HBO, merakla beklenen Harry Potter dizisinden 1.5 dakikalık bir sahne paylaştı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat HBO, merakla beklenen yeni Harry Potter dizisinden ilk sahneyi paylaştı. 25 Aralık'ta başlayacak olan ilk sezon, Felsefe Taşı kitabını detaylı bir şekilde ekrana taşıyacak. Yayınlanan bir buçuk dakikalık sahnede öğrencilerin Hogwarts'a ilk adım attığı anlar öne çıkarken, genç oyuncu kadrosuna tecrübeli isimlerin eşlik ettiği görülüyor. Mark Mylod yönetmenliğinde hazırlanan yapım, izleyicileri yeniden büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yıl başlayacak belki de en dikkat çekici dizi Harry Potter olacak. HBO tarafından hazırlanan dizi, daha önce sinemaya da uyarlanan ana seriyi bu kez daha detaylı şekilde ekrana taşıyacak. Büyük umutlar bağladığı Harry Potter dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, bugün diziden 1.5 dakikalık bir sahne paylaştı. Söz konusu sahne, öğrencilerin Hogwarts'ın büyülü dünyasıyla tanıştığı ilk anlardan birine odaklanıyor.

Harry Potter Dizisi 25 Aralık'ta Başlayacak

Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu yüzden ilk sezon da Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.

Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu çocuk oyunculara John Lithgow /Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall), Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Snape) gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

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Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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HBO, Harry Potter dizisinden 1.5 dakikalık bir sahne paylaştı

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