Hem SUV hem pickup: Yeni Chery Tiggo V sınırları kaldırıyor

Chery, Pekin Otomobil Fuarı 2026’da yeni Chery Tiggo V modelini tanıttı. Daha önce konsept olarak gösterilen T1TP’nin üretim versiyonu olan model, klasik SUV anlayışını değiştirmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Marka, Tiggo V’yi “dönüştürülebilir aile SUV’u” olarak tanımlarken, aracın birden fazla kullanım senaryosuna uyum sağlayabildiğini vurguluyor.

Tek araçta iki karakter: SUV’dan pickup’a dönüşüm

Tam Boyutta Gör Yeni Chery Tiggo V, standart formunda 7 koltuklu geniş bir aile SUV’u olarak sunuluyor. Ancak modelin asıl farkı, modüler yapısı sayesinde ortaya çıkıyor. Araç, farklı konfigürasyonlarla kısa sürede bir pickup ya da yük taşıma odaklı bir araca dönüşebiliyor. Çıkarılabilir arka gövde yapısı ve ayarlanabilir iç bölmeler, özellikle uzun ve hacimli yüklerin taşınmasını mümkün kılıyor. Bu yönüyle Tiggo V, hem günlük kullanım hem de pratik ihtiyaçlar için tek araç çözümü sunmayı amaçlıyor.

Geniş iç hacim ve dikkat çeken boyutlar

Modelin 2.800 mm aks mesafesi ve 1.297 mm iç yüksekliği, kabin içinde ferah bir yaşam alanı sunuyor. Bu değerler, özellikle kalabalık aileler ve geniş hacim arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Chery, bu yapıyla hem yolcu konforunu hem de kullanım esnekliğini aynı noktada buluşturmayı hedefliyor.

Hibrit ve benzinli seçenekler yolda

Tam Boyutta Gör Motor tarafında ise PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve geleneksel benzinli seçenekler sunulacak. Chery’nin yeni nesil hibrit teknolojisinin yer alacağı modelde, şarj edilebilir hibrit versiyonun 6.0 lt/100 km, benzinli versiyonun ise 7.84 lt/100 km tüketim değerine sahip olacağı belirtiliyor.

Arazi yeteneğiyle de iddialı

Chery Tiggo V, çok yönlü karakterini arazi kabiliyetiyle de destekliyor. 220 mm yerden yüksekliğe sahip model, PHEV versiyonda 700 mm, benzinli versiyonda ise 650 mm sudan geçiş kapasitesi sunuyor. Ayrıca %30 eğimli zeminlerde ilerleyebilmesi, aracın sadece şehir içi değil, zorlu koşullar için de hazırlandığını ortaya koyuyor.

Henüz modelin küresel pazarlara sunulup sunulmayacağı netleşmiş değil. Ancak SUV ve pickup birleşimi bu yapı, özellikle çok yönlü kullanım arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

