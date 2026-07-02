Haziran ayında en çok satan otomobiller: Elektriklide sert düşüş!

Yılın ilk altı ayına bakıldığında da pazardaki daralma devam etti. Ocak-haziran döneminde toplam satışlar yüzde 8,19 gerileyerek 558 bin 179 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 düşüşle 440 bin 234 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 azalarak 117 bin 945 adede geriledi.
Daralan pazarda Renault satışlarını artırdı
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre haziran ayında pazardaki daralmaya rağmen en dikkat çekici performansı Renault sergiledi. Toplam otomobil satışları çift haneli gerilerken Renault'un satışları yüzde 55,8 artarak liderliğini korudu.
Haziran ayında en çok satan markalar arasında ikinci sırada satışlarını yüzde 9,03 artıran Fiat yer aldı. Üçüncü sıraya ise satışları yüzde 32,98 düşen Volkswagen yerleşti.
İlk altı aylık sonuçlarda da Renault'un yükselişi sürdü. Toplam otomobil pazarı yaklaşık yüzde 10 küçülmesine rağmen Renault satışları yüzde 27 arttı. Aynı dönemde satışlarını artırmayı başaran diğer markalar ise Hyundai, Togg, Kia, KG Mobility, Volvo ve Mini oldu.
Haziranın en çok satan modeli yine Renault Clio
|Sıra
|Haziran 2026
|Satış (Adet)
|Ocak-Haziran 2026
|Satış (Adet)
|1
|Renault Clio
|4.807
|Renault Clio
|28.892
|2
|Fiat Egea Sedan
|4.742
|Renault Megane Sedan
|17.375
|3
|Renault Megane
|3.467
|Toyota Corolla
|17.215
|4
|Togg T10X
|2.933
|Fiat Egea Sedan
|14.766
|5
|Toyota Corolla
|2.728
|Toyota C-HR
|13.992
|6
|Renault Duster
|2.493
|Renault Duster
|12.863
|7
|Renault Boreal
|2.160
|Togg T10X
|12.003
|8
|KG Mobility Torres
|1.942
|Hyundai i20
|11.919
|9
|Nissan Qashqai
|1.923
|Volkswagen Taigo
|11.741
|10
|Hyundai i20
|1.818
|Peugeot 2008
|10.656
Haziran ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, mayıs ayında olduğu gibi Renault Clio HB oldu. Clio'yu 1 Temmuz itibarıyla üretimi sona eren Fiat Egea takip etti. Listenin devamında sırasıyla Renault Megane, Togg T10X, Toyota Corolla ve Renault Duster yer aldı. Renault'un yeni SUV modeli Boreal ise haziran ayında yedinci sıraya yükseldi.
Ocak-haziran döneminin en çok satan otomobili de 28 bin 892 adetle Renault Clio oldu. Onu Renault Megane Sedan (17 bin 375 adet) ve Toyota Corolla (17 bin 215 adet) izledi.
Elektrikli otomobil satışları haziranda sert geriledi
Elektrikli otomobil pazarı haziran ayında önemli bir düşüş yaşadı. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 14 bin 904 adede geriledi. Böylece elektrikli araçların otomobil pazarındaki payı da yüzde 27,38'den yüzde 17,75'e düştü.
Yılın ilk altı aylık döneminde ise elektrikli otomobil satışları yüzde 5 azalarak 80 bin 709 adet olarak gerçekleşti. Buna karşın toplam otomobil pazarı daha fazla küçüldüğü için elektrikli araçların pazar payı yüzde 18,33'e yükseldi.
Togg liderliğini korudu
|Sıra
|Haziran 2026
|Satış (Adet)
|Ocak-Haziran 2026
|Satış (Adet)
|1
|Togg T10X
|2.933
|Togg T10X
|12.003
|2
|KG Mobility Torres EVX
|1.658
|Togg T10F
|9.245
|3
|Togg T10F
|1.570
|KG Mobility Torres EVX
|7.350
|4
|MINI Countryman Electric
|1.410
|MINI Countryman Electric
|6.845
|5
|Opel Frontera Electric
|845
|Opel Frontera Electric
|4.171
|6
|Volvo EX30
|742
|Tesla Model Y
|3.793
|7
|Kia Niro EV
|642
|Volvo EX30
|3.423
|8
|BMW X1
|541
|Citroen C3 Aircross
|2.288
|9
|Citroen C3 Aircross
|467
|BMW X1
|2.283
|10
|Tesla Model Y
|398
|BYD Sealion 7
|2.007
Elektrikli otomobil pazarında Togg, ilk altı ayda toplam 21 bin 248 satış ve yüzde 26,3 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Bununla birlikte şirketin büyüme hızı dikkat çekti. Geçen yılın ilk yarısında yalnızca T10X modeliyle 17 bin 101 adet satış yapan Togg, bu yıl T10X ve T10F olmak üzere iki model sunmasına ve 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi gibi güçlü finansman kampanyaları uygulamasına rağmen satışlarını 21 bin 248 adede çıkarabildi. Böylece yıllık artış yaklaşık yüzde 24 (4 bin 147 adet) seviyesinde kaldı.
2026'nın ilk altı ayında elektrikli otomobil pazarında ilk iki sırayı Togg modelleri aldı. Togg T10X 12 bin 3 adetle listenin zirvesinde yer alırken, Togg T10F 9 bin 245 adetle ikinci sıraya yerleşti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş