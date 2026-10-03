Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HDD’ler ölmedi: Toshiba üretimi ikiye katlayacak

    Depolama ihtiyacındaki hızlı artış HDD teknolojisini yeniden gündeme taşırken Toshiba, üretim kapasitesini iki katına çıkararak 30 TB, 65 TB ve gelecekte 100 TB sınıfı sürücüler için hazırlık yapıyor.

    HDD’ler ölmedi: Toshiba üretimi ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör
    Toshiba, yapay zeka ve veri merkezlerinin artan depolama ihtiyacına yanıt vermek amacıyla sabit disk üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Şirket, Filipinler'deki üretim tesisini genişletmek için yaklaşık 60 milyar yen (380 milyon dolar) yatırım yaparken, nearline HDD üretim kapasitesini 2027 mali yılında 2025 mali yılına kıyasla iki katına çıkarmayı planlıyor.

    Nikkei'nin aktardığı bilgilere göre yatırım, Toshiba'nın Laguna Technopark'taki LTI tesisine yeni üretim hatları eklemesini kapsıyor. Yeni hatlarda nearline HDD'ler üretilirken aynı zamanda şirketin yeni nesil yüksek kapasiteli sabit disklerinin üretimine yönelik altyapı da hazırlanıyor. Toshiba, yeni nesil HDD'lerle disk başına depolama kapasitesini yüzde 40'a kadar artırmayı hedefliyor.

    Bu artışın, şirketin MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) teknolojisini kullanan M12 serisi HDD'lerine işaret ettiği belirtiliyor. 11 plakaya kadar çıkabilen bu modellerin 30 TB'ın üzerinde kapasite sunması bekleniyor. Yeni üretim hatlarının kurulumu tamamlanırken, bu hatlardan ilk sevkiyatların da başlamış olması Toshiba'nın yeni nesil HDD'lerin üretimini hızlandırabilecek seviyeye geldiğini gösteriyor.

    Toshiba 40 TB sınıfına hazırlanıyor

    Toshiba'nın üretim yatırımı yalnızca 30 TB sınıfı HDD'lerle sınırlı kalmayacak. Şirket daha önce 2027 yılında 12 plakaya kadar içeren 40 TB sınıfı HDD'ler geliştirme planını da açıklamıştı. Ancak 2027'nin özellikle 30 TB sınıfındaki M12 serisinin üretimini artırmaya odaklanması bekleniyor.

    Şirket, üretim tesisindeki otomasyon seviyesini de artıracak. Temiz oda operasyonları ve HDD denetim süreçlerinde daha fazla otomasyon kullanılması, üretim verimliliğinin artırılmasına yardımcı olurken ek personel ihtiyacını yaklaşık yüzde 40 azaltacak.

    Söz konusu yatırım, Toshiba'nın yaklaşık beş yıl içerisindeki ilk büyük HDD üretim yatırımı olması açısından da önem taşıyor. Özellikle yapay zeka altyapılarının hızla büyümesi, veri merkezlerinde yüksek kapasiteli nearline HDD'lere olan talebi ciddi biçimde artırmış durumda.

    Seagate ve Western Digital, 30 TB ve 40 TB sınıfındaki HDD'lere yönelik güçlü talep sayesinde üretimlerini artırırken Toshiba mevcut kapasitesiyle geride kalmış durumda. Şirket halen 24 TB CMR ve 28 TB SMR sınıfındaki modelleriyle rekabet ediyor. Buna rağmen Toshiba'nın son çeyreklerde ürettiği HDD'lerin tamamını sattığı belirtiliyor.

    2030 hedefi 65 TB, sonrasında 100 TB

    HDD’ler ölmedi: Toshiba üretimi ikiye katlayacak Tam Boyutta Gör

    Toshiba'nın uzun vadeli planı ise çok daha yüksek kapasiteli sabit diskleri kapsıyor. Şirket, 2030 yılı civarında 65 TB sınıfındaki HDD'lerin seri üretimine başlamayı hedefliyor. Bunun ardından 100 TB kapasite sınıfına ulaşan modellerin geliştirilmesi planlanıyor.

    Bu disklerin başta yapay zeka olmak üzere büyük ölçekli veri merkezlerinin hızla büyüyen depolama ihtiyacına hizmet etmesi bekleniyor. Toshiba'nın yatırımı da bu uzun vadeli yol haritasının önemli parçalarından biri olacak.

    Şirket aynı zamanda üretim kapasitesindeki artışla HDD pazarındaki payını da büyütmeyi hedefliyor. Toshiba'nın exabyte bazındaki mevcut pazar payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğu, şirketin ise orta vadede bu oranı yüzde 30'a çıkarmayı amaçladığı aktarılıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/hdds/toshiba-to-double-hdd-production-capacity-as-30tb-class-loom-65tb-100tb-drives-on-the-roadmap-for-2030-and-beyond https://asia.nikkei.com/business/electronics/toshiba-to-double-hard-disk-drive-supply-to-fill-ai-chip-memory-gap
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    star wars outlaws türkçe yama kia sportage yağ eksiltme sorunu çözümü airbag lambası neden yanar klima borusu gizleme pokemon izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR Magic8 Lite 5G
    HONOR Magic8 Lite 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum