HBO, 2026'da çıkacak dizilerini etkileyici bir tanıtım videosunda bir araya getirdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar pek çok unutulmaz diziyi TV dünyasına kazandıran HBO, 2026'ya oldukça iddialı giriyor. HBO Max'in denkleme enklenmesiyle birlikte üretimi hiç olmadığı kadar artan HBO, önümüzdeki yıl çok sayıda diziyi izleyicilerle buluşturacak. Heyecan yaratan bu HBO ve HBO Max dizileri, bugün paylaşılan yeni bir tanıtım videosunda bir araya getirildi.

HBO, 2026'da Dikkat Çekici Bir Seçkiyle Geliyor

Önümüzdeki yıl HBO'da iki Game of Thrones dizisi birden yayınlanacak. Ocak ayında yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms başlarken, yaz aylarında da House of the Dragon 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak büyük bütçeli diziler bunlarla sınırlı olmayacak. Dune: Prophecy 2. sezonuyla ekranlara dönerken, DC'nin sevilen kahramanlarından Green Lantern'a daha yetişkin işi bir yorum getiren Lanterns da 2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak.

Bunlara ek olarak HBO'nun ödüllü dramaları Euphoria, The Pitt ve Industry de 2026'da yeni sezonlarıyla geri dönecek. Videoda ayrıca Rooster, Half Man, DTF St. Louis, War gibi yeni HBO dizilerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

