Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HBM pahalı geldi: Micron'dan, devasa AI modellerine çözüm geliyor

    Micron, GPU'ların doğrudan erişebileceği yeni nesil NAND Flash çözümleri üzerinde çalışmaya başladı "Near-GPU NAND" olarak anılan teknoloji, büyük AI modelleri için bellek katmanı oluşturabilir.

    HBM pahalı geldi: Micron'dan, devasa AI modellerine çözüm geliyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yapay zeka modellerinin boyutları büyüdükçe GPU belleği üzerindeki yük de artıyor. Özellikle büyük dil modellerinin (LLM) çıkarım süreçlerinde yüksek kapasiteli HBM ihtiyacı önemli bir maliyet oluştururken, Micron'dan bu soruna yeni bir çözüm gelebilir. Şirket, NAND Flash tabanlı farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

    GPU'lara yakınlaştırılmış NAND flash

    Micron'un araştırdığı yaklaşım, "near-GPU NAND" olarak adlandırılıyor. Buna göre NAND Flash, geleneksel depolama sistemlerinde olduğu gibi GPU'dan uzakta konumlandırılmak yerine GPU'ya çok daha yakın bir noktaya taşınacak. Böylece GPU ile NAND arasında mevcut depolama protokollerinden kaynaklanan gecikmelerin azaltılması ve daha yüksek I/O performansı elde edilmesi amaçlanıyor.

    Buradaki temel fikir, NAND Flash'ın HBM veya geleneksel DRAM'in yerini tamamen alması değil. Sistem içerisinde GPU belleği ile standart depolama arasında yeni bir katman oluşturulması planlanıyor. Bu katman, HBM ve GDDR7/LPDDR6 gibi GPU'ya doğrudan yakın çalışan belleklerden daha yüksek kapasite sunarken, klasik SSD depolamadan çok daha hızlı bir erişim katmanı oluşturabilir.

    Böyle bir sistemin en önemli avantajlarından biri maliyet tarafında ortaya çıkıyor. NAND Flash'ın gigabayt başına maliyeti HBM ve DRAM'e kıyasla daha düşük olduğu için, GPU belleğini yalnızca pahalı yüksek hızlı belleklerle büyütmek yerine farklı bellek katmanlarını bir arada kullanmak mümkün olabilir. Bu yaklaşım, özellikle modelin tamamının HBM'e sığmadığı durumlarda önem kazanıyor.

    HBM pahalı geldi: Micron'dan, devasa AI modellerine çözüm geliyor Tam Boyutta Gör
    Model ağırlıklarının bir bölümünün daha yüksek kapasiteli ancak daha düşük performanslı NAND katmanında tutulması, daha az sayıda GPU ile daha büyük LLM'lerin çalıştırılmasına yardımcı olabilir. Bunun karşılığında sistemin yazılım ve bellek yönetiminin farklı katmanlar arasında veriyi doğru şekilde taşıması gerekecek.

    Ancak teknolojinin önünde önemli teknik sorunlar bulunuyor. NAND Flash, HBM veya DRAM ile karşılaştırıldığında bant genişliği, gecikme ve yazma dayanıklılığı açısından geride kalıyor. Dolayısıyla NAND'ın GPU'ya fiziksel olarak yaklaştırılması tek başına HBM seviyesinde bir performans sağlamayacak.

    Asıl zorluk, daha yüksek kapasite avantajını kabul edilebilir erişim süreleri ve dayanıklılıkla birleştirmek olacak. Bu gerçekleşirse özellikle milyarlarca parametreli yapay zeka modellerinin çıkarım maliyetlerini düşürmek için önemli bir alternatif ortaya çıkabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dil bilgisi konuları termostatik banyo bataryası muhafazakar tatil önerileri honda civic tutulan modeli sniper ghost warrior contracts türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum