden Washington merkez ofisine geri çağrılan bir ajana odaklanıyor. Sahte kimliği etrafına kurduğu hayatı ve aşık olduğu kadını geride bırakan Martian, bu eski aşkın sürpriz bir şekilde hayatına yeniden girmesiyle birlikte kendisini tehlikeli bir oyunun içinde buluyor.

7️⃣ Zeytin Ağacı 3. sezon

Tam Boyutta Gör Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Zeytin Ağacı da bu ay yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 24 Haziran

Dizi; üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş olan Ada, Leyla ve Sevgi’nin, Sevgi’nin nükseden kanser tedavisi için geleneksel tıbbı reddedip Ayvalık’ta gizemli bir adamın (Zaman) düzenlediği "aile dizimi" seanslarına katılma kararıyla değişen hayatlarını anlatıyor. Ayvalık’ın huzurlu atmosferinde kendi içsel yolculuklarına çıkan üç kadın; aşkı, dostluğu, evliliği ve kariyerlerini tamamen yeni bir bakış açısıyla sorgulamaya başlıyor.

8️⃣ Alice and Steve

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Haziran ayının öne çıkan yeni yapımlarından biri Alice and Steve olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Disney+ / Hulu

: Disney+ / Hulu Yayın Tarihi: 8 Haziran

Alice and Steve, otuz yıla yakın süredir yakın arkadaş olan Alice ve Steve’in ilişkisinin beklenmedik bir şekilde altüst olmasını konu alıyor. Alice’in hayatı, en yakın dostu Steve’in kendi 26 yaşındaki kızı Izzy ile romantik bir ilişkiye başlamasıyla kontrolden çıkıyor. Başta absürt ve komik görünen bu durum, kısa sürede aile içi gerilimlerin, kırgınlıkların ve karşılıklı sabotajların merkezine dönüşüyor.

9️⃣ Interview with the Vampire 3. sezon

Tam Boyutta Gör Daha önce sinemaya da uyarlanan Vampirle Görüşme serisinin dizi uyarlaması, iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor.

Tür : Fantastik,

: Fantastik, Platform : AMC

: AMC Yayın Tarihi: 7 Haziran

Interview with the Vampire dizisinin üçüncü sezonu, hikâyeyi bu kez Lestat de Lioncourt’un bakış açısından anlatacak ki zaten yeni sezon "Vampir Lestat" başlığıyla izleyicilere sunulacak. Anne Rice’ın “The Vampire Lestat” romanından uyarlanan yeni sezon; şöhret, saplantı, ölümsüzlük ve kimlik arayışı temalarını daha gösterişli ve psikolojik bir tonla ele alırken, Lestat’ın hem geçmiş travmalarıyla hem de Louis ve Armand’la olan karmaşık ilişkileriyle yüzleşmesine odaklanacak.

🔟 The Witness

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te ekrana gelecek dikkat çekici yapımlardan biri The Witness adlı mini dizi olacak.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 4 Haziran

The Witness, 1992 yılında Wimbledon Common’da işlenen Rachel Nickell cinayetinin ardından yaşananları merkeze alan üç bölümlük bir suç draması. Ancak dizi, klasik polisiye yapımların aksine katilin peşine düşmek yerine, cinayetin tek tanığı olan iki yaşındaki Alex ile babası André’nin travma sonrası hayatına odaklanıyor. Rachel’ın ölümünden sonra oğlunu korumaya çalışan André, bir yandan medyanın acımasız baskısıyla, diğer yandan hatalarla dolu polis soruşturmasıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Haziran ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: