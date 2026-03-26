HBO'nun Harry Potter dizisinden ilk fragman geldi: Bu yıl başlayacak

Dizinin her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu yüzden ilk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı'na, yani serinin ilk kitabına odaklanıyor. Daha önce sinemada izlediğimiz bu hikâyeyi, bu kez daha detaylı şekilde görme şansı yakalayacağız.
Harry Potter Dizisi Beklenenden Önce Geiyor
HBO, normalde Harry Potter dizisinin 2027'de başlayacağını söylüyordu. Ancak planlar değişmiş görünüyor. Zira yayınlanan bu yeni fragmanla birlikte, dizinin bu Noel'de izleyici ile buluşacağı duyuruldu. Bu da Harry Potter dizisinin 25 Aralık 2026'da başlayacağı anlamına geliyor.
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.
Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi
