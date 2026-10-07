HBO Max ve Paramount+ zamanla birleşerek tek bir platform olacak

David Ellison: Uzun Vadede Plan İki Platformu Birleştirmek
Bu kez açıklama doğrudan Paramount'un ve tabii artık Warner Bros.'un sahibi olan David Ellison'dan geldi. İki platformu paket hâlinde kullanıcılara sunmanın sadece kısa vadeli bir çözüm olduğunu söyleyen Ellison, uzun vadede ise iki platformu birleştireceklerini açıkladı. Ancak Ellison'a göre bu hemen öyle olacak bir şey değil. Kendi markaları ve içerikleri olan bu platformları bir araya getirmek zaman alacak.
Şu anda ülkemizde resmi olarak yayın yapmayan Paramount+'ın içerikleri arasında Star Trek, Tulsa King, MobLand, Mayor of Kingstown, Lioness gibi yapımlar bulunuyor. Skydance'in (Warner Bros ve Paramount'un birleşmesiyle kurulan yeni şirket) çözmesi gereken en büyük sorunlardan biri, bu yapımları HBO Max içerikleriyle bir araya getirirken, HBO markasının değerini korumak olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: