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    He-Man filmi Masters of the Universe'a dair ilk yorumlar paylaşıldı

    5 Haziran'da vizyona girecek yeni He-Man filmi Masters of the Universe'e dair ilk yorumlar paylaşıldı. Filmin eleştirmen puanları belli olurken, ilk gişe tahminleri de yayınlandı.

    He-Man filmi Masters of the Universe'a dair ilk yorumlar geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinenKâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) serisi, yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Amazon MGM ve Sony ortaklığında hayata geçirilen büyük bütçeli He-Man filmi, 5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin normalde Türkiye'de de 5 Haziran'da çıkması planlanıyordu. Ancak dağıtım sürecinde yaşanan sorunlar sebebiyle filmin Türkiye vizyon tarihi süresiz olarak ertelendi. Bu yüzden bu filmi Türkiye'de ne zaman izleyebileceğimiz henüz netleşmiş değil. Ancak ABD'de film şimdiden izleyici ile buluşmaya başladı ve bu vesileyle ilk yorumlar da paylaşıldı.

    "Yeni He-Man filmi nasıl olmuş?" sorusunun cevabı kime sorduğunuza göre değişiyor. Filmi çok başarılı bulanlar da var hayal kırıklığı olarak nitelendirenler de. Nitekim MetaCritic ve RottenTomatoes gibi platformlardaki puanlar da bunu yansıtıyor. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 53, RottenTomatoes puanı ise %74. Filmlerin RottenTomatoes puanını belirleyen yayınlanların beğeni kriteri epey düşmüş ve açıkçası itibarını kaybetmeye başlamış durumda. Bu yüzden bu noktada MetaCritic puanı daha kayda değer bir done sunuyor ki o da Masters of the Universe'ün ortalama bir gişe filmi olduğunu söylüyor.

    Masters of the Universe, Gişede Hayal Kırıklığı Yaratacak Gibi Görünüyor

    Diğer yandan filmin açılış hafta sonuna dair hasılat tahminleri de belli oldu. 200 milyon dolara yakın bir bütçeyle çekildiği söylenen Masters of the Universe, son dakika bir değişiklik olmazsa ABD'de 25-30 milyon dolar bandında bir hasılatla açılış yapacak ki bu Sony için hiç iyi haber değil.

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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