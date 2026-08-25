Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nokia'nın marka haklarına sahip olan HMD Global, uzun pil ömrü ve powerbank özelliğiyle öne çıkan yeni tuşlu telefonu Nokia 300 Charge modelini tanıttı. 3.700 mAh bataryaya sahip telefon, tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi sunuyor ve klasik tuşlu telefon tasarımını modern bazı özelliklerle birleştiriyor.

Nokia 300 Charge özellikleri

Nokia 300 Charge'ın en dikkat çekici tarafı yalnızca uzun pil ömrü değil, gerektiğinde başka cihazları şarj edebilmesi. Modelde 3.700 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya bulunuyor. HMD Global, bataryanın tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi ve 37,9 saate kadar konuşma süresi sunduğunu belirtiyor. Telefon, USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar şarj edilebiliyor.

Nokia 300 Charge'ın powerbank modu da bulunuyor. Bu özellik sayesinde kulaklık, oyun kumandası veya akıllı telefon gibi cihazlar telefonun USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar güçle şarj edilebiliyor. Böylece telefon, özellikle uzun süre prizden uzak kalınan durumlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Eski Nokia telefonlarda olduğu gibi, Nokia 300'ün üst bölümünde oldukça güçlü bir LED fener yer alıyor. HMD'nin açıklamasına göre bu fener, Nokia 105'teki fenerden yaklaşık 4 kat daha parlak. Arka tarafta ise 320 x 240 piksel çözünürlük sunan temel bir kamera bulunuyor. Donanım tarafında telefon, Unisoc SC6531E işlemci, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Depolama kapasitesi 32 GB’a kadar microSD kart ile artırılabiliyor. Telefon ayrıca kablolu kulaklıklar için 3,5 mm kulaklık girişini koruyor. Nokia 300 Charge, 2,4 inç ve 320 x 240 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 138 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı yaklaşık 1,5 santimetre. Tasarımda ise klasik Nokia tuşlu telefon çizgileri korunuyor.

HMD, Nokia'nın efsane telefonunu hayata döndürecek 1 hf. önce eklendi

Nokia 300 Charge yalnızca çift bant 2G bağlantısını destekliyor. 2G şebekelerini kapatan veya kapatmaya hazırlanan ülkelerde cihazın telefon görüşmesi ve mobil bağlantı özellikleri kullanılamayabilir. Nokia 300 Charge, yaklaşık 32 dolar fiyatla satışa çıkacak. Küresel fiyatlandırma ise henüz paylaşılmadı.

Nokia 300 Charge özellikleri

Ekran: 2,4 inç LCD, 320 x 240 piksel

İşlemci: Unisoc SC6531E

RAM: 4 MB

Depolama: 4 MB, 32 GB’a kadar microSD

Arka kamera: 320 x 240 piksel

Batarya: 3.700 mAh, çıkarılabilir

Şarj: USB-C, 10W

Bekleme süresi: 40 günden fazla

Konuşma süresi: 37,9 saate kadar

Bağlantı: Çift bant 2G

İşletim sistemi: S30+

Ses: 3,5 mm kulaklık girişi

Ek özellik: 10W powerbank modu, güçlü LED fener

Ağırlık: 138 gram

Fiyat: 1.990 PHP (yaklaşık 32 dolar)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: