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    Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı

    Nokia 300 Charge, 3.700 mAh bataryasıyla 40 günden fazla bekleme süresi sunarken USB-C üzerinden diğer cihazları da şarj edebiliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nokia'nın marka haklarına sahip olan HMD Global, uzun pil ömrü ve powerbank özelliğiyle öne çıkan yeni tuşlu telefonu Nokia 300 Charge modelini tanıttı. 3.700 mAh bataryaya sahip telefon, tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi sunuyor ve klasik tuşlu telefon tasarımını modern bazı özelliklerle birleştiriyor.

    Nokia 300 Charge özellikleri

    Nokia 300 Charge'ın en dikkat çekici tarafı yalnızca uzun pil ömrü değil, gerektiğinde başka cihazları şarj edebilmesi. Modelde 3.700 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya bulunuyor. HMD Global, bataryanın tek şarjla 40 günden fazla bekleme süresi ve 37,9 saate kadar konuşma süresi sunduğunu belirtiyor. Telefon, USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar şarj edilebiliyor.

    Nokia 300 Charge'ın powerbank modu da bulunuyor. Bu özellik sayesinde kulaklık, oyun kumandası veya akıllı telefon gibi cihazlar telefonun USB-C bağlantısı üzerinden 10W'a kadar güçle şarj edilebiliyor. Böylece telefon, özellikle uzun süre prizden uzak kalınan durumlarda yedek güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.

    Eski Nokia telefonlarda olduğu gibi, Nokia 300'ün üst bölümünde oldukça güçlü bir LED fener yer alıyor. HMD'nin açıklamasına göre bu fener, Nokia 105'teki fenerden yaklaşık 4 kat daha parlak. Arka tarafta ise 320 x 240 piksel çözünürlük sunan temel bir kamera bulunuyor. Donanım tarafında telefon, Unisoc SC6531E işlemci, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı ile geliyor.

    Hem telefon hem powerbank: Nokia 300 Charge tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Depolama kapasitesi 32 GB’a kadar microSD kart ile artırılabiliyor. Telefon ayrıca kablolu kulaklıklar için 3,5 mm kulaklık girişini koruyor. Nokia 300 Charge, 2,4 inç ve 320 x 240 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. 138 gram ağırlığındaki telefonun kalınlığı yaklaşık 1,5 santimetre. Tasarımda ise klasik Nokia tuşlu telefon çizgileri korunuyor.

    Nokia 300 Charge yalnızca çift bant 2G bağlantısını destekliyor. 2G şebekelerini kapatan veya kapatmaya hazırlanan ülkelerde cihazın telefon görüşmesi ve mobil bağlantı özellikleri kullanılamayabilir. Nokia 300 Charge, yaklaşık 32 dolar fiyatla satışa çıkacak. Küresel fiyatlandırma ise henüz paylaşılmadı.

    Nokia 300 Charge özellikleri

    Ekran: 2,4 inç LCD, 320 x 240 piksel
    İşlemci: Unisoc SC6531E
    RAM: 4 MB
    Depolama: 4 MB, 32 GB’a kadar microSD
    Arka kamera: 320 x 240 piksel
    Batarya: 3.700 mAh, çıkarılabilir
    Şarj: USB-C, 10W
    Bekleme süresi: 40 günden fazla
    Konuşma süresi: 37,9 saate kadar
    Bağlantı: Çift bant 2G
    İşletim sistemi: S30+
    Ses: 3,5 mm kulaklık girişi
    Ek özellik: 10W powerbank modu, güçlü LED fener
    Ağırlık: 138 gram
    Fiyat: 1.990 PHP (yaklaşık 32 dolar)

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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