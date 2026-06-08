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    Hellblade evreninde aksiyon odaklı yeni dönem başlıyor: Senua duyuruldu

    Ninja Theory, Hellblade evreninde yeni bir dönemi başlatacak olan Senua oyununu duyurdu. Yeni yapım daha büyük dünya, gelişmiş savaş sistemi ve aksiyon odaklı yapı sunacak.

    Hellblade evreninde aksiyon odaklı yeni dönem: Senua duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Xbox Games Showcase etkinliği kapsamında Ninja Theory'nin Hellblade evreni için yeni bir oyun geliştirdiği duyuruldu. Serinin üçüncü yapımı olan Senua, önceki oyunlardan farklı bir yaklaşım benimseyerek daha geniş kapsamlı bir aksiyon-macera deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Aksiyon-macera odaklı deneyim olacak

    Ninja Theory stüdyo başkanı Dom Matthews, yaptığı açıklamada, yeni oyunun serinin önceki iki yapımından belirgin şekilde ayrıldığını vurguladı. Matthews'a göre Senua, doğrudan bir aksiyon-macera oyunu olarak tasarlanıyor. Bilindiği üzere ilk iki oyun -özellikle Hellblade II - ağır sinematik anlatım nedeniyle eleştirilmişti.

    Serinin üçüncü oyunu Senua ile serinin temelini oluşturan yoğun ve kişisel hikaye anlatımı yine korunacak. Ancak oyunculara daha fazla özgürlük ve daha kapsamlı oynanış mekanikleri sunulacak. Bu doğrultuda oyunda daha derin savaş sistemleri, genişletilmiş oynanış seçenekleri ve birbirine bağlı bir dünya yapısı yer alacak.

    Hellblade evreninde aksiyon odaklı yeni dönem: Senua duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Matthews, yeni projenin hem Hellblade hayranlarının uzun süredir talep ettiği oynanış geliştirmelerini karşılamayı hem de modern aksiyon-macera türünün beklentilerine yanıt vermeyi amaçladığını belirtti.

    Paylaşılan ilk bilgiler Senua'nın yalnızca savaş sistemlerinde değil, keşif tarafında da önemli değişiklikler getireceğini gösteriyor. Oyunda oyuncular daha geniş alanları dolaşabilecek, daha fazla bulmacayla karşılaşacak ve önceki yapımlara kıyasla daha özgür bir keşif deneyimi yaşayacak.

    Dom Matthews, Senua'nın haritasının Hellblade II'deki haritanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

    Hikaye devam ediyor

    Yeni yapımın hikayesi ilk iki Hellblade oyununun olaylarından sonra geçecek. Ninja Theory tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun ana mekanı Araf (Purgatory) olacak. Böylece oyuncular, Senua'nın psikolojik ve mitolojik yolculuğunu yeni bir atmosferde deneyimleme fırsatı bulacak.

    Etkinlik sırasında yayınlanan tanıtım fragmanı da bu karanlık atmosferin ilk ipuçlarını verdi. Fragmanda Senua'nın çok sayıda düşmanla mücadele ettiği, yoğun aksiyon sahnelerinin öne çıktığı ve karakterin altın renkli bir sıvıyla kaplandığı dikkat çekti. Görsel kalite ve çevre tasarımları ise serinin yüksek teknik standartlarını koruduğunu gösterdi.

    Senua çıkış tarihi

    hellblade senua çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Ninja Theory'nin açıklamasına göre Senua'nın geliştirme süreci Eylül 2024'te başladı. Bu tarih, stüdyonun Hellblade II'nin çıkışından yalnızca birkaç ay sonrasına denk geliyor.

    Microsoft'un doğruladığı bilgilere göre Senua, 2027 yılında Xbox Series X/S ve PC'nin yanı sıra PlayStation 5 için de aynı dönemde piyasaya sürülecek.

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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