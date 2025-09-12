Giriş
    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptop önerileri

    Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler notebook arayışına başladı. Bu içeriğimizde ödevler ve oyun için yüksek performans sunacak indirimli dizüstü bilgisayarları listeledik. (İş birliği)

    Günümüze kadar güçlü bilgisayarlar öğrencilere sadece oyun için avantaj sağlarken, günümüzde yapay zeka teknolojilerinin ve STEM yazılımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim için de güçlü bilgisayar ihtiyacı doğdu. Öğrenciler hem derslerini rahatça takip edebilecekleri hem de boş vakitlerinde oyun oynayabilecekleri güçlü bir dizüstü bilgisayar istiyor.

    Bu içeriğimizde fiyat/performans dengesini gözeterek hem oyun hem de eğitim için kullanabileceğiniz indirimli notebook modellerini bir araya getirdik.

    İndirimli Notebook Modelleri

    Lenovo LOQ 83LK008JTR Gaming Notebook: 24.999 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core i5-12450HX
    • Ekran Kartı: RTX 3050 6GB GDDR6
    • RAM: 16GB DDR5 (8GBx2)
    • SSD: 512GB M.2 SSD
    • Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    Lenovo LOQ 15ARP9 Gaming Notebook: 26.499TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: AMD Ryzen 5 7235HS
    • Ekran Kartı: RTX 3050 6GB GDDR6
    • RAM: 24GB DDR5 (12GBx2)
    • SSD: 512GB M.2 SSD
    • Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    MSI THIN A15 B7VE-076XTR Gaming Notebook: 28.299 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: AMD Ryzen 5 7235HS
    • Ekran Kartı: RTX 4050 6 GB GDDR6
    • RAM: 16 GB DDR5 (8GBx2)
    • SSD: 512 GB M.2 SSD
    • Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    ACER Nitro V 15 ANV15-51 Gaming Notebook: 30.403 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    İşlemci: Intel Core i7-13620H
    Ekran Kartı: RTX 4050 6 GB GDDR6
    RAM: 16GB DDR5 (8 GBx2)
    SSD: 512 GB M.2 SSD
    Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    Lenovo LOQ 15ARP9 Gaming Notebook: 39.999 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: AMD Ryzen 7 7435HS
    • Ekran Kartı: RTX 4060 8 GB GDDR6
    • RAM: 24GB DDR5 (12 GBx2)
    • SSD: 512 GB M.2 SSD
    • Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    HP Victus 7Z581EA Gaming Dizüstü Bilgisayar: 44.499 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS
    • Ekran Kartı: RTX 4070 8 GB GDDR6
    • RAM: 16GB DDR5 (8GBx2)
    • SSD: 512 GB M.2 SSD
    • Ekran: 16.1" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    MSI CYBORG 15 B2RWFKG-207XTR Gaming Notebook: 55.206 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core i5 210H
    • Ekran Kartı: RTX 5060 8 GB GDDR7
    • RAM: 16 GB DDR5 (8 GBx2)
    • SSD: 512 GB M.2 SSD
    • Ekran: 15.6" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın

    ASUS TUF GAMING F16 FX608JPR-QT002 Gaming Notebook: 80.999 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core i7 14650HX
    • Ekran Kartı: RTX 5070 8 GB GDDR7
    • RAM: 32 GB DDR5 (16 GBx2)
    • SSD: 1 TB M.2 SSD
    • Ekran: 16" 2560 x 1600p 165Hz

    Satın almak için tıklayın

    MSI VECTOR 16 HX AI A2XWHG-091XTR Gaming Notebook: 83.709 TL

    Hem ödev hem de oyun için kullanılabilecek indirimli laptoplar Tam Boyutta Gör

    • İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX
    • Ekran Kartı: RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7
    • RAM: 16 GB DDR5
    • SSD: 1 TB M.2 SSD
    • Ekran: 16" 1920 x 1080p 144Hz

    Satın almak için tıklayın


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

