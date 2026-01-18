Giriş
    HDD fiyatları 4 ayda yüzde 46 artış yaşadı

    Yapay zekâ sunucularında depolamaya olan ihtiyacı düşük maliyetli HDD çözümleri ile gidermeyi düşünen firmalar nedeniyle HDD fiyatlarında önemli artışlar yaşanıyor. 

    HDD Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının etkilediği sektörlerden birisi de HDD pazarı oldu. Geçen yıldan bu yana arz-talep dengesinde önemli bozulmalar yaşayan HDD pazarında fiyatların beklenmedik şekilde artmaya başladı. 

    HDD fiyatları can sıkıyor

    Geçen yılın sonlarında sözleşmeli HDD fiyatlarında yüzde 4 civarında artış yaşandığı ve son 8 çeyrek dönemin en yüksek artışı olduğu gündeme gelmişti. Özellikle veri merkezlerinde artan depolama ihtiyacı için düşük maliyetli HDD ürünlerine yöneliş bunda etkili oldu. 

    Avrupa pazarında son 4 aylık fiyat taraması yapan ComputerBase ortalama olarak yüzde 46 civarında artış tespit etmiş. Pazarın en popüler 12 HDD modeli üzerinden yapılan taramalarda en düşük yüzde 23, en yüksek yüzde 66 artış görülmüş.

    Hali hazırda HDD üretiminde neredeyse hiç silikon kullanılmıyor ve kullanılan materyaller konusunda da bir üretim sıkıntısı mevcut değil. Yine de zam trendine eşlik etmesi yapay zekâ trendinin potansiyel sıkıntılarını da gözler önüne seriyor. 
     

