HDD fiyatları 4 ayda yüzde 46 artış yaşadı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının etkilediği sektörlerden birisi de HDD pazarı oldu. Geçen yıldan bu yana arz-talep dengesinde önemli bozulmalar yaşayan HDD pazarında fiyatların beklenmedik şekilde artmaya başladı.

HDD fiyatları can sıkıyor

Geçen yılın sonlarında sözleşmeli HDD fiyatlarında yüzde 4 civarında artış yaşandığı ve son 8 çeyrek dönemin en yüksek artışı olduğu gündeme gelmişti. Özellikle veri merkezlerinde artan depolama ihtiyacı için düşük maliyetli HDD ürünlerine yöneliş bunda etkili oldu.

DRAM krizi bu kez HDD'leri vurdu: Fiyat artışları kapıda 1 ay önce eklendi

Avrupa pazarında son 4 aylık fiyat taraması yapan ComputerBase ortalama olarak yüzde 46 civarında artış tespit etmiş. Pazarın en popüler 12 HDD modeli üzerinden yapılan taramalarda en düşük yüzde 23, en yüksek yüzde 66 artış görülmüş.

Hali hazırda HDD üretiminde neredeyse hiç silikon kullanılmıyor ve kullanılan materyaller konusunda da bir üretim sıkıntısı mevcut değil. Yine de zam trendine eşlik etmesi yapay zekâ trendinin potansiyel sıkıntılarını da gözler önüne seriyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: