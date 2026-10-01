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    Helldivers filminin ne zaman çıkacağı belli oldu: Başrolde Reacher'ın yıldızı var

    2024 yılında çıkan ikinci oyunuyla daha da popüler hâle gelen Helldivers serisi sinemaya uyarlanıyor. Reacher'ın yıldızı Alan Ritchson'ın başrolünü üstleneceği filmin ne zaman çıkacağı belli oldu.

    Helldivers filminin ne zaman çıkacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına yakında Helldivers filmi de katılacak. Ancak Helldivers'ın çıkışı beklediğimizden biraz daha geç olacak. Normalde 2027'nin Kasım ayında çıkması planlanan film, 9 Haziran 2028'e ertelendi.

    Aslında bu erteleme kararı olumlu bir gelişme olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Sony'nin filmi Haziran ayı gibi gişe potansiyeli daha yüksek bir döneme alması, filme bir hayli güvendiklerini gösteriyor.

    Helldivers Filmi, Hızlı ve Öfkeli Serisinin Yönetmenine Emanet

    Kayda değer bir bütçeyle çekilmesi beklenen Helldivers filmini Justin Lin yönetecek. İlk olarak Tokyo Drift ile Hızlı ve Öfkeli serisine dâhil olan Lin, daha sonra dört Hızlı ve Öfkeli filmi daha çekti. Kendisi ayrıca Star Trek Beyond'un da yönetmeniydi. Bu yüzden Helldivers gibi aksiyon odaklı bir yapım için ideal bir aday olarak değerlendirilebilir.

    Filmin başrolünde ise Reacher dizisiyle yıldızı parlayan Alan Ritchson olacak. Film ilk duyurulduğunda başrolün Jason Mamoa olacağı açıklanmıştı ama Mamoa daha sonra projeden ayrıldı. Onun yerini ise Ritchson aldı.

    Starship Troopers'a benzetilen Helldivers 2, 22. yüzyılda geçiyor ve insanlığı tehdit eden düşmanlarla savaşmaları için farklı farklı görevlere yollanan bir grup elit askere odaklanıyor. Helldivers adlı bu grup, galaksi boyunca farklı düşmanlarla savaşarak insanlığın güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

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