Hellblade evreninde aksiyon odaklı yeni dönem başlıyor: Senua duyuruldu

Aksiyon-macera odaklı deneyim olacak
Ninja Theory stüdyo başkanı Dom Matthews, yaptığı açıklamada, yeni oyunun serinin önceki iki yapımından belirgin şekilde ayrıldığını vurguladı. Matthews'a göre Senua, doğrudan bir aksiyon-macera oyunu olarak tasarlanıyor. Bilindiği üzere ilk iki oyun -özellikle Hellblade II - ağır sinematik anlatım nedeniyle eleştirilmişti.
Serinin üçüncü oyunu Senua ile serinin temelini oluşturan yoğun ve kişisel hikaye anlatımı yine korunacak. Ancak oyunculara daha fazla özgürlük ve daha kapsamlı oynanış mekanikleri sunulacak. Bu doğrultuda oyunda daha derin savaş sistemleri, genişletilmiş oynanış seçenekleri ve birbirine bağlı bir dünya yapısı yer alacak.
Paylaşılan ilk bilgiler Senua'nın yalnızca savaş sistemlerinde değil, keşif tarafında da önemli değişiklikler getireceğini gösteriyor. Oyunda oyuncular daha geniş alanları dolaşabilecek, daha fazla bulmacayla karşılaşacak ve önceki yapımlara kıyasla daha özgür bir keşif deneyimi yaşayacak.
Dom Matthews, Senua'nın haritasının Hellblade II'deki haritanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Hikaye devam ediyor
Yeni yapımın hikayesi ilk iki Hellblade oyununun olaylarından sonra geçecek. Ninja Theory tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun ana mekanı Araf (Purgatory) olacak. Böylece oyuncular, Senua'nın psikolojik ve mitolojik yolculuğunu yeni bir atmosferde deneyimleme fırsatı bulacak.
Etkinlik sırasında yayınlanan tanıtım fragmanı da bu karanlık atmosferin ilk ipuçlarını verdi. Fragmanda Senua'nın çok sayıda düşmanla mücadele ettiği, yoğun aksiyon sahnelerinin öne çıktığı ve karakterin altın renkli bir sıvıyla kaplandığı dikkat çekti. Görsel kalite ve çevre tasarımları ise serinin yüksek teknik standartlarını koruduğunu gösterdi.
Senua çıkış tarihi
Microsoft'un doğruladığı bilgilere göre Senua, 2027 yılında Xbox Series X/S ve PC'nin yanı sıra PlayStation 5 için de aynı dönemde piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.