Haziran ayında en çok satan otomobiller: Elektriklide sert düşüş!

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Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,44 küçülerek 105 bin 41 adet seviyesine geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,35 düşüşle 83 bin 978 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,53 azalarak 21 bin 63 adede indi.

Yılın ilk altı ayına bakıldığında da pazardaki daralma devam etti. Ocak-haziran döneminde toplam satışlar yüzde 8,19 gerileyerek 558 bin 179 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 düşüşle 440 bin 234 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 azalarak 117 bin 945 adede geriledi.

Daralan pazarda Renault satışlarını artırdı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre haziran ayında pazardaki daralmaya rağmen en dikkat çekici performansı Renault sergiledi. Toplam otomobil satışları çift haneli gerilerken Renault'un satışları yüzde 55,8 artarak liderliğini korudu.

Haziran ayında en çok satan markalar arasında ikinci sırada satışlarını yüzde 9,03 artıran Fiat yer aldı. Üçüncü sıraya ise satışları yüzde 32,98 düşen Volkswagen yerleşti.

İlk altı aylık sonuçlarda da Renault'un yükselişi sürdü. Toplam otomobil pazarı yaklaşık yüzde 10 küçülmesine rağmen Renault satışları yüzde 27 arttı. Aynı dönemde satışlarını artırmayı başaran diğer markalar ise Hyundai, Togg, Kia, KG Mobility, Volvo ve Mini oldu.

Haziranın en çok satan modeli yine Renault Clio

Sıra Haziran 2026 Satış (Adet) Ocak-Haziran 2026 Satış (Adet) 1 Renault Clio 4.807 Renault Clio 28.892 2 Fiat Egea Sedan 4.742 Renault Megane Sedan 17.375 3 Renault Megane 3.467 Toyota Corolla 17.215 4 Togg T10X 2.933 Fiat Egea Sedan 14.766 5 Toyota Corolla 2.728 Toyota C-HR 13.992 6 Renault Duster 2.493 Renault Duster 12.863 7 Renault Boreal 2.160 Togg T10X 12.003 8 KG Mobility Torres 1.942 Hyundai i20 11.919 9 Nissan Qashqai 1.923 Volkswagen Taigo 11.741 10 Hyundai i20 1.818 Peugeot 2008 10.656

Haziran ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili, mayıs ayında olduğu gibi Renault Clio HB oldu. Clio'yu 1 Temmuz itibarıyla üretimi sona eren Fiat Egea takip etti. Listenin devamında sırasıyla Renault Megane, Togg T10X, Toyota Corolla ve Renault Duster yer aldı. Renault'un yeni SUV modeli Boreal ise haziran ayında yedinci sıraya yükseldi.

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Ocak-haziran döneminin en çok satan otomobili de 28 bin 892 adetle Renault Clio oldu. Onu Renault Megane Sedan (17 bin 375 adet) ve Toyota Corolla (17 bin 215 adet) izledi.

Elektrikli otomobil satışları haziranda sert geriledi

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Elektrikli otomobil pazarı haziran ayında önemli bir düşüş yaşadı. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 14 bin 904 adede geriledi. Böylece elektrikli araçların otomobil pazarındaki payı da yüzde 27,38'den yüzde 17,75'e düştü.

Yılın ilk altı aylık döneminde ise elektrikli otomobil satışları yüzde 5 azalarak 80 bin 709 adet olarak gerçekleşti. Buna karşın toplam otomobil pazarı daha fazla küçüldüğü için elektrikli araçların pazar payı yüzde 18,33'e yükseldi.

Togg liderliğini korudu

Sıra Haziran 2026 Satış (Adet) Ocak-Haziran 2026 Satış (Adet) 1 Togg T10X 2.933 Togg T10X 12.003 2 KG Mobility Torres EVX 1.658 Togg T10F 9.245 3 Togg T10F 1.570 KG Mobility Torres EVX 7.350 4 MINI Countryman Electric 1.410 MINI Countryman Electric 6.845 5 Opel Frontera Electric 845 Opel Frontera Electric 4.171 6 Volvo EX30 742 Tesla Model Y 3.793 7 Kia Niro EV 642 Volvo EX30 3.423 8 BMW X1 541 Citroen C3 Aircross 2.288 9 Citroen C3 Aircross 467 BMW X1 2.283 10 Tesla Model Y 398 BYD Sealion 7 2.007

Elektrikli otomobil pazarında Togg, ilk altı ayda toplam 21 bin 248 satış ve yüzde 26,3 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Bununla birlikte şirketin büyüme hızı dikkat çekti. Geçen yılın ilk yarısında yalnızca T10X modeliyle 17 bin 101 adet satış yapan Togg, bu yıl T10X ve T10F olmak üzere iki model sunmasına ve 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi gibi güçlü finansman kampanyaları uygulamasına rağmen satışlarını 21 bin 248 adede çıkarabildi. Böylece yıllık artış yaklaşık yüzde 24 (4 bin 147 adet) seviyesinde kaldı.

2026'nın ilk altı ayında elektrikli otomobil pazarında ilk iki sırayı Togg modelleri aldı. Togg T10X 12 bin 3 adetle listenin zirvesinde yer alırken, Togg T10F 9 bin 245 adetle ikinci sıraya yerleşti.

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Haziran ayında en çok satan otomobiller: Elektriklide sert düşüş!

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