He-Man filmi Masters of the Universe, son fragmanıyla nostalji dozunu artırıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinenKâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) serisi, yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Amazon MGM ve Sony ortaklığında hayata geçirilen büyük bütçeli He-Man filmi, 5 Haziran'da vizyona girecek. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Amazon, dün filmden son bir fragman daha paylaştı. Bu son fragman, sinemaseverlerin nostalji damarına dokunmaya çalışıyor.

Masters of the Universe, 5 Haziran'da Vizyona Girecek

Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'u canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise Travis Knight (Kubo and the Two Strings, Bumblebee) oturuyor.

