Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HBM4 yarışı ertelendi: Samsung 1c DRAM 2026'ya kaldı

    Samsung'un, yapay zeka odaklı HBM4 bellekleri gecikecek. 1c DRAM temelli üretimde test verimliliği %65'e ulaşırken 2026 yılı hedefleniyor. İşte detaylar...     

    HBM4 yarışı ertelendi: Samsung 1c DRAM 2026'ya kaldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zeka hızlandırıcıları için büyük önem taşıyan yeni nesil HBM4 planlarını güncelledi. Daha önce 2025 üçüncü çeyreğinde çıkacağı söylenen 1c DRAM çözümleri son test sonuçları doğrultusunda 2026'ya ertelendi. İlk örnekler ise, öncelikli olarak Nvidia ve AMD'ye ulaşacak.

    Samsung 1c DRAM 2026'ya kaldı

    Samsung'un yeni yol haritası kapsamında, HBM4 12-stack yapı için Üretime Hazırlık Onayı (Production Readiness Approval – PRA) sürecinin 2025'in son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Ancak gecikmeye rağmen, Samsung’un yeniden tasarladığı 1c DRAM yongaları için %65 verim elde edildiği belirtiliyor.

    Bu oran, küçük ölçekli üretim ortamında yakalanan bir değer olsa da, şirketin seri üretime geçişte hedeflediği başarıya ulaşmak için umut verici. Özellikle 1a ve 1b DRAM mimarilerinden türetilen yeni 1c tasarımı, hem performans hem de verimlilik açısından iyileştirmeler içeriyor ve iki farklı yaklaşım üzerine kurulmuş durumda.

    Bunlardan ilki, mevcut 1a/1b mimarilerinin evrimsel geliştirmeleri üzerine kurulu bir 1c DRAM yapısıydı. Diğeriyse, hem 1b hem de 1c DRAM'in yeniden tasarlandığı daha radikal bir yöntemdi. Sonunda kazananın, tamamen yeni bir 1c tasarımı oldu. Ancak bu geniş kapsamlı yeniden yapılandırmanın ciddi maliyetler doğurduğu ve yonga başına üretim sayısını azalttığı da söylenenler arasında.

    Endüstri kaynaklarına göre Samsung'un şu anki önceliği, test aşamasında ulaşılan %65’lik verimliliği seri üretim aşamasına da taşıyabilmek. Bunun için çeşitli testler devam ediyor ve 2025’in son çeyreğinde PRA onayı alındıktan sonra, 2026'da sınırlı hacimli üretim başlamış olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 12 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hitachi klima yorum iphone wifi bağlanıyor ama internet yok hususi araçla yolcu taşıma cezası çene kisti ameliyatı olanların yorumları kitapseç güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 30C
    Tecno Spark 30C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum