    HBO Max ve Paramount+ birleşecek: Paramount-Warner Bros anlaşmasının detayları açıklandı

    Warner Bros.'u satın alacak olan Paramount, Hollywood'da dengeleri değiştirecek olan bu anlaşmanın detaylarını ve gelecek planlarını paylaştı. HBO Max ve Paramount+ birleşecek.

    HBO Max ve Paramount+ birleşecek
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Hollywood'da sürpriz bir gelişme yaşandı ve normalde Netflix'e satılacağı açıklanan Warner Bros., Paramount'un yaptığı yeni teklifi kabul etti. Netflix yeni teklif yapmak yerine yarıştan çekilince, Paramount'un Warner Bros.'u almasının da önü açıldı. Hollywood'da tüm dengeleri değiştirebilecek bu anlaşma resmi olarak duyurulurken, iki şirketin birleşmesi sonrası nasıl bir yol haritası izleneceği de paylaşıldı.

    Paramount+ adlı ayrı bir dijital platforma sahip olan Paramount, yeni dönemde Paramount+ ile HBO Max'i iki ayrı platform olarak tutmayacak. Bunun yerine ikisini tek bir platform olarak birleştirecek. Ayrıca Paramount, HBO'nun ise kendi markasını koruyarak özgürce hareket etmeye devam edeceğini söylüyor. Bildiğiniz gibi HBO, imza attığı unutlmaz dizilerle TV dünyasının en prestijli markaları arasında yer alıyor. 

    Paramount+, Türkiye'de kendi başına ayrı bir servis olarak bulunmuyor. Ancak orijinal dizileri TV+ ve TOD gibi çeşitli platformlar üzerinden izlenebiliyor. Diğer yandan BluTV'nin yerini alan HBO Max ise bir süredir ülkemizde de resmi olarak yayın yapıyor. Şimdi bu iki platformun birleşmesi, Paramount+'taki tüm içerikleri, Türkiye'de de tek bir platformd toplanmasına vesile olabilir.

    Warner Bros da Paramount da Her Yıl 15 Sinema Filmi Çıkaracak

    Paramount da Warner Bros. da sinema filmleri hazırlamaya devam edecek. Paramount yönetimi, her iki stüdoynun da yılda 15 film çıkaracağını ve bunların dijital platformlar gelmeden önce 45 gün sinemalarda kalacağını söylüyor. Hatırlarsanız Warner Bros.'un Netflix'e satılacağı açıklandığında, sinema dünyasındaki en büyük endişelerden biri filmlerin sinemalara gelmeden doğrudan Netflix'e gideceğiydi.

    Diğer yandan şirket, CNN ve TNT gibi Warner Bros.'tan devraldığı TV kanallarını ise satmayı ya da başka bir uzantı şirkete aktarmayı düşünmüyor. Tüm bu kanallar Paramount-Warner Bros. bünyesinde toplanacak.

