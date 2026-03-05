Lanterns'tan ilk fragman yayınlandı: HBO yapımı Green Lantern dizisi

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulmakta olan yeni DC Sinematik Evreni'nin duyurulan ilk projelerinden biri de Green Lantern dizisi, Ağustos ayında izleyici ile buluşacak. HBO tarafından hayata geçirilen Lanterns, daha önce aksiyon odaklı yapımlarla gördüğümüz Green Lantern karakterine oldukça farklı bir yorum getirecek. Diziden yayınlanan ilk fragman, bunun alışık olduğumuz süper kahraman dizilerinden ziyade, True Detective gibi yapımlara yakın bir yerde duracağını gösteriyor.

Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir polistir; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğini de izleyeceğiz gibi görünüyor.

Lanterns'ın Arkasında Dikkat Çekici Bir Ekip Bulunuyor

Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor. Nathan Fillion, Superman filminde de canlandırdığı Guy Gardner karakteriyle geri dönüyor.

Lanterns projesinin arkasında dikkat çekici üç isim bulunuyor: Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof. Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Lindelof, normalde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çıkmış en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor.

