HBO Max'ten yeni yerli dizi: Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi'nin fragmanı yayınlandı

Geçitğimiz yıl BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max, bir yandan BluTV'den devraldığı yerli yapımları sürdürürken, diğer yandan Türkiye'de yeni dizilere de imza atmaya devam ediyor. Son olarak Jasmine'i izleycilerle buluşturan platform, bu hafta da yeni yerli dizisi Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi'yi izleyecilere sunacak. Komedi türündeki dizi, 13 Mart'ta başlayacak.
Yayın tarihi yaklaşan Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO Max Türkiye, dün diziden yeni bir fragman paylaştı.
Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi, 13 Mart'ta Başlıyor
Mira: Her Şey Yolundaymiş Gibi'nin başrollerinde Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden yer alıyor.
Meltem Bozoflu'nun yazıp yönettiği dizinin merkezinde, 10 yıllık evliliği aniden sonlanan Mira karakteri yer alıyor. Kocasından gelen beklenmedik boşanma talebiyle hayatı altüst olan Mira, o güne kadar kurduğu tüm düzenin aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu fark eder. Hiç hazırlıklı olmadığı bu yeni dünyada ayakta kalmaya çalışırken, bir yandan da toplumun dayattığı sosyal baskılar ve maddi bağımlılıklarla yüzleşmek zorunda kalır.
