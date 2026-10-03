HDD’ler ölmedi: Toshiba üretimi ikiye katlayacak

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Tam Boyutta Gör Toshiba, yapay zeka ve veri merkezlerinin artan depolama ihtiyacına yanıt vermek amacıyla sabit disk üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Şirket, Filipinler'deki üretim tesisini genişletmek için yaklaşık 60 milyar yen (380 milyon dolar) yatırım yaparken, nearline HDD üretim kapasitesini 2027 mali yılında 2025 mali yılına kıyasla iki katına çıkarmayı planlıyor.

Nikkei'nin aktardığı bilgilere göre yatırım, Toshiba'nın Laguna Technopark'taki LTI tesisine yeni üretim hatları eklemesini kapsıyor. Yeni hatlarda nearline HDD'ler üretilirken aynı zamanda şirketin yeni nesil yüksek kapasiteli sabit disklerinin üretimine yönelik altyapı da hazırlanıyor. Toshiba, yeni nesil HDD'lerle disk başına depolama kapasitesini yüzde 40'a kadar artırmayı hedefliyor.

Bu artışın, şirketin MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) teknolojisini kullanan M12 serisi HDD'lerine işaret ettiği belirtiliyor. 11 plakaya kadar çıkabilen bu modellerin 30 TB'ın üzerinde kapasite sunması bekleniyor. Yeni üretim hatlarının kurulumu tamamlanırken, bu hatlardan ilk sevkiyatların da başlamış olması Toshiba'nın yeni nesil HDD'lerin üretimini hızlandırabilecek seviyeye geldiğini gösteriyor.

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Toshiba 40 TB sınıfına hazırlanıyor

Toshiba'nın üretim yatırımı yalnızca 30 TB sınıfı HDD'lerle sınırlı kalmayacak. Şirket daha önce 2027 yılında 12 plakaya kadar içeren 40 TB sınıfı HDD'ler geliştirme planını da açıklamıştı. Ancak 2027'nin özellikle 30 TB sınıfındaki M12 serisinin üretimini artırmaya odaklanması bekleniyor.

Şirket, üretim tesisindeki otomasyon seviyesini de artıracak. Temiz oda operasyonları ve HDD denetim süreçlerinde daha fazla otomasyon kullanılması, üretim verimliliğinin artırılmasına yardımcı olurken ek personel ihtiyacını yaklaşık yüzde 40 azaltacak.

Söz konusu yatırım, Toshiba'nın yaklaşık beş yıl içerisindeki ilk büyük HDD üretim yatırımı olması açısından da önem taşıyor. Özellikle yapay zeka altyapılarının hızla büyümesi, veri merkezlerinde yüksek kapasiteli nearline HDD'lere olan talebi ciddi biçimde artırmış durumda.

Seagate ve Western Digital, 30 TB ve 40 TB sınıfındaki HDD'lere yönelik güçlü talep sayesinde üretimlerini artırırken Toshiba mevcut kapasitesiyle geride kalmış durumda. Şirket halen 24 TB CMR ve 28 TB SMR sınıfındaki modelleriyle rekabet ediyor. Buna rağmen Toshiba'nın son çeyreklerde ürettiği HDD'lerin tamamını sattığı belirtiliyor.

2030 hedefi 65 TB, sonrasında 100 TB

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Toshiba'nın uzun vadeli planı ise çok daha yüksek kapasiteli sabit diskleri kapsıyor. Şirket, 2030 yılı civarında 65 TB sınıfındaki HDD'lerin seri üretimine başlamayı hedefliyor. Bunun ardından 100 TB kapasite sınıfına ulaşan modellerin geliştirilmesi planlanıyor.

Bu disklerin başta yapay zeka olmak üzere büyük ölçekli veri merkezlerinin hızla büyüyen depolama ihtiyacına hizmet etmesi bekleniyor. Toshiba'nın yatırımı da bu uzun vadeli yol haritasının önemli parçalarından biri olacak.

Şirket aynı zamanda üretim kapasitesindeki artışla HDD pazarındaki payını da büyütmeyi hedefliyor. Toshiba'nın exabyte bazındaki mevcut pazar payının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğu, şirketin ise orta vadede bu oranı yüzde 30'a çıkarmayı amaçladığı aktarılıyor.

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