HBO, 2026'da çıkacak dizilerini etkileyici bir tanıtım videosunda bir araya getirdi

HBO, 2026'da Dikkat Çekici Bir Seçkiyle Geliyor
Önümüzdeki yıl HBO'da iki Game of Thrones dizisi birden yayınlanacak. Ocak ayında yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms başlarken, yaz aylarında da House of the Dragon 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak büyük bütçeli diziler bunlarla sınırlı olmayacak. Dune: Prophecy 2. sezonuyla ekranlara dönerken, DC'nin sevilen kahramanlarından Green Lantern'a daha yetişkin işi bir yorum getiren Lanterns da 2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak.
Bunlara ek olarak HBO'nun ödüllü dramaları Euphoria, The Pitt ve Industry de 2026'da yeni sezonlarıyla geri dönecek. Videoda ayrıca Rooster, Half Man, DTF St. Louis, War gibi yeni HBO dizilerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: