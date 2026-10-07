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    HBO Max ve Paramount+ zamanla birleşerek tek bir platform olacak

    Warner Bros.'u satın alarak HBO Max'in de yeni sahibi hâline gelen Paramount, platforma dair planlarını resmi olarak paylaştı. İki platformu paket hâlinde sunmak sadece kısa vadeli bir çözüm olacak.

    HBO Max ve Paramount+ zamanla birleşecek Tam Boyutta Gör
    Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolarlık Paramount-Warner Bros. anlaşması 6 Ekim'de tamamlandı. Böylece Paramount, hâlihazırda sahip olduğu Paramount+ platformunun yanı sıra HBO ve HBO Max'i de bünyesine katmış oldu. Bu anlaşma tamamlanmadan kısa süre önce HBO patronunun yaptığı açıklama, HBO Max ile Paramount+'ın birleşmeyeceğini ama ortak bir pakette buluşturularak kullanıcılara sunulacağını ortaya çıkarmıştı. Ne var ki şimdi bu sadece kısa vadeli planmış. Paramount uzun vadede ise iki platformu birleştirmeyi planlıyor.

    David Ellison: Uzun Vadede Plan İki Platformu Birleştirmek

    Bu kez açıklama doğrudan Paramount'un ve tabii artık Warner Bros.'un sahibi olan David Ellison'dan geldi. İki platformu paket hâlinde kullanıcılara sunmanın sadece kısa vadeli bir çözüm olduğunu söyleyen Ellison, uzun vadede ise iki platformu birleştireceklerini açıkladı. Ancak Ellison'a göre bu hemen öyle olacak bir şey değil. Kendi markaları ve içerikleri olan bu platformları bir araya getirmek zaman alacak.

    Şu anda ülkemizde resmi olarak yayın yapmayan Paramount+'ın içerikleri arasında Star Trek, Tulsa King, MobLand, Mayor of Kingstown, Lioness gibi yapımlar bulunuyor. Skydance'in (Warner Bros ve Paramount'un birleşmesiyle kurulan yeni şirket) çözmesi gereken en büyük sorunlardan biri, bu yapımları HBO Max içerikleriyle bir araya getirirken, HBO markasının değerini korumak olacak.

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