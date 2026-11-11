Hepsiburada Efsane 11.11 indirimleri başladı: İşte öne çıkan fırsatlar!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Hepsiburada, yılın en çok beklenen Efsane 11.11 indirim dönemini resmen başlattı. Üç gün sürecek kampanya kapsamında bilgisayarlardan akıllı ev aletlerine kadar birçok üründe sepette net indirimler sunuluyor. Tüketiciler, peşin fiyatına 12 taksit fırsatının yanı sıra Hepsitaksit ile 150 bin liraya kadar esnek ödeme ve finansman imkanından da yararlanabiliyor. Son ayların en düşük fiyatlarını sunan indirimler üç gün boyunca devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyası kapsamında şimdi de Efsane 11.11 indirimleri başladı. Üç gün sürecek 11.11 indirimlerinde laptop, monitör, tablet ve teknoloji aksesuarlarının yanı sıra birçok kategoride indirimler sunuluyor. Fiyatlar son ayların en düşük seviyelerine indi.

11.11 indirimleri kapsamında indirim kuponları, seçili ürünlerde yüzde 20'ye varan ek indirim, 12 taksit ve Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar finansman imkanı mevcut.

👇🏻Sepette indirim kampanyalarında öne çıkanlar şöyle:

Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar kartsız taksit

Hepsiburada, 11.11 indirimleri kapsamında farklı ödeme seçenekleri de sunuyor. Uygun ürün ve ödeme koşullarında peşin fiyatına 12 taksit imkanı bulunurken Hepsiburada'nın yeni finansman çözümü Hepsitaksit de kampanyanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

Hepsitaksit sayesinde tüketiciler, kredi kartı limitlerinden bağımsız olarak kredi değerlendirmesine bağlı şekilde 150 bin TL'ye kadar finansman kullanabiliyor. Uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksit seçeneği de sunuluyor.

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Sandisk Extreme Pro 64GB Hafıza Kartı: 925 TL

Mioji D8H Plus 4in1 Akü Takviye+Hava Pompası+Fener+Powerbank: 2.239 TL

Black & Decker 110 Bar Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.262 TL

Anker 140W, GaN Teknolojisi, 4 Bağlantı Noktalı Şarj Cihazı: 3.799 TL

Anker Soundcore Boom 3i Bluetooth Hoparlör: 4.049 TL

Huawei Watch Fit 5 Pro Akıllı Saat: 8.839 TL

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 11: 8.999 TL

Shark Neverchange5 Clean Sense Iq Hava Temizleyicisi Max: 11.999 TL

Dreame H14-DUAL Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge: 19.899 TL

Dreame D20 Ultra Robot Süpürge: 19.999 TL

Xiaomi A Pro 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED: 19.999 TL

LG Ultragear OLED Gx7 26.5" 280Hz Gaming Monitör: 23.499 TL

Onvo 32OVM6500X 32'' 82 Ekran Slide&GoX Taşınabilir TV: 24.999 TL

iFFALCON 55U85A 55'' 139 Ekran 4K Google QD-MiniLED TV: 29.999 TL

Dreame X40 Ultra Robot Süpürge: 29.999 TL

iFFALCON 55U95A 55'' 139 Ekran 4K Google MiniLED TV: 34.999 TL

JBL Bar 1000M2 960W Güçte 7.1 Kanal Dolby Atmos Soundbar: 38.320 TL

Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM: 74.699 TL

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Hepsiburada Efsane 11.11 indirimleri başladı (2026)

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