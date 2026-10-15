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    HBO Max'ten yeni Türk dizisi: Kardeşler Mahlukat'ın tanıtım videosu yayınlandı

    Ali Atay (Leyla ile Mecnun, Sekizinci Aile), Disney+'tan sonra şimdi de HBO Max'e kara komedi türünde bir dizi yapıyor. Kardeşler Mahlukat adını taşıyan dizinin ilk tanıtım videosu paylaşıldı.

    HBO Max'in Türk dizisi Kardeşler Mahlukat'tan ilk video geldi Tam Boyutta Gör
    HBO Max, bir yandan BluTV'den devraldığı yerli yapımları sürdürürken, diğer yandan Türkiye'de yeni dizilere de imza atmaya devam ediyor. HBO'nun önümüzdeki dönemde izleyicilere sunacağı Türk dizilerin başında ise Kardeşler Mahlukat geliyor. Leyla ile Mecnun ve Sekizinci Aile gibi dizilerden tanıdığımız Ali Atay'ın başrolünü üstlendiği Kardeşler Mahlukat için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO Max Türkiye, dizinin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

    Kara komedi türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay'a Ceren Moray, Alper Baytekin, Gülçin Kültür Şahin, Onur Berk Arslanoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

    Kara Komedi Türündeki Kardeşler Mahlukat, Konusuyla Merak Uyandırıyor

    Babasından miras kalan Kardeşler Mahlukat dükkânını işletmeye çalışan Bülent, bir yandan hayatını sürdürmenin yollarını ararken, diğer yandan evlere musallat olan türlü mahlukatlarla mücadele eder. Absürt olaylarla bezeli dizi, Bülent'in hem bu mahlukaklarla mücadelesi*ni, hem de parçalanmış ailesini yeniden bir araya getirme çabasını konu alıyor. Altı bölümden oluşacak dizi, her bölümde farklı mahlukatlarla karşı karşıya kalan Bülent ve saf çırağı Tevfik’in serüvenlerini ekrana taşıyacak.

    Bir OMG Pictures yapımı olan Kardeşler Mahlukat'ın yönetmenliğini Ozan Açıktan (Yarına Tek Bilet, Aile Arasında) üstleniyor. Senaryoda ise Doğu dizisinde de senarist olarak yer alan Murat Özsoy'un imzası bulunuyor.

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