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    Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    House of the Dragon ve The Bear'ın yeni sezonları, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Cape Fear, Netflix yapımı I Will Find You... Haziran ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor.

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Haziran ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Haziran Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Haziran ayında House of the Dragon ve The Bear gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Cape Fear ve I Will Find You gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ House of the Dragon 3. sezon

    House of the Dragon 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones ile aynı evrende geçen House of the Dragon, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

    İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor. 2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Yeni sezon, büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile açılacak.

    2️⃣ Avatar the Last Airbender 2. sezon

    Avatar the Last Airbender 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Bu ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönen bir diğer dizi de Netflix yapımı Avatar: The Last Airbender olacak.
    • Tür: Fantastik, Macera
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 25 Haziran

    Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu alacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Dizide Toph'u genç oyuncu Miya Cech canlandırıyor. Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna başlıca diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.

    3️⃣ Cape Fear

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    Daha önce Martin Scorsese tarafından sinemaya uyarlanan Cape Fear romanı, bu kez dikkat çekici bir ekip tarafından diziye uyarlandı. Apple yapımı dizi, hem yaratıcı ekibi, hem de oyuncu kadrosuyla heyecanlandırıyor.
    • Tür: Gerilim, Suç, Drama
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 5 Haziran

    Cape Fear, eskiden tanıdıkları acımasız bir katil olan Max Candy’nin yıllar sonra hapisten çıkmasıyla hayatları altüst olan bir çifte odaklanıyor. Film versiyonunda Robert De Niro’nun canlandırdığı Max Candy karakterine bu kez Javier Bardem hayat veriyor. Max Candy’nin peşine düştüğü çifti ise Amy Adams ve Patrick Wilson canlandırıyor. Dizi uyarlamasının yapımcıları arasında hem Martin Scorsese hem de Steven Spielberg yer alıyor. Dizinin yaratıcısı ise Nick Antosca (The Act).

    4️⃣ I Will Find You

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    Netflix, Harlan Coben romanlarından uyarlanan gizem dizilerine I Will Find You ile bu ay bir yenisini daha ekleyecek. Başrollerde Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia ve Erin Richards gibi tanıdık isimer var.
    • Tür: Gizem, Suç
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 18 Haziran

    Felsefe profesörü olan David Burroughs, beş yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanır ve müebbet hapis cezası alır. David, parmaklıklar ardında beşinci yılını doldurmuş ve hayatından tamamen umudu kesmişken, baldızının getirdiği bir fotoğraf ile her şey altüst olur: Çünkü fotoğrafta oğlu görünmektedir. Oğlunun hayatta olduğunu ve kaçırıldığını anlayan David, gerçeği ortaya çıkarmak ve oğlunu kurtarmak için hapishaneden riskli bir kaçış planı tezgahlar. Dizi; geride bıraktığı acı dolu sırlarla yüzleşen, zamana karşı yarışan bir babanın nefes kesen adalet arayışını, Coben uyarlamalarından alıştığımız o meşhur ters köşeler, komplolar ve yüksek tempolu kovalamacalar eşliğinde ekrana taşıyacak.

    5️⃣ The Bear 5. sezon

    The Bear 5. sezon Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen dizilerinden olan The Bear, bu ay 5. sezonuyla ekranlara dönecek ki bu sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Platform: FX / Disney+
    • Yayın Tarihi: 25 Haziran

    5. sezonun konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak 5. sezonun Carmy, Sydney ve Richie üçgenindeki profesyonel gerilimin nihai patlama noktası olması ve The Bear restoranının o prestijli Michelin yıldızını alma (ya da kaybetme) mücadelesini merkezine alması bekleniyor.

    5️⃣ Sugar 2. sezon

    Sugar 2. Sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği Apple TV dizisi Sugar, Haziran ayında ekranlara dönen bir diğer dizi olacak.
    • Tür: Gizem, Suç, Aksiyon
    • Platform: Apple TV
    • Yayın Tarihi: 19 Haziran

    Klasik Hollywood sinemasına ve kara film (film noir) türüne bir saygı duruşu niteliğindeki dizi, Los Angeles'ı mesken tutan özel dedektif John Sugar'ın maceralarını konu alıyor. Kayıp kişileri bulma konusundaki eşsiz yeteneği, sinema tutkusu ve derin insani empatisiyle tanınan Sugar, yeni sezonda yeni bir gizemin içine çekilirken, ilk sezonun sonunda ortaya çıkan o dev sürprizin de hikâyedeki yansımalarını görmeye başlıyoruz.

    6️⃣ The Agency 2. sezon

    The Agency 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Richard Gere gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiren casus dizisi The Agency, bu ay ekranlara dönen bir diğer dizi olacak..
    • Tür: Politik Gerilim, Casusluk 
    • Platform: TV+ / Paramount+
    • Yayın Tarihi: 21 Haziran

    Dizi, CIA’in en gizli departmanında yıllarca "Martian" kod adıyla görev yaptıktan sonra aniden Washington merkez ofisine geri çağrılan bir ajana odaklanıyor. Sahte kimliği etrafına kurduğu hayatı ve aşık olduğu kadını geride bırakan Martian, bu eski aşkın sürpriz bir şekilde hayatına yeniden girmesiyle birlikte kendisini tehlikeli bir oyunun içinde buluyor.

    7️⃣ Zeytin Ağacı 3. sezon

    Zeytin Ağacı 3. Sezon Tam Boyutta Gör
    Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Zeytin Ağacı da bu ay yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.
    • Tür: Romantik, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 24 Haziran

    Dizi; üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş olan Ada, Leyla ve Sevgi’nin, Sevgi’nin nükseden kanser tedavisi için geleneksel tıbbı reddedip Ayvalık’ta gizemli bir adamın (Zaman) düzenlediği "aile dizimi" seanslarına katılma kararıyla değişen hayatlarını anlatıyor. Ayvalık’ın huzurlu atmosferinde kendi içsel yolculuklarına çıkan üç kadın; aşkı, dostluğu, evliliği ve kariyerlerini tamamen yeni bir bakış açısıyla sorgulamaya başlıyor.

    8️⃣ Alice and Steve

    Alice and Steve Tam Boyutta Gör
    Komedi tarafında Haziran ayının öne çıkan yeni yapımlarından biri Alice and Steve olacak.
    • Tür: Komedi
    • Platform: Disney+ / Hulu
    • Yayın Tarihi: 8 Haziran

    Alice and Steve, otuz yıla yakın süredir yakın arkadaş olan Alice ve Steve’in ilişkisinin beklenmedik bir şekilde altüst olmasını konu alıyor. Alice’in hayatı, en yakın dostu Steve’in kendi 26 yaşındaki kızı Izzy ile romantik bir ilişkiye başlamasıyla kontrolden çıkıyor. Başta absürt ve komik görünen bu durum, kısa sürede aile içi gerilimlerin, kırgınlıkların ve karşılıklı sabotajların merkezine dönüşüyor.

    9️⃣ Interview with the Vampire 3. sezon

    Interview with the Vampire 3 .sezon Tam Boyutta Gör
    Daha önce sinemaya da uyarlanan Vampirle Görüşme serisinin dizi uyarlaması, iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor.
    • Tür: Fantastik, 
    • Platform: AMC
    • Yayın Tarihi: 7 Haziran

    Interview with the Vampire dizisinin üçüncü sezonu, hikâyeyi bu kez Lestat de Lioncourt’un bakış açısından anlatacak ki zaten yeni sezon "Vampir Lestat" başlığıyla izleyicilere sunulacak. Anne Rice’ın “The Vampire Lestat” romanından uyarlanan yeni sezon; şöhret, saplantı, ölümsüzlük ve kimlik arayışı temalarını daha gösterişli ve psikolojik bir tonla ele alırken, Lestat’ın hem geçmiş travmalarıyla hem de Louis ve Armand’la olan karmaşık ilişkileriyle yüzleşmesine odaklanacak.

    🔟 The Witness

    The Witness Tam Boyutta Gör
    Bu ay Netflix'te ekrana gelecek dikkat çekici yapımlardan biri The Witness adlı mini dizi olacak.
    • Tür: Suç, Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 4 Haziran

    The Witness, 1992 yılında Wimbledon Common’da işlenen Rachel Nickell cinayetinin ardından yaşananları merkeze alan üç bölümlük bir suç draması. Ancak dizi, klasik polisiye yapımların aksine katilin peşine düşmek yerine, cinayetin tek tanığı olan iki yaşındaki Alex ile babası André’nin travma sonrası hayatına odaklanıyor. Rachel’ın ölümünden sonra oğlunu korumaya çalışan André, bir yandan medyanın acımasız baskısıyla, diğer yandan hatalarla dolu polis soruşturmasıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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