    HBO, V for Vendetta dizisi için hazırlıklara başladı

    Daha önce sinemaya uyarlanan V for Vendetta, şimdi de bir HBO dizisine dönüştürülüyor. Yıllardır zaman zaman gündeme gelen bu dizi uyarlaması, artık çok daha somut bir hâl aldı.

    2005 yapımı film uyarlamasıyla birlikte çok daha popüler hâle gelen V for Vendetta'nın bir diziye dönüştürülebileceği yıllardır konuşuluyor. Hatta daha önce bunun için farklı kanallar tarafından çeşitli girişimlerde de bulunuldu ama bunlardan hiçbiri nihayete ermedi. Ancak şimdi, belki de bugüne kadarki en dikkat çekici projeyle karşı karşıyayız. Birbirinden başarılı işleriyle tanıdığımız HBO, bir V for Vendetta dizisi hazırlıyor.

    V for Vendetta Dizisini Pete Jackson Yazıyor

    HBO, henüz senaryo aşamasında olan bu diziyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak Variety tarafından aktarılan bilgilere göre dizinin senaryosunu Pete Jackson yazıyor. İngiliz bir senarist olan Jackson, BAFTA adaylığı kazandığı Somewhere Boy dizisiyle adından söz ettirmişti; Bunun dışında kayda değer bir işi bulunmuyor.

    V for Vendetta, bir DC çizgi-romanının uyarlaması olduğu için DC Studios eş başkanları James Gunn ve Peter Safran da bu dizinin yapımcıları arasında yer alıyor. Ancak yapım sürecine ne kadar dâhil olacakları tam olarak bilinmiyor.

    Alan Moore’un yazdığı, David Lloyd’un çizdiği V for Vendetta, politik alegoriyi, anarşizmi ve bireysel özgürlük temasını bir araya getiren hikâyesiyle bugüne kadar çıkmış en önemli çizgi-romanlardan biri olarak kabul ediliyor. Hikâye, faşist bir rejimin hüküm sürdüğü distopik bir İngiltere’de geçiyor. Maskeli bir özgürlük savaşçısı olan V, hem geçmişin intikamını almak hem de halkı baskıcı düzene karşı uyandırmak için harekete geçiyor. Genç bir kadın olan Evey Hammond’la yolları kesiştiğinde, ikisi arasındaki ilişki bir dönüşüm hikâyesine evriliyor.

