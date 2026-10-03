HBO Max ve Paramount+ birleşecek mi? Yol haritası belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolarlık Paramount-Warner Bros. anlaşması 6 Ekim'de tamamlanacak. Bu iki Hollywood devinin birleşmesiyle oluşacak Skydance adlı yeni şirket, sadece bu iki film stüdyosunun değil HBO Max ve Paramount+'ın da yeni sahibi olacak. Bu yüzden bir süredir şirketin bu platformlara dair kararı da merak konusu olmuştu. HBO Max ve Paramount+ birleşecek mi yoksa ayrı platformlar olarak yollarına devam mı edecek? Merak edilen bu soru dün cevap buldu.

HBO Max ve Paramount+ birleşecek mi?

Hem HBO patronu Casey Bloys tarafından yapılan açıklamalar, hem de Skydance'in dün paylaştığı tanıtım görseli (üstte), iki platformun en azından ilk aşamada birleşmeyeceğini gösteriyor. Skydance, bunun yerine iki platformu birlikte paketleyip kullanıcılara sunmayı planlıyor.

"Bundle" olarak anılan bu paketler, birden fazla dijital platformu tek bir pakette toplayıp, hepsine ayrı ayrı abone olmaktan biraz daha avantajlı bir fiyatla kullanıcılara sunuyor. Bu tarz paketler son dönemde giderek yaygınlaşıyor. Nitekim HBO Max de hâlihazırda Disney+ ile birlikte paket hâlinde kullanıcılara sunuluyor. Bu ortaklıktan çok iyi sonuç aldıklarını söyleyen Bloys, şimdi Paramount+ için de benzer bir yol izlenebileceğini belirtti.

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Tabii ki bu konuda son sözü Casey Bloys değil Skydance patronu David Ellison söyleyecek ama Bloys'un planlardan haberdar olmadan böyle bir fikir ortaya atması pek olacak iş değil. Bu yüzden Skydance'in ilk aşamadaki planının bu yönde olduğunu varsayabiliriz.

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