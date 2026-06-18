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    HDMI 2.2 için beklenen tarih paylaşıldı: Yakında geliyor

    HDMI Licensing Administrator, 96 Gbps bant genişliği sunan ilk HDMI 2.2 ürünleri için çıkış tarihi paylaştı. Çip örneklemeleri ise bu yıl başlayacak. İşte beklenen tarih...

    HDMI 2.2 için beklenen tarih paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    2003 yılında tanıtılan ve günümüzün en yaygın görüntü aktarım standartlarından biri olan HDMI, yakında HDMI 2.2 sürümü ile raflarda yerini alacak. Son olarak, Computex 2026 kapsamında HDMI 2.2 standardını destekleyen ilk ticari ürünler için tarih paylaşıldı. 

    HDMI 2.2 2027'de geliyor

    HDMI Licensing Administrator CEO'su ve Başkanı Rob Tobias, çip üreticilerinin FRL2 (Fixed Rate Link 2) tabanlı HDMI 2.2 çözümlerini bu yıl örneklemeye başlayacağını belirtti. Bu gelişme, 96 Gbps'e kadar bant genişliği sunan ilk ürünlerin gelecek yıl tüketicilerle buluşmasının önünü açıyor. HDMI 2.2'nin en büyük yeniliği ise bant genişliği tarafında.

    Yeni standart, HDMI 2.1'deki 48 Gbps sınırını iki katına çıkararak 96 Gbps seviyesine ulaştırıyor. Bu sayede 12K çözünürlükte 120 Hz ve 16K çözünürlükte 60 Hz desteği mümkün hale geliyor. Ayrıca standart, sıkıştırmasız tam renk örneklemeli görüntü aktarımına da imkan tanıyor. Buna göre 8K 60 Hz ve 4K 240 Hz görüntüler 10-bit ve 12-bit renk derinliğiyle iletilebiliyor.

    Ancak HDMI Forum'un yeni sertifikasyon yaklaşımı bazı karışıklıklara neden olabilir. HDMI 2.2 ile birlikte kullanılacak "Ultra96" markası her zaman 96 Gbps anlamına gelmeyecek. Forum'un açıklamasına göre Ultra96 etiketi, 64 Gbps, 80 Gbps veya 96 Gbps hızlarını destekleyen HDMI 2.2 ürünlerinde kullanılabilecek.

    HDMI 2.2 için beklenen tarih paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Başka bir ifadeyle, bir cihazın üzerinde Ultra96 logosunun bulunması doğrudan 96 Gbps bant genişliği sunduğunu göstermeyebilir. Maksimum performans için ayrıca sertifikalı Ultra96 HDMI kablolarının kullanılması gerekecek.

    Öte yandan yeni nesil ekran kartları da HDMI 2.2 desteğine hazırlanıyor. Sızıntılara göre AMD'nin RDNA 5 mimarisini kullanan ekran kartları ve muhtemelen gelecek nesil oyun konsolları HDMI 2.2 desteği sunacak. Ancak ilk RDNA 5 çözümlerinin tam 96 Gbps yerine 64 Gbps ve 80 Gbps hızlarını destekleyebileceği belirtiliyor.

    HDMI 2.2'nin öne çıkan özellikleri

    • Maksimum 96 Gbps bant genişliği
    • HDMI 2.1'e göre iki kat veri aktarım kapasitesi
    • 12K 120 Hz desteği
    • 16K 60 Hz desteği
    • Sıkıştırmasız 8K 60 Hz görüntü aktarımı
    • Sıkıştırmasız 4K 240 Hz desteği
    • 10-bit ve 12-bit renk desteği
    • LIP (Latency Indication Protocol) desteği
    • Ultra96 sertifikasyon programı
    • FRL2 veri aktarım teknolojisi
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    H
    hasandemirrr 4 saat önce

    çok güzel

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