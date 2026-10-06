Hellblade geliştiricisi Ninja Theory'de kriz: Stüdyo kapanabilir

Peki Ninja Theory'de neler oluyor? İşte detaylar...
VGC'nin haberine göre stüdyonun farklı departmanlarında görev yapan bazı çalışanlar, görevlerinin sona erdiğini veya işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduklarını duyurdu. Gameplay programcısı Katrin Mair, teknik direktör Loong-Wei Ding ve teknik ses tasarımcısı Alessio Mellina, Ninja Theory'den ayrıldığını açıklayan isimler arasında. Ancak şu an için kaç kişinin işten çıkarıldığı bilinmiyor.
Katrin Mair, ekipten ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları projeyi tamamlayamayacak olmanın kendisi için oldukça üzücü olduğunu belirtti. Bu açıklama, stüdyonun devam eden projelerinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Xbox, Ninja Theory için iki anlaşma yapamadı
Microsoft, Ninja Theory'nin geleceğine ilişkin son durumu 22 Eylül'de açıklamıştı. Xbox Başkanı Matt Booty, stüdyonun geleceğini güvence altına almak amacıyla yapılan iki farklı anlaşmanın başarısız olduğunu duyurdu. Bunun ardından Xbox, çalışanlarla stüdyonun olası kapanması konusunda görüşmelere başladı. Şirket aynı zamanda Ninja Theory'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için alternatif seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.
Burada önemli bir detay bulunuyor. Microsoft, Ninja Theory'nin kapatıldığını açıklamadı. Şirket yalnızca olası bir kapanma için çalışanlarla görüşmelerin başladığını belirtti.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Senua serisine çevrildi. Xbox, Temmuz ayında yaptığı yeniden yapılanma açıklamasında Ninja Theory'nin yeni bir sahipliğe geçmesi ve Senua serisinin geliştirilmesi için finansman sağlanmasının planlandığını duyurmuştu. Yeni Senua oyunu ise Haziran ayında düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde duyurulmuştu.
Önceki iki Hellblade oyununun sonrasındaki dönemi konu alacak aksiyon-macera oyununun 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Ninja Theory'deki son gelişmeler, projenin geleceğini de belirsiz hale getirmiş durumda. Microsoft veya Xbox tarafından oyunun iptal edildiğine ilişkin şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: