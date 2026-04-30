    HBO, True Detective'e benzetilen süper kahraman dizisi Lanterns'in yayın tarihini duyurdu

    HBO, DC'nin Green Lantern karakterine daha karanlık, daha ayakları yere basan bir yorum getirecek Lanterns dizisinin yayın tarihini duyurdu; Merakla beklenen dizi bu yaz geliyor!

    Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO yapımı Lanterns olacak. James Gunn öncülüğünde kurulmakta olan yeni DC Sinematik Evreni'nin parçası olacak bu Green Lantern (Yeşil Fener) dizisi, Ağustos ayında izleyici ile buluşacak.

    Daha önce dizinin Ağustos ayında başlayacağını duyuran ama daha net bir tarih vermeyen HBO, o tarihi dün açıkladı. Lanterns, 16 Ağustos'ta başlayacak ve HBO/HBO Max üzerinden izleyicilere sunulacak.

    True Detective'e Benzetilen Lanterns, Yaratıcı Ekibiyle Dikkat Çekiyor

    HBO yapımı olmasından da anlaşılacağı üzere Lanterns, sık sık gördüğümüz o renkli ve bol aksiyonlu süper kahraman dizilerinden olmayacak. Hatta dizinin alışık olduğumuz süper kahraman işlerinden ziyade, True Detective gibi yapımlara yakın bir yerde duracağı söyleniyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da onu gösteriyor.

    Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir polistir; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğini de izleyeceğiz gibi görünüyor.

    Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor. Nathan Fillion, Superman filminde de canlandırdığı Guy Gardner karakteriyle geri dönüyor.

    Lanterns projesinin arkasında dikkat çekici üç isim bulunuyor: Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof. Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Lindelof, normalde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çekilmiş en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu da Lanterns'a dair beklentileri yükseltiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
