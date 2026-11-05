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    Hepsiburada'da veri sızıntısı: Müşterilerin verileri çalındı!

    Hepsiburada'dan KVKK'ya yapılan veri ihlali bildirimine göre müşterilerin kişisel verileri çalındı. Siber saldırganlar müşterilerin sipariş geçmişine ve adres bilgilerine erişti.

    Hepsiburada'da veri sızıntısı: Müşterilerin verileri çalındı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki veri sızıntılarına yenisi eklendi. 2024 yılında 1,13 milyar dolara Kazak şirket Kaspi.kz'ye satılan Hepsiburada’dan yapılan veri ihlali bildirimine göre müşteri verileri dahil olmak üzere binlerce kişinin verileri çalındı. Müşterilerin kişisel verileri siber saldırganların erişimine açıldı.

    Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı Hepsiburada'da yaşanan veri ihlali, platformun kullanıcı bilgilerinin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusuna göre, Hepsiburada'nın bağlı olduğu D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin hizmet aldığı sohbet (chat) altyapısına siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, 2022 yılına ait bazı müşteri hizmetleri kayıtlarına yetkisiz erişim sağladı.

    Hangi veriler çalındı?

    Hepsiburada’nın canlı yardım altyapısında yaşanan veri sızıntısı sonucunda toplam 9 bin 882 kişinin verisi siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. KVKK'nın açıklamasına göre ele geçirilen kişisel veriler şöyle:

    • Kimlik bilgileri: Ad ve soyad
    • İletişim bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi ve adres bilgileri
    • Siprariş bilgileri: Sipariş numarası, gönderi numarası, talep ve şikâyet kayıtları, satın alınan veya iptal edilen ürün bilgileri.

    Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı

    Telefon numarası, adres ve sipariş geçmişi bilgilerinin ele geçirilmiş olması, etkilenen kişiler açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu bilgiler kullanılarak Hepsiburada adına gönderilmiş gibi görünen sahte SMS'ler, kargo bildirimleri veya müşteri hizmetleri aramaları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulabilir.

    Veri sızıntısından etkilenen kişilerin kişi gruplarının; çalışanlar, müşteriler/potansiyel müşteriler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları, satıcılar olduğu açıklandı. İlgili kişilerin "KVK@HEPSIBURADA.COM" e-posta adresi ve “0850 252 40 00” numaralı çağrı merkezi üzerinden konuya ilişkin bilgi alabilecekleri belirtildi.

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