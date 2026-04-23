He-Man filmi Masters of the Universe'ten yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) olacak. Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinenseri, bu filmle birlikte yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek. 5 Haziran'da vizyona girecek film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Sony, bugün filmden yeni bir fragman da yayınladı. Uluslararası pazara yönelik bu fragman, daha önce görmediğimiz bazı yeni sahneler de barındırıyor.

Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlıyor. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönüyor. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekiyor.

Hazırlık aşamasında birkaç kez el değiştiren Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetti. Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'u canlandırıyor.

