Haziran ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Haziran ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Supergirl filmi ve Toy Story 5 gibi gişe potansiyeli yüksek filmler sinemalara gelirken, diğer yandan Disclosure Day ve The Death of Robin Hood gibi heyecanla beklenen filmler de izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Açlık Oyunları ve İkimizin Yerine gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.
Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)
- Tür: Bilim-Kurgu, Gizem
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell
- Çıkış Tarihi: 10 Haziran / Vizyon
Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"
2️⃣ Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)
Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.
3️⃣ Supergirl
- Tür: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon
- Yönetmen: Craig Gillespie
- Oyuncular: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa
- Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon
Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.
4️⃣ Robin Hood'un Ölümü (The Death of Robin Hood)
- Tür: Drama, Macera
- Yönetmen: Michael Sarnoski
- Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe
- Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon
Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar, onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken, hikâye bir efsanenin son günlerini takip eder.
5️⃣ Koloni (Colony)
- Tür: Korku, Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Yeon Sang-ho
- Oyuncular: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook
- Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon
Colony, bir biyoteknoloji konferansı sırasında gizemli bir parazitin sızmasıyla başlayan korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sızıntının başladığı bina sakinleri ve konferans katılımcıları aniden bu ölümcül organizmanın etkisiyle zombivari yaratıklara dönüşüyor ama bu enfekte varlıklar klasik zombilerin aksine kolektif bir "sürü aklı" geliştirerek avlarını kusursuz bir koordinasyonla köşeye sıkıştırıyor. Dış dünyadan tamamen izole olan bir grup insan ise mantar ağları aracılığıyla sürekli evrimleşen, her saniye daha da zekileşen bu devasa koloniye karşı kapalı alanda dehşet verici ve amansız bir varoluş savaşı vermek zorunda kalıyor.
6️⃣ Normal
- Tür: Suç, Aksiyon
- Yönetmen: Ben Wheatley
- Oyuncular: Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey
- Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon
Normal, geçmişindeki travmalardan kaçmak için ücra bir kasabada geçici şeriflik yapan bir adama odaklanıyor. Kendisine tamamen sıradan ve sakin bir hayat kurmaya çalışan Ulysses, yerel bir bankanın soyulmasıyla birlikte kasabanın göründüğü kadar masum olmadığını ve buranın aslında uluslararası bir suç şebekesinin merkezi haline geldiğini keşfediyor. Kasaba halkını korumak için harekete geçen Ulysses, saklamaya çalıştığı karanlık geçmişini ve ölümcül dövüş yeteneklerini yeniden gün yüzüne çıkararak organize suç örgütüne karşı tek başına amansız bir savaşa girişiyor.
7️⃣ Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)
- Tür: Drama, Gizem
- Yönetmen: Christian Petzold
- Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs
- Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Vizyon
Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Kadının kocası ve yetişkin oğlu da baştaki mesafelerini zamanla bir kenara bırakınca, dördü yavaş yavaş aileyi andıran bir düzen kurar ve birlikte birkaç mutlu gün geçirir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde, Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
8️⃣ Korkunç Bir Film (Scary Movie)
- Tür: Komedi, Korku
- Yönetmen: Michael Tiddes
- Oyuncular: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans
- Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Vizyon
Scary Movie, hem serinin yaratıcıları olan Wayans Kardeşleri, hem de serinin orijinal yıldızlarını yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Korku filmlerinin parodisini yaparak kendi markasını oluşturan Korkunç Bir Film, bu yeni filmde son dönemde çıkan korku filmlerini hedef alıyor. Scream VI, M3GAN, Smile, Longlegs, Wednesday, The Substance, The Backrooms yeni filmin kurbanları arasında.
9️⃣ Ofis Aşkı (Office Romance)
- Tür: Romantik Komedi
- Yönetmen: Ol Parker
- Oyuncular: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos
- Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Netflix
Gizli bir ofis aşkına dair bu cesur romantik komedide Jennifer Lopez ve Brett Goldstein, kalpleriyle düşünmeye başlayınca başları belaya giren iki işkoliği canlandırıyor.
🔟 México 86
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Gabriel Ripstein
- Oyuncular: Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho
- Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Netflix
México '86, Meksika'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için son dakika yarışa girip, türlü dalavereyle istediğini almasını eğlenceli ve eleştirel bir dille ele alıyor. Gabriel Ripstein'ın yönettiği film, Kolombiya'nın çekilmesiyle doğan krizi fırsat bilip, sıfır bütçe ve bolca kurnazlıkla FIFA'yı kandırarak turnuvayı ülkesine getirmeye çalışan hırslı bürokrat Martín de la Torre'nin (Diego Luna) gerçek olaylardan esinlenen absürt hikayesini odağına alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.