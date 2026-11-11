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    Hepsiburada Efsane 11.11 indirimleri başladı: İşte öne çıkan fırsatlar!

    Hepsiburada Efsane Kasım'da 11.11 indirimleri başladı. Çok sayıda üründe sepette net indirim kampanyası ve son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. İşte Hepsiburada'da 11.11'in öne çıkanları...

    Hepsiburada Efsane 11.11 indirimleri başladı (2026) Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyası kapsamında şimdi de Efsane 11.11 indirimleri başladı. Üç gün sürecek 11.11 indirimlerinde laptop, monitör, tablet ve teknoloji aksesuarlarının yanı sıra birçok kategoride indirimler sunuluyor. Fiyatlar son ayların en düşük seviyelerine indi.

    11.11 indirimleri kapsamında indirim kuponları, seçili ürünlerde yüzde 20'ye varan ek indirim, 12 taksit ve Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar finansman imkanı mevcut.

    👇🏻Sepette indirim kampanyalarında öne çıkanlar şöyle:

    Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar kartsız taksit 

    Hepsiburada, 11.11 indirimleri kapsamında farklı ödeme seçenekleri de sunuyor. Uygun ürün ve ödeme koşullarında peşin fiyatına 12 taksit imkanı bulunurken Hepsiburada'nın yeni finansman çözümü Hepsitaksit de kampanyanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

    Hepsitaksit sayesinde tüketiciler, kredi kartı limitlerinden bağımsız olarak kredi değerlendirmesine bağlı şekilde 150 bin TL'ye kadar finansman kullanabiliyor. Uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksit seçeneği de sunuluyor.

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler

    Sandisk Extreme Pro 64GB Hafıza Kartı: 925 TL

    Mioji D8H Plus 4in1 Akü Takviye+Hava Pompası+Fener+Powerbank: 2.239 TL

    Black & Decker 110 Bar Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.262 TL

    Anker 140W, GaN Teknolojisi, 4 Bağlantı Noktalı Şarj Cihazı: 3.799 TL

    Anker Soundcore Boom 3i Bluetooth Hoparlör: 4.049 TL

    Huawei Watch Fit 5 Pro Akıllı Saat: 8.839 TL

    Philips 6000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 11: 8.999 TL

    Shark Neverchange5 Clean Sense Iq Hava Temizleyicisi Max: 11.999 TL

    Dreame H14-DUAL Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge: 19.899 TL

    Dreame D20 Ultra Robot Süpürge: 19.999 TL

    Xiaomi A Pro 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED: 19.999 TL

    LG Ultragear OLED Gx7 26.5" 280Hz Gaming Monitör: 23.499 TL

    Onvo 32OVM6500X 32'' 82 Ekran Slide&GoX Taşınabilir TV: 24.999 TL

    iFFALCON 55U85A 55'' 139 Ekran 4K Google QD-MiniLED TV: 29.999 TL

    Dreame X40 Ultra Robot Süpürge: 29.999 TL

    iFFALCON 55U95A 55'' 139 Ekran 4K Google MiniLED TV: 34.999 TL

    JBL Bar 1000M2 960W Güçte 7.1 Kanal Dolby Atmos Soundbar: 38.320 TL

    Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM: 74.699 TL


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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