    He-Man geri dönüyor: Masters of the Universe filminden yeni fragman yayınlandı

    Bu yaz vizyona girecek Masters of the Universe filminden yeni fragman geldi. He-Man, Amazon tarafından hazırlanan bu büyük bütçeli filmle yıllar sonra sinemalara dönecek.

    Bir dönem ülkemizde de epey popüler olan ve Türkiye'de daha çok He-Man adıyla bilinen Kâinatın Hâkimleri (Masters of the Universe) serisi, yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. Kayda değer bir bütçe ayırdığı He-Man filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Amazon MGM, bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

    Hazırlık aşamasında birkaç kez el değiştiren Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetti. Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'a hayat veriyor.

    Yeni He-Man Filmi, 5 Haziran'da Vizyona Girecek

    Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.

    Masters of the Universe, 5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    halogen666 7 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

