Haziran ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Haziran ayı oldukça çeşitli ve zengin bir vizyon programına sahip. Bir yandan yeni Supergirl filmi ve Toy Story 5 gibi gişe potansiyeli yüksek filmler sinemalara gelirken, diğer yandan Disclosure Day ve The Death of Robin Hood gibi heyecanla beklenen filmler de izleyici ile buluşacak. Diğer yandan Açlık Oyunları ve İkimizin Yerine gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.

Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden UFO fenomenine odaklanan bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell

: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell Çıkış Tarihi: 10 Haziran / Vizyon

Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

2️⃣ Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), bu ay beşinci filmiyle sinemalara geri dönüyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

3️⃣ Supergirl

Tam Boyutta Gör Superman ile başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu ay sinemaseverlerle buluşacak. Filmde Superman de boy gösteriyor.

Tür : Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Craig Gillespie

: Craig Gillespie Oyuncular : Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa

: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.

4️⃣ Robin Hood'un Ölümü (The Death of Robin Hood)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği The Death of Robin Hood, bu efsanevi karakterin son yıllarına alışık olduğumuzdan çok daha karanlık bir yorum getiriyor.

Tür : Drama, Macera

: Drama, Macera Yönetmen : Michael Sarnoski

: Michael Sarnoski Oyuncular : Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe

: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar, onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken, hikâye bir efsanenin son günlerini takip eder.

5️⃣ Koloni (Colony)

Tam Boyutta Gör "Hızla mutasyona uğrayan virüs ve salgının yayılmasıyla büyüyen bir tehdit..." Train to Busan'ın yönetmeni, yine aksiyon dozu yüksek bir zombi filmiyle karşımızda.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Yeon Sang-ho

: Yeon Sang-ho Oyuncular : Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook

: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Colony, bir biyoteknoloji konferansı sırasında gizemli bir parazitin sızmasıyla başlayan korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sızıntının başladığı bina sakinleri ve konferans katılımcıları aniden bu ölümcül organizmanın etkisiyle zombivari yaratıklara dönüşüyor ama bu enfekte varlıklar klasik zombilerin aksine kolektif bir "sürü aklı" geliştirerek avlarını kusursuz bir koordinasyonla köşeye sıkıştırıyor. Dış dünyadan tamamen izole olan bir grup insan ise mantar ağları aracılığıyla sürekli evrimleşen, her saniye daha da zekileşen bu devasa koloniye karşı kapalı alanda dehşet verici ve amansız bir varoluş savaşı vermek zorunda kalıyor.

6️⃣ Normal

Tam Boyutta Gör Bob Odenkirk'ün (Better Call Saul) başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Normal'ın senaryosunda John Wick serisinin yazarı olarak tanınan Derek Kolstad'in imzası bulunuyor.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Ben Wheatley

: Ben Wheatley Oyuncular : Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey

: Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Normal, geçmişindeki travmalardan kaçmak için ücra bir kasabada geçici şeriflik yapan bir adama odaklanıyor. Kendisine tamamen sıradan ve sakin bir hayat kurmaya çalışan Ulysses, yerel bir bankanın soyulmasıyla birlikte kasabanın göründüğü kadar masum olmadığını ve buranın aslında uluslararası bir suç şebekesinin merkezi haline geldiğini keşfediyor. Kasaba halkını korumak için harekete geçen Ulysses, saklamaya çalıştığı karanlık geçmişini ve ölümcül dövüş yeteneklerini yeniden gün yüzüne çıkararak organize suç örgütüne karşı tek başına amansız bir savaşa girişiyor.

7️⃣ Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3)

Tam Boyutta Gör Avrupa sinemasının önemli sinemacılarıdan Christian Petzold'un (Transit, Phoenix) son filmi, ülkemizde epey gecikmeli de olsa vizyona giriyor.

Tür : Drama, Gizem

: Drama, Gizem Yönetmen : Christian Petzold

: Christian Petzold Oyuncular : Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs

: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Vizyon

Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Kadının kocası ve yetişkin oğlu da baştaki mesafelerini zamanla bir kenara bırakınca, dördü yavaş yavaş aileyi andıran bir düzen kurar ve birlikte birkaç mutlu gün geçirir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde, Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.

8️⃣ Korkunç Bir Film (Scary Movie)

Tam Boyutta Gör Bir dönem epey popüler olan Korkunç Bir Film serisi yıllar sonra yeni bir filmle sinemalara dönüyor.

Tür : Komedi, Korku

: Komedi, Korku Yönetmen : Michael Tiddes

: Michael Tiddes Oyuncular : Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans

: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Vizyon

Scary Movie, hem serinin yaratıcıları olan Wayans Kardeşleri, hem de serinin orijinal yıldızlarını yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Korku filmlerinin parodisini yaparak kendi markasını oluşturan Korkunç Bir Film, bu yeni filmde son dönemde çıkan korku filmlerini hedef alıyor. Scream VI, M3GAN, Smile, Longlegs, Wednesday, The Substance, The Backrooms yeni filmin kurbanları arasında.

9️⃣ Ofis Aşkı (Office Romance)

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri, Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği romantik komedi filmi Office Romance olacak.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Ol Parker

: Ol Parker Oyuncular : Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos

: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Netflix

Gizli bir ofis aşkına dair bu cesur romantik komedide Jennifer Lopez ve Brett Goldstein, kalpleriyle düşünmeye başlayınca başları belaya giren iki işkoliği canlandırıyor.

🔟 México 86

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te yayınlanacak bir diğer dikkat çekici yapım da Diego Luna'nın (Andor, Narcos: Mexico) başrolünü üstlendiği Mexico '86.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Gabriel Ripstein

: Gabriel Ripstein Oyuncular : Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho

: Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho Çıkış Tarihi: 5 Haziran / Netflix

México '86, Meksika'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için son dakika yarışa girip, türlü dalavereyle istediğini almasını eğlenceli ve eleştirel bir dille ele alıyor. Gabriel Ripstein'ın yönettiği film, Kolombiya'nın çekilmesiyle doğan krizi fırsat bilip, sıfır bütçe ve bolca kurnazlıkla FIFA'yı kandırarak turnuvayı ülkesine getirmeye çalışan hırslı bürokrat Martín de la Torre'nin (Diego Luna) gerçek olaylardan esinlenen absürt hikayesini odağına alıyor.

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Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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