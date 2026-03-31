He-Man geri dönüyor: Masters of the Universe filminden yeni fragman yayınlandı

Hazırlık aşamasında birkaç kez el değiştiren Masters of the Universe filminin bu son hâlini, daha önce Kubo and the Two Strings ve Bumblebee filmlerine imza atan Travis Knight yönetti. Filmde He-Man'i genç oyuncu Nicholas Galitzine (The Idea of You, Purple Hearts) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Jared Leto. Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin gibi isimler eşlik ediyor. Jared Leto, serinin ikonik kötüsü İskeletor'a hayat veriyor.
Yeni He-Man Filmi, 5 Haziran'da Vizyona Girecek
Yeni Masters of the Universe filmi, Eterna adlı diyarın prensi olan Prens Adam'ın 10 yaşındayken Dünya'ya düşmesiyle başlayacak. Uzay gemisinin Dünya'ya düşmesinin ardından Eterna'dan uzakta, tanımadığı bir gezegende mahsur kalan Adam, 20 yıl sonra kendi yurdunu İskeletor'dan korumak için Eterna'ya geri dönecek. Ancak bunu yapması için geçmişinin sırlarını aralaması ve evrendeki en güçlü varlık olan He-Man'e dönüşmesi gerekecek.
Masters of the Universe, 5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
