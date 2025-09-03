Giriş
    Oyun oynamanın maliyeti giderek artıyor: Hem oyun donanımları, hem oyunlar zamlanıyor

    Oyun konsollarında 9. neslin artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dönemde, fiyatlar düşmediği gibi daha da yukarı çıkıyor. Üstelik bu artış oyunlara ve PC tarafına da sıçramış durumda

    Oyun oynamanın maliyeti artıyor: Sadece oyunlar değil konsollar ve GPU'lar da zamlanıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında yıllardır süregelen bir döngü son yıllarda kırılmaya başlamış durumda. Normalde çıkış tarihlerinin üzerinden zaman geçtikçe oyun konsolları ucuzlar, özellikle bir sonraki konsol neslinin yaklaşmasıyla birlikte fiyatlar iyice aşağı çekilirdi. Ancak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için senaryo böyle ilerlemedi. Bu konsolların fiyatları düşmediği gibi zamanla daha da arttı.

    2020'nin Kasım ayında 500 dolara satışa sunulan Xbox Series X'in fiyatı bugün 600 doları bulmuş durumda. Aynı şekilde 500 dolara çıkan PS5'in fiyatı da 550 dolara çıktı. Bir yandan pandemi döneminden beri etkileri hissedilen küresel enflasyon, diğer yandan Trump'ın gümrük tarifeleri derken, bu konsollara muhtemelen ilk çıktıkları dönemden daha yüksek fiyatlarla veda edeceğiz. 

    Üstelik oyun konsolları bu konuda yalnız da değil. PC tarafında da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız; özellikle GPU fiyatlarında. Eskiden çıkışının üzerinden zaman geçtikçe fiyatı düşen GPU'lar, şimdi uzunca süre aynı fiyattan satılıyor; Hatta zaman zaman (kur dalgalanmalarından bağımsız olarak) fiyatlarda artış bile olabiliyor. Son aylarda gidişat biraz iyileşmiş olsa da hâlâ 2020 öncesinde olduğumuz noktadan çok uzağız.

    Sadece Oyun Donanımları Değil Oyunlar da Eskisinden Daha Pahalı

    Hem konsolda hem PC'de oyun oynamanın maliyeti artıyor Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak oyun fiyatları da bir yükseliş trendine girmiş durumda. Özellikle AAA oyunların fiyatı 80 dolara dayandı. Bildiğiniz gibi Nintendo, oyun fiyatlarını 80 dolara çekerek bu yönde ilk adımı atan şirket oldu. Ancak önümüzdeki yıl GTA 6'nın çıkışıyla birlikte diğer şirketlerin de Nintendo'nun açtığı bu yoldan ilerlemesi bekleniyor.

    Tüm bunları üst üste koyduğumuzda, oyunseverler için oyun oynamak hiç olmadığı kadar maliyetli hâle gelmiş durumda. Özellikle yeni nesil konsollar ya da gelişmiş PC sistemleri gerektiren AAA oyunlar söz konusu olduğunda. Oyun konsolu alıp bir AAA oyunu oynamak isteyen oyunseverler birkaç yıl önce 560 dolar öderken, bugün 680 dolar ödemesi gerekiyor. Üstelik yeni nesil konsolların çıkışıyla birlikte bu rakamlar daha da yukarı çekilebilir.

    Fiyatlardaki bu artışın oyun dünyası üzerinde nasıl etkileri olacağını bekleyip göreceğiz. Ancak oyuncuların son yıllarda AAA oyunlardan uzaklaşıp Steam gibi platformlarda geniş kitlelere ulaşan indie oyunları yöneliyor olması sürpriz değil. Bu yüzden artan bu maliyetleri, oyuncular kadar büyük stüdyolarının da düşünmesi gerekiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 3 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

