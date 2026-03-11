Giriş
    HBO Max'ten yeni yerli dizi: Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi'nin fragmanı yayınlandı

    HBO Max, yerli dizilerinee bir yenisini daha ekliyor. Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden'in başrollerini paylaştığı Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi, 13 Mart'ta başlıyor.

    Geçitğimiz yıl BluTV'nin yerini alarak Türkiye'de yayın hayatına başlayan HBO Max, bir yandan BluTV'den devraldığı yerli yapımları sürdürürken, diğer yandan Türkiye'de yeni dizilere de imza atmaya devam ediyor. Son olarak Jasmine'i izleycilerle buluşturan platform, bu hafta da yeni yerli dizisi Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi'yi izleyecilere sunacak. Komedi türündeki dizi, 13 Mart'ta başlayacak.

    Yayın tarihi yaklaşan Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO Max Türkiye, dün diziden yeni bir fragman paylaştı.

    Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi, 13 Mart'ta Başlıyor

    Mira: Her Şey Yolundaymiş Gibi'nin başrollerinde Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener ve Nezaket Erden yer alıyor.

    Meltem Bozoflu’nun yazıp yönettiği dizinin merkezinde, 10 yıllık evliliği aniden sonlanan Mira karakteri yer alıyor. Kocasından gelen beklenmedik boşanma talebiyle hayatı altüst olan Mira, o güne kadar kurduğu tüm düzenin aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu fark eder. Hiç hazırlıklı olmadığı bu yeni dünyada ayakta kalmaya çalışırken, bir yandan da toplumun dayattığı sosyal baskılar ve maddi bağımlılıklarla yüzleşmek zorunda kalır.

    HBO Max'ten yeni yerli dizi: Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi'nin fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

