Hepsiburada'da telefon, bilgisayar ve tabletlerde indirimler: İşte öne çıkanlar!

Efsane Kasım'a özel olarak indirimli fiyatlara ek olarak sepette %15 ve %20 ek indirimler yapılıyor. Tüm kampanyalar için Hepsiburada Efsane Kasım sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Son ayların en düşük ve en dikkat çeken indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmik Turuncu: 100.980 TL (En Düşük Fiyat)
- iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu: 109.497 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- Xiaomi Poco M8 512 GB: 18.999 TL (30 Günün En Düşük Fiyatı)
- Motorola Razr 60 Swarovski Katlanabilir Telefon + Kulaklık: 38.999 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- Honor Watch 5 Akıllı Saat: 3.599 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- Logitech G321 Lightspeed Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 2.912 TL
- ZeBlaze Vibe 8 Akılı Saat 1.43" Amoled Ekran Safir: 2.999 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- Fazeon F7 F7A650BBM ARGB Fanlı 650 W ATX Oyuncu Kasası: 3.249 TL
- Fazeon X24F167S 24" 165Hz 0.5ms Fast IPS Gaming Monitör: 3.799 TL
- Razer Huntsman V3 Pro Mini TKL Mekanik Oyuncu Klavyesi: 4.464 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- Xiaomi G24i 2026 23.8" 1 ms Full HD IPS 200 Hz Oyuncu Monitörü: 5.399 TL
- Tribit Stormbox Lava 80W Bluetooth Hoparlör: 5.949 TL (6 Ayın En Düşük Fiyatı)
- TCL Sweeva 6000 Robot Süpürge: 8.600 TL
- Acer Nitro V 15 Gaming Laptop RTX3050 i5-13420H 8 GB 512 GB SSD: 41.999 TL
- Apple Mac Mini M4 16 GB 256 GB SSD: 47.499 TL
- Xiaomi Max 4K Ultra HD 85" 216 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 74.999 TL
- Game Garaj Slayer Gaming Laptop RTX5060 i7-14650HX 16 GB 500 GB: 78.749 TL
- Acer Nitro V 17 Gaming Laptop RTX5070 Ryzen 7 260 16 GB 1 TB SSD : 88.520 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: