    He-Man filmi Masters of the Universe, son fragmanıyla nostalji dozunu artırıyor

    He-Man yeni bir filmle sinemalara dönüyor. 5 Haziran'da vizyona girecek Masters of the Universe filmi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Amazon MGM, filmden son bir fragman daha paylaştı.

    He-Man filmi Masters of the Universe'ten yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinenKâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) serisi, yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Amazon MGM ve Sony ortaklığında hayata geçirilen büyük bütçeli He-Man filmi, 5 Haziran'da vizyona girecek. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Amazon, dün filmden son bir fragman daha paylaştı. Bu son fragman, sinemaseverlerin nostalji damarına dokunmaya çalışıyor.

    Masters of the Universe, 5 Haziran'da Vizyona Girecek

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

    Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'u canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee) oturuyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

