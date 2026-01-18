HDD fiyatları 4 ayda yüzde 46 artış yaşadı

HDD fiyatları can sıkıyor
Geçen yılın sonlarında sözleşmeli HDD fiyatlarında yüzde 4 civarında artış yaşandığı ve son 8 çeyrek dönemin en yüksek artışı olduğu gündeme gelmişti. Özellikle veri merkezlerinde artan depolama ihtiyacı için düşük maliyetli HDD ürünlerine yöneliş bunda etkili oldu.
Avrupa pazarında son 4 aylık fiyat taraması yapan ComputerBase ortalama olarak yüzde 46 civarında artış tespit etmiş. Pazarın en popüler 12 HDD modeli üzerinden yapılan taramalarda en düşük yüzde 23, en yüksek yüzde 66 artış görülmüş.
Hali hazırda HDD üretiminde neredeyse hiç silikon kullanılmıyor ve kullanılan materyaller konusunda da bir üretim sıkıntısı mevcut değil. Yine de zam trendine eşlik etmesi yapay zekâ trendinin potansiyel sıkıntılarını da gözler önüne seriyor.