HBO, merakla beklenen Harry Potter dizisinden 1.5 dakikalık bir sahne paylaştı

Yapay Zeka Özeti:
- HBO, merakla beklenen yeni Harry Potter dizisinden ilk sahneyi paylaştı. 25 Aralık'ta başlayacak olan ilk sezon, Felsefe Taşı kitabını detaylı bir şekilde ekrana taşıyacak. Yayınlanan bir buçuk dakikalık sahnede öğrencilerin Hogwarts'a ilk adım attığı anlar öne çıkarken, genç oyuncu kadrosuna tecrübeli isimlerin eşlik ettiği görülüyor. Mark Mylod yönetmenliğinde hazırlanan yapım, izleyicileri yeniden büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Harry Potter Dizisi 25 Aralık'ta Başlayacak
Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu yüzden ilk sezon da Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu çocuk oyunculara John Lithgow /Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall), Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Snape) gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: