    HBO Max, bu yıl çıkacak dizi ve filmlerinin tanıtım videosunu yayınladı

    Harry Potter, House of the Dragon, Lanterns... HBO ve HBO Max'te bu yıl izleyici ile buluşacak diziler, HBO tarafından yayınlanan yeni tanıtım videosunda bir araya geldi.

    HBO ve HBO Max, bu yıl bitmeden dikkat çekici pek çok yapımı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. HBO tarafından yayınlanan yeni tanıtım videosu, 2026'da ekrana gelecek HBO dizi ve filmlerini tek videoda topluyor.

    Bu yıl HBO'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapımı tabii ki Harry Potter dizisi olacak. Daha önce sinemada da izlediğimiz orijinal seriyi tekrar ekrana taşıyacak dizi, ilk sezonunda Felsefe Taşı'nı işleyecek. Heyecanla beklenen dizi 25 Aralık'ta başlayacak.

    Bu yaz HBO ekranlarındaki en büyük dizi ise House of the Dragon olacak. Dizinin 2. sezonu sönük bir finalle veda etmiş olsa da 3. sezonu hâlâ merakla bekleyen kayda değer bir kitle var. Üstelik HBO 3. sezona görkemli bir açılış yaparak, küstürdüğü izleyicileri de geri kazanmayı hedefliyor. Dizinin yeni sezonu 21 Haziran'da başlayacak.

    Tanıtım videosunda yer alan bir diğer dikkat çekici yapım da Lanterns. DC Comics'in Green Lantern çizgi-romanlarından uyarlanan dizinin, alışık olduğumuz süper kahraman dizilerinden ziyade True Detective'e benzeyeceği söyleniyor. Dizi, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor.

    Bunların yanı sıra The Big Bang Theory'nin uzantı dizisi olan Stuart Fails to Save the World, avukat dizisi War, HBO'nun sevilen dizisi The Gilded Age gibi yapımlar da tanıtım videosunda karşımıza çıkıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 6 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

