HBO'nun Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi: Bu yıl başlayacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Harry Potter serisinin büyülü dünyası bu kez de TV ekranlarına geliyor. J.K. Rowlings'in daha önce son derece başarılı bir film serisiine uyarlanan kitapları, şimdi de HBO tarafından büyük bütçeli bir diziye dönüştürülüyor. Orijinal serinin hikâyesini başlatan anlatacak olan bu dizi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman geldi.

Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu yüzden ilk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.

Harry Potter Dizisi Beklenenden Önce Geiyor

HBO, normalde Harry Potter dizisinin 2027'de başlayacağını söylüyordu. Ancak planlar değişmiş görünüyor. Zira yayınlanan bu yeni fragmanla birlikte, dizinin bu Noel'de izleyici ile buluşacağı duyuruldu. Bu da Harry Potter dizisinin 25 Aralık 2026'da başlayacağı anlamına geliyor.

Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

