Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptop önerileri

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Günümüze kadar güçlü bilgisayarlar öğrencilere sadece oyun için avantaj sağlarken, günümüzde yapay zeka teknolojilerinin ve STEM yazılımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim için de güçlü bilgisayar ihtiyacı doğdu. Öğrenciler hem derslerini rahatça takip edebilecekleri hem de boş vakitlerinde oyun oynayabilecekleri güçlü bir dizüstü bilgisayar istiyor.

Bu içeriğimizde fiyat/performans dengesini gözeterek hem oyun hem de eğitim için kullanabileceğiniz indirimli notebook modellerini bir araya getirdik.

Öğrenciler için eğitim hayatını kolaylaştıran teknolojik ürünler 1 hf. önce eklendi

İndirimli Notebook Modelleri

Lenovo LOQ 83LK008JTR Gaming Notebook: 24.999 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: Intel Core i5-12450HX

Ekran Kartı: RTX 3050 6GB GDDR6

RAM: 16GB DDR5 (8GBx2)

SSD: 512GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

Lenovo LOQ 15ARP9 Gaming Notebook: 26.499TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: AMD Ryzen 5 7235HS

Ekran Kartı: RTX 3050 6GB GDDR6

RAM: 24GB DDR5 (12GBx2)

SSD: 512GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

MSI THIN A15 B7VE-076XTR Gaming Notebook: 28.299 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: AMD Ryzen 5 7235HS

Ekran Kartı: RTX 4050 6 GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR5 (8GBx2)

SSD: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

ACER Nitro V 15 ANV15-51 Gaming Notebook: 30.403 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Ekran Kartı: RTX 4050 6 GB GDDR6

RAM: 16GB DDR5 (8 GBx2)

SSD: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

Lenovo LOQ 15ARP9 Gaming Notebook: 39.999 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: AMD Ryzen 7 7435HS

Ekran Kartı: RTX 4060 8 GB GDDR6

RAM: 24GB DDR5 (12 GBx2)

SSD: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

HP Victus 7Z581EA Gaming Dizüstü Bilgisayar: 44.499 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS

Ekran Kartı: RTX 4070 8 GB GDDR6

RAM: 16GB DDR5 (8GBx2)

SSD: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 16.1" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

MSI CYBORG 15 B2RWFKG-207XTR Gaming Notebook: 55.206 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: Intel Core i5 210H

Ekran Kartı: RTX 5060 8 GB GDDR7

RAM: 16 GB DDR5 (8 GBx2)

SSD: 512 GB M.2 SSD

Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

ASUS TUF GAMING F16 FX608JPR-QT002 Gaming Notebook: 80.999 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: Intel Core i7 14650HX

Ekran Kartı: RTX 5070 8 GB GDDR7

RAM: 32 GB DDR5 (16 GBx2)

SSD: 1 TB M.2 SSD

Ekran: 16" 2560 x 1600p 165Hz

Satın almak için tıklayın

MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG-091XTR Gaming Notebook: 83.709 TL

Tam Boyutta Gör

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX

Ekran Kartı: RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7

RAM: 16 GB DDR5

SSD: 1 TB M.2 SSD

Ekran: 16" 1920 x 1080p 144Hz

Satın almak için tıklayın

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: