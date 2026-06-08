He-Man filmi Masters of the Universe gişede adeta çakıldı

Tam Boyutta Gör Amazon'un 200 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdığı yeni He-Man filmi Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi son anda ertelenmiş olsa da dünyanın dört bir yanında film 5 Haziran'da gösterime girdi. Ne var ki yeni He-Man filmi beklediği çıkışı yapamadı. İlk hafta sonunun gişe rakamları, He-Man filminin bütçesini bile çıkarmakta zorlanacağını gösteriyor.

Masters of the Universe, ABD'de Sadece 29.3 Milyon Dolar Hasılat Yapabildi

Normalde bütçesi 200 milyon doları bulan bir filmin ilk hafta sonunda sadece ABD'de 100 milyon dolara yaklaşan bir hasılat yapması bekleniyor. Masters of the Universe'in ABD'deki ilk hafta sonu hasılatı ise 29.3 milyon dolarda kaldı. Üstelik dünyanın geri kalanında da tablo çok farklı olmadı. ABD dışından da sadece 25 milyon dolar toplayabilen Masters of the Universe, ilk hafta sonunda toplam 54.3 milyon dolar hasılat yapabildi.

Çok iyi yorumlar alan filmler düşük açılış yapsa dahi zamanla performansını toparlayabiliyor. Ancak Masters of the Universe için böyle olumlu bir rüzgar da söz konusu değil. Filme dair yorumlar çok kötü olmasa da öyle kulaktan kulağa yayılan bir övgüden de söz etmek mümkün değil.

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Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

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He-Man filmi Masters of the Universe gişede çakıldı

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