Lanterns'tan yeni fragman yayınlandı: HBO yapımı Green Lantern dizisi

Tam Boyutta Gör Şu sıralar devam eden San Diego Comic-Con, özellikle çizgi-roman uyarlamaları ve bilim-kurgu projeleri için dikkat çekici paylaşımlara sahne oluyor. Bu yıl Comic-Con kapsamında paylaşılan fragmanlardan biri de Lanterns'in yeni fragmanı oldu. HBO'nun Green Lantern dizisi, bu yeni fragmanla birikte kostümlü kahramanları göstermeye başlasa da genel olarak o karanlık tonunu hâlâ koruyor.

Alışık olduğumuz süper kahraman dizilerinden ziyade True Detective'e benzeyeceği söylenen Lanterns, 16 Ağustos'ta başlayacak.

Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir kahramandır; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğiyle de baş etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=7UIBOsuUwc4

Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor. Nathan Fillion, Superman filminde de canlandırdığı Guy Gardner karakteriyle geri dönüyor.

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Lanterns, Yaratıcı Ekibiyle de Dikkat Çekiyor

Lanterns projesinin arkasında dikkat çekici üç isim bulunuyor: Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof. Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Lindelof, normalde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çekilmiş en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu da Lanterns'a dair beklentileri yükseltiyor.

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