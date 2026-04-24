Hem SUV hem pickup: Yeni Chery Tiggo V sınırları kaldırıyor

Chery, Pekin Otomobil Fuarı 2026’da yeni Chery Tiggo V modelini tanıttı. Daha önce konsept olarak gösterilen T1TP’nin üretim versiyonu olan model, klasik SUV anlayışını değiştirmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Marka, Tiggo V’yi “dönüştürülebilir aile SUV’u” olarak tanımlarken, aracın birden fazla kullanım senaryosuna uyum sağlayabildiğini vurguluyor.
Tek araçta iki karakter: SUV’dan pickup’a dönüşüm
Geniş iç hacim ve dikkat çeken boyutlar
Modelin 2.800 mm aks mesafesi ve 1.297 mm iç yüksekliği, kabin içinde ferah bir yaşam alanı sunuyor. Bu değerler, özellikle kalabalık aileler ve geniş hacim arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Chery, bu yapıyla hem yolcu konforunu hem de kullanım esnekliğini aynı noktada buluşturmayı hedefliyor.
Hibrit ve benzinli seçenekler yolda
Arazi yeteneğiyle de iddialı
Chery Tiggo V, çok yönlü karakterini arazi kabiliyetiyle de destekliyor. 220 mm yerden yüksekliğe sahip model, PHEV versiyonda 700 mm, benzinli versiyonda ise 650 mm sudan geçiş kapasitesi sunuyor. Ayrıca %30 eğimli zeminlerde ilerleyebilmesi, aracın sadece şehir içi değil, zorlu koşullar için de hazırlandığını ortaya koyuyor.
Henüz modelin küresel pazarlara sunulup sunulmayacağı netleşmiş değil. Ancak SUV ve pickup birleşimi bu yapı, özellikle çok yönlü kullanım arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olabilir.
