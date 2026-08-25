Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı

Nokia 300 Charge özellikleri
Nokia 300 Charge'ın en dikkat çekici tarafı yalnızca uzun pil ömrü değil, gerektiğinde başka cihazları şarj edebilmesi. Modelde 3.700 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya bulunuyor. HMD Global, bataryanın tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi ve 37,9 saate kadar konuşma süresi sunduğunu belirtiyor. Telefon, USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar şarj edilebiliyor.
Nokia 300 Charge'ın powerbank modu da bulunuyor. Bu özellik sayesinde kulaklık, oyun kumandası veya akıllı telefon gibi cihazlar telefonun USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar güçle şarj edilebiliyor. Böylece telefon, özellikle uzun süre prizden uzak kalınan durumlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Eski Nokia telefonlarda olduğu gibi, Nokia 300'ün üst bölümünde oldukça güçlü bir LED fener yer alıyor. HMD'nin açıklamasına göre bu fener, Nokia 105'teki fenerden yaklaşık 4 kat daha parlak. Arka tarafta ise 320 x 240 piksel çözünürlük sunan temel bir kamera bulunuyor. Donanım tarafında telefon, Unisoc SC6531E işlemci, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı ile geliyor.
Nokia 300 Charge yalnızca çift bant 2G bağlantısını destekliyor. 2G şebekelerini kapatan veya kapatmaya hazırlanan ülkelerde cihazın telefon görüşmesi ve mobil bağlantı özellikleri kullanılamayabilir. Nokia 300 Charge, yaklaşık 32 dolar fiyatla satışa çıkacak. Küresel fiyatlandırma ise henüz paylaşılmadı.
Nokia 300 Charge özellikleri
Ekran: 2,4 inç LCD, 320 x 240 piksel
İşlemci: Unisoc SC6531E
RAM: 4 MB
Depolama: 4 MB, 32 GB’a kadar microSD
Arka kamera: 320 x 240 piksel
Batarya: 3.700 mAh, çıkarılabilir
Şarj: USB-C, 10W
Bekleme süresi: 40 günden fazla
Konuşma süresi: 37,9 saate kadar
Bağlantı: Çift bant 2G
İşletim sistemi: S30+
Ses: 3,5 mm kulaklık girişi
Ek özellik: 10W powerbank modu, güçlü LED fener
Ağırlık: 138 gram
Fiyat: 1.990 PHP (yaklaşık 32 dolar)
daha korkutucu bişey görmedim