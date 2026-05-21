He-Man filmi Masters of the Universe, son fragmanıyla nostalji dozunu artırıyor

Masters of the Universe, 5 Haziran'da Vizyona Girecek
Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.
Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'u canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee) oturuyor.
