DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Oynat Hepsiburada'nın kadın girişimcileri destekleyen özel programı büyük bir başarıya ulaştı. Bugüne kadar 75 binden fazla kadına ulaşan platformda kadın girişimcilerin cirosu yüzde 42 artarken sipariş sayısı da yüzde 23 yükseldi. Kadınların dijital ekonomide kalıcı olmasını hedefleyen program kapsamında komisyon indirimleri, reklam desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve eğitim imkanları sunuluyor. Ayrıca bu destekler sayesinde sekiz binden fazla kadın kendi markasını kurmayı başardı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hepsiburada, 19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Günü’ne özel olarak Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında başlayan destek programı aracılığıyla bugüne kadar 75 binden fazla girişimci kadına ve 340’ı aşkın kadın kooperatifine ulaşan Hepsiburada, kadınların e-ticaret yoluyla işlerini büyütmelerini destekliyor.

Bu program kapsamında kadınlara komisyon indirimleri, kargo desteği, reklam avantajları, profesyonel ürün fotoğrafçılığı, eğitim ve mentörlük gibi destekler sunuluyor. Bu destekler ile kadınların dijital ekonomiye katılımını artırmayı ve kendi markalarını oluşturmalarını hedefliyor. Bugüne kadar 8 binden fazla kadın kendi markasını kurdu.

Girişimci kadınların cirosunda büyük artış

Hepsiburada tarafından paylaşılan verilere göre girişimci kadınlar, platformdaki iş ortaklarının yüzde 25'ini oluşturuyor. Girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin satışa sunduğu ürün sayısı ise 134 milyonu aştı. Platformdaki girişimci kadınların cirosu 2026 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42, sipariş sayısı ise yüzde 23 arttı.

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Girişimci kadınlara e-ticaret desteği

Tam Boyutta Gör Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, programın dokuz yıllık yolculuğuna ilişkin şunları söyledi:

“2017 yılında, bu topraklarda doğan kadın markalarını Türkiye’de ve dünyada büyütmek hedefiyle yola çıktık. Dokuz yıldır kadınların e-ticarete girişte karşılaştıkları engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların e-ticarete adım atmaları kadar bu alanda kalıcı olmaları, rekabet güçlerini artırmaları ve markalarını büyütmeleri. Bu nedenle programımızı yalnızca ticari avantajlar sunan bir destek modeli olarak değil, eğitimden mentorluğa, yeni pazarlara erişimden marka görünürlüğüne uzanan bütüncül bir yapı olarak geliştiriyoruz. Kurumlar arası iş birliklerimiz, kadınların başarılarını yurt dışına taşıyan çalışmalarımız, Anadolu’nun farklı illerindeki buluşmalarımızla girişimci kadınların dijital ekonominin güçlü ve sürdürülebilir aktörleri olmalarını hedefliyoruz.”

Girişimci kadınlara sunulan avantajlar neler?

Hepsiburada, girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine farklı ticari avantajlar ve operasyonel destekler sağlıyor. Bireysel girişimci kadınlar, yüzde 50 komisyon indiriminin yanı sıra 200 ürüne kadar profesyonel fotoğraf çekimi desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca sponsorlu ürün reklamlarında kullanılmak üzere 5.000 TL HepsiAd reklam bakiyesi sunuluyor. Girişimciler, ön muhasebe, e-fatura ve stok takibi gibi iş süreçlerinde de indirimli hizmetlerden faydalanabiliyor.

Kadın kooperatiflerine yönelik destekler kapsamında ise ilk 6 ay sıfır komisyon, sonraki dönemde süresiz yüzde 1 komisyon avantajı sağlanıyor. İadeler dahil kargo giderleri Hepsiburada tarafından karşılanırken 500 ürüne kadar profesyonel stüdyo çekimi desteği veriliyor.

Şirket ayrıca ücretsiz eğitimler ve platform içi görünürlük imkânlarıyla girişimci kadınların daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmasını ve e-ticaret faaliyetlerini büyütmesini hedefliyor.

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