Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HBO, 2026'da çıkacak dizilerini etkileyici bir tanıtım videosunda bir araya getirdi

    House of the Dragon, Euphoria, Lanterns, Dune: Prophecy... HBO ve HBO Max, 2026'da izleyicilere sunacakları dizileri etkileyici bir tanıtım videosunda bir araya getirdi. 

    HBO, 2026'da çıkacak dizilerini etkileyici bir tanıtım videosunda bir araya getirdi Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar pek çok unutulmaz diziyi TV dünyasına kazandıran HBO, 2026'ya oldukça iddialı giriyor. HBO Max'in denkleme enklenmesiyle birlikte üretimi hiç olmadığı kadar artan HBO, önümüzdeki yıl çok sayıda diziyi izleyicilerle buluşturacak. Heyecan yaratan bu HBO ve HBO Max dizileri, bugün paylaşılan yeni bir tanıtım videosunda bir araya getirildi.

    HBO, 2026'da Dikkat Çekici Bir Seçkiyle Geliyor

    Önümüzdeki yıl HBO'da iki Game of Thrones dizisi birden yayınlanacak. Ocak ayında yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms başlarken, yaz aylarında da House of the Dragon 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

    2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak büyük bütçeli diziler bunlarla sınırlı olmayacak. Dune: Prophecy 2. sezonuyla ekranlara dönerken, DC'nin sevilen kahramanlarından Green Lantern'a daha yetişkin işi bir yorum getiren Lanterns da 2026'da HBO'da izleyici ile buluşacak.

    Bunlara ek olarak HBO'nun ödüllü dramaları Euphoria, The Pitt ve Industry de 2026'da yeni sezonlarıyla geri dönecek. Videoda ayrıca Rooster, Half Man, DTF St. Louis, War gibi yeni HBO dizilerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citizen mi tissot mu arçelik çamaşır makinesinden yanık kokusu gelmesi ağızdan sigara kokusu nasıl giderilir e sim etkinleştiriliyor da kaldı ford fiesta hararet göstergesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum