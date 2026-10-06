Hellblade geliştiricisi Ninja Theory'de kriz: Stüdyo kapanabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hellblade serisinin geliştiricisi Ninja Theory'de işler karıştı. Xbox'ın stüdyonun geleceğini güvence altına almak için yaptığı iki ayrı anlaşmanın başarısız olması sonrasında çalışanların işten çıkarılmaya başlandığı ortaya çıktı. Microsoft ise stüdyonun kapatılması ihtimalini değerlendiriyor.

Peki Ninja Theory'de neler oluyor? İşte detaylar...

VGC'nin haberine göre stüdyonun farklı departmanlarında görev yapan bazı çalışanlar, görevlerinin sona erdiğini veya işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduklarını duyurdu. Gameplay programcısı Katrin Mair, teknik direktör Loong-Wei Ding ve teknik ses tasarımcısı Alessio Mellina, Ninja Theory'den ayrıldığını açıklayan isimler arasında. Ancak şu an için kaç kişinin işten çıkarıldığı bilinmiyor.

Katrin Mair, ekipten ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, üzerinde çalıştıkları projeyi tamamlayamayacak olmanın kendisi için oldukça üzücü olduğunu belirtti. Bu açıklama, stüdyonun devam eden projelerinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Xbox, Ninja Theory için iki anlaşma yapamadı

Microsoft, Ninja Theory'nin geleceğine ilişkin son durumu 22 Eylül'de açıklamıştı. Xbox Başkanı Matt Booty, stüdyonun geleceğini güvence altına almak amacıyla yapılan iki farklı anlaşmanın başarısız olduğunu duyurdu. Bunun ardından Xbox, çalışanlarla stüdyonun olası kapanması konusunda görüşmelere başladı. Şirket aynı zamanda Ninja Theory'nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için alternatif seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor.

Burada önemli bir detay bulunuyor. Microsoft, Ninja Theory'nin kapatıldığını açıklamadı. Şirket yalnızca olası bir kapanma için çalışanlarla görüşmelerin başladığını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Senua serisine çevrildi. Xbox, Temmuz ayında yaptığı yeniden yapılanma açıklamasında Ninja Theory'nin yeni bir sahipliğe geçmesi ve Senua serisinin geliştirilmesi için finansman sağlanmasının planlandığını duyurmuştu. Yeni Senua oyunu ise Haziran ayında düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde duyurulmuştu.

Modlu PS5'e Xbox oyunları geldi: Xbox 360 ve PC desteği de yolda 2 gün önce eklendi

Önceki iki Hellblade oyununun sonrasındaki dönemi konu alacak aksiyon-macera oyununun 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Ninja Theory'deki son gelişmeler, projenin geleceğini de belirsiz hale getirmiş durumda. Microsoft veya Xbox tarafından oyunun iptal edildiğine ilişkin şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Hellblade geliştiricisi Ninja Theory'de işten çıkarmalar başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: