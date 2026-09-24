Popüler oyunun sunucusunda Atatürk krizi: Türk oyunculardan büyük tepki

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Güncelleme: Saat 15.11'de HoI4'ün oyun diretktörünün açıklaması içeriğin sonuna eklenmiştir. Orijinal içerik aşağıdaki gibidir.

Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda yaşanan skandal, Türk oyuncuların sert tepkisini çekmeye devam ediyor. Atatürk fotoğrafı kullanan bir oyuncunun sunucudan uzaklaştırılması ve moderasyonun Mustafa Kemal Atatürk'ü 1915 olayları üzerinden “tartışmalı” bir tarihi figür olarak tanımlaması, tartışmayı kısa sürede Discord sınırlarının dışına taşıdı. Türk oyuncular Paradox Interactive'den açıklama ve özür beklerken tepkiler, oyunun Steam incelemelerine de yansıdı.

Atatürk fotoğrafına yasak getirildi

Olay, Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda bir Türk oyuncunun profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir fotoğrafını kullanmasıyla başladı. Moderasyon tarafından oyuncuya yönelik yaptırım uygulanırken yapılan itiraz sonrasında da kararın arkasında duruldu.

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Moderasyonun aktardığı gerekçeye göre sunucu kuralları, Atatürk'ün gerçek hayattaki fotoğraflarının Discord sunucusunda profil görseli olarak kullanılmasına izin vermiyor. Oyuncuya Atatürk'ün Hearts of Iron IV içerisindeki varsayılan görselini kullanabileceği ancak gerçek bir fotoğraf kullanması halinde yaptırımın devam edeceği bildirildi.

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Ancak asıl tepkiler ise bu yasağın yetkililer tarafından gerekçelendirilmesiyle ortaya çıktı. Moderasyon ekibi, Atatürk'ün 1915 olayları nedeniyle “tartışmalı” bir tarihi figür olduğunu savundu. Açıklamalarda ayrıca Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bağlantısı üzerinden 1915'te yaşanan sözde Ermeni soykırımına destek verip vermediğinin veya olaylara dahil olup olmadığının tartışmalı olduğu ileri sürüldü.

Bu yaklaşım, Türk oyuncular tarafından tarihsel bağlamı göz ardı eden ve kabul edilemez bir değerlendirme olarak görüldü. Tepkiler de bundan sonra çığ gibi büyüdü.

Moderasyonun ifadeleri tepki çekti

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Tartışmanın ardından Discord moderasyon ekibinin yaptığı başka bir açıklamada Atatürk, Karl Marx'a benzetilerek modern siyasetle yakından ilgili, “tartışmalı ve kutuplaştırıcı” bir tarihi figür şeklinde tanımlandı.

Bu ifadeler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler daha da büyüdü. Oyuncular, bir profil fotoğrafı nedeniyle uygulanan yaptırımın gerekçesinin Atatürk'ün 1915 olaylarıyla ilişkilendirilmesine dayandırılmasını sorguladı.

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Tartışmanın bir diğer boyutunda ise moderasyon kararına itiraz eden bazı kullanıcıların mesajlarının silindiği ve tepki gösteren bazı kişilerin sunucudan uzaklaştırıldığı yönündeki kullanıcı iddiaları yer aldı. Bu iddiaların tamamı Paradox Interactive tarafından bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

Tepkiler Steam'e sıçradı, incelemeler “Son Derece Olumsuz” oldu

Tam Boyutta Gör Paradox'un konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaması, tepkilerin oyun platformlarına da taşınmasına neden oldu. Türk oyuncular Hearts of Iron IV'ün Steam sayfasında olumsuz incelemeler paylaşmaya başladı.

Steam verilerine göre sadece 1 günde 17 binden fazla olumsuz inceleme paylaşıldı. Halihazırda Hearts of Iron IV için olumsuz inceleme sayısının 20 binin üzerine çıktığı görülüyor. Üstelik bu tepkiler Paradox'un diğer oyunlarına da sıçradı. Europa Universalis IV ve Crusader Kings III için de binlerce olumsuz inceleme paylaşıldı.

Paradox sessizliğini koruyor

Her ne kadar yaşanan olayın temeli Discord sunucusundaki moderasyona dayanıyor olsa da olayın ortaya çıkmasının üzerinden günler geçmesine rağmen henüz Paradox Interactive tarafından resmi bir açıklama veya bir özür gelmiş değil. Şirketin sessizliği sürdükçe, Discord'da alınan bir moderasyon kararının yarattığı tepkinin oyun topluluğunda daha geniş bir boyut kazanması bekleniyor.

Oyun direktöründen açıklama geldi

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Hearts of Iron'ın Oyun Direktörü Laszlo "Batya" Pieper aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün görselinin kullanılması nedeniyle Discord'da gerçekleşen yasaklama hakkında topluluğa açıklama yapmak istiyorum.

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milletin babası olarak birçoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ne oyunlarımız ne de moderasyon uygulamalarımız herhangi bir tarihsel figür hakkında yorum yapmak veya yargıda bulunmak amacı taşımaktadır ve bu olay da bunun bir istisnası değildir.

Son birkaç gündür birçoğunuz bize bu konu, Discord kurallarımız ve tarihsel kişilere ait profil fotoğraflarının moderasyonu hakkında yazdınız. Kurallarımızdan biri, gerçek hayattaki kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını kapsıyor. Bu konuyla ilgili mesajlar ve ardından gerçekleştirdiğimiz tartışmalar, kurallarımızı nasıl uyguladığımız ve özellikle bunun eşit ve adil bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda endişeler bulunduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu görüşmelerin ardından, söz konusu kuralın gözden geçirilmesi gerektiği ve tutarlı bir şekilde uygulanmadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle kuralı, bu süreçte alınan kararları ve uygulanan yasakları inceleyecek ve gerekli değişiklikleri yapacağız.

Discord kurallarımız ve bundan sonraki adımlar hakkında güncellemeyi hepinizle yakında paylaşacağız."

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