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    He-Man filmi Masters of the Universe gişede adeta çakıldı

    Bu hafta sinemaseverlerle buluşan yeni He-Man filmi Masters of the Universe gişede aradığını bulamadı. 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen film parasını bile çıkaramayabilir.

    He-Man filmi Masters of the Universe, gişede adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 200 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdığı yeni He-Man filmi Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe), bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Filmin Türkiye'deki vizyon tarihi son anda ertelenmiş olsa da dünyanın dört bir yanında film 5 Haziran'da gösterime girdi. Ne var ki yeni He-Man filmi beklediği çıkışı yapamadı. İlk hafta sonunun gişe rakamları, He-Man filminin bütçesini bile çıkarmakta zorlanacağını gösteriyor.

    Masters of the Universe, ABD'de Sadece 29.3 Milyon Dolar Hasılat Yapabildi

    Normalde bütçesi 200 milyon doları bulan bir filmin ilk hafta sonunda sadece ABD'de 100 milyon dolara yaklaşan bir hasılat yapması bekleniyor. Masters of the Universe'in ABD'deki ilk hafta sonu hasılatı ise 29.3 milyon dolarda kaldı. Üstelik dünyanın geri kalanında da tablo çok farklı olmadı. ABD dışından da sadece 25 milyon dolar toplayabilen Masters of the Universe, ilk hafta sonunda toplam 54.3 milyon dolar hasılat yapabildi.

    Çok iyi yorumlar alan filmler düşük açılış yapsa dahi zamanla performansını toparlayabiliyor. Ancak Masters of the Universe için böyle olumlu bir rüzgar da söz konusu değil. Filme dair yorumlar çok kötü olmasa da öyle kulaktan kulağa yayılan bir övgüden de söz etmek mümkün değil.

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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