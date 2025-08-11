HBM4 öncesi büyük adım: SK hynix'ten altı katmanlı 1c DRAM geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör SK hynix, yeni nesil 1c DRAM üretiminde önemli bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. DNet Korea'ya göreSK hynix, 1c DRAM için altı EUV katmanına geçmeye hazırlanıyor. Bu da hem DDR5 hem de HBM çözümlerinde yüksek verim, daha iyi performans ve artan kârlılık anlamıına geliyor. İşte detaylar...

1c DRAM'de yeni standart

Kaçıranlar için EUV litografi, 13,5 nm dalga boyunda çalışarak karmaşık devre yapılarında daha ince özelliklerin daha az çoklu desenleme adımıyla üretilmesine imkân tanıyor. Geleneksel DRAM üretiminde EUV ve DUV katmanları bir arada kullanılırken, SK hynix'in 1c DRAM'de tümüyle 6 EUV katmanına geçmesi sektörde yeni bir standart konumunda.

Şirket, 1c DRAM'i henüz tüketici tarafındaki bellek çözümlerinde kullanmasa da DDR5 için daha yüksek kapasite seçeneklerini araştırıyor. Ayrıca bu adım, gelecekteki 1d ve 0a DRAM teknolojilerinde EUV'nin temel bir bileşen hâline gelmesini sağlayacak. SK hynix, bu süreçte High-NA EUV entegrasyonu üzerine de çalışıyor.

Samsung, ABD’ye milyarlarca dolar daha yatırım yapmayı planlıyor 6 sa. önce eklendi

Aslına bakacak olursak, EUV entegrasyonu sayesinde daha yoğun, hızlı ve enerji verimliliği yüksek DDR5 modüller ile yüksek kapasiteli HBM yığınlarının üretilmesi mümkün olacak. 1c DRAM'in HBM4 ile birlikte pazara güçlü bir giriş yapması beklenirken, performans tarafında da kayda değer bir artış yaşanabilir. Ayrıca bu hamle, özellikle Samsung’un 1c DRAM planlarına karşı rekabette önemli bir avantaj sunmuş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

HBM4 öncesi SK hynix’ten büyük adım: 6 katmanlı 1c DRAM geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: