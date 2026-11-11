Hepsiburada Efsane 11.11 indirimleri başladı: İşte öne çıkan fırsatlar!

Yapay Zeka Özeti:
- Hepsiburada, yılın en çok beklenen Efsane 11.11 indirim dönemini resmen başlattı. Üç gün sürecek kampanya kapsamında bilgisayarlardan akıllı ev aletlerine kadar birçok üründe sepette net indirimler sunuluyor. Tüketiciler, peşin fiyatına 12 taksit fırsatının yanı sıra Hepsitaksit ile 150 bin liraya kadar esnek ödeme ve finansman imkanından da yararlanabiliyor. Son ayların en düşük fiyatlarını sunan indirimler üç gün boyunca devam edecek.
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11.11 indirimleri kapsamında indirim kuponları, seçili ürünlerde yüzde 20'ye varan ek indirim, 12 taksit ve Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar finansman imkanı mevcut.
👇🏻Sepette indirim kampanyalarında öne çıkanlar şöyle:
- Laptoplarda tüm indirimlere ek sepette %5 net indirim
- Asus Gaming laptoplarda sepette %10 net indirim
- TCL monitörlerde sepette %20 net indirim
- Klavye&mouse’larda indirimlere ek %5 net indirim
- Oyun konsollarında sepette %5 net indirim
- Seçili beyaz eşyalarda indirimlere ek %11 net indirim
- Seçili giyilebilir teknolojik ürünlerde indirimlere ek %5 net indirim
- Küçük ev aletlerinde indirimlere ek %11 net indirim
- Giyim ürünlerinde indirimlere ek %20 net indirim
Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar kartsız taksit
Hepsiburada, 11.11 indirimleri kapsamında farklı ödeme seçenekleri de sunuyor. Uygun ürün ve ödeme koşullarında peşin fiyatına 12 taksit imkanı bulunurken Hepsiburada'nın yeni finansman çözümü Hepsitaksit de kampanyanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.
Hepsitaksit sayesinde tüketiciler, kredi kartı limitlerinden bağımsız olarak kredi değerlendirmesine bağlı şekilde 150 bin TL'ye kadar finansman kullanabiliyor. Uygun ürün gruplarında peşin fiyatına 3 taksit seçeneği de sunuluyor.
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
Sandisk Extreme Pro 64GB Hafıza Kartı: 925 TL
Mioji D8H Plus 4in1 Akü Takviye+Hava Pompası+Fener+Powerbank: 2.239 TL
Black & Decker 110 Bar Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.262 TL
Anker 140W, GaN Teknolojisi, 4 Bağlantı Noktalı Şarj Cihazı: 3.799 TL
Anker Soundcore Boom 3i Bluetooth Hoparlör: 4.049 TL
Huawei Watch Fit 5 Pro Akıllı Saat: 8.839 TL
Philips 6000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge PowerCyclone 11: 8.999 TL
Shark Neverchange5 Clean Sense Iq Hava Temizleyicisi Max: 11.999 TL
Dreame H14-DUAL Islak Kuru Dikey Şarjlı Süpürge: 19.899 TL
Dreame D20 Ultra Robot Süpürge: 19.999 TL
Xiaomi A Pro 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED: 19.999 TL
LG Ultragear OLED Gx7 26.5" 280Hz Gaming Monitör: 23.499 TL
Onvo 32OVM6500X 32'' 82 Ekran Slide&GoX Taşınabilir TV: 24.999 TL
iFFALCON 55U85A 55'' 139 Ekran 4K Google QD-MiniLED TV: 29.999 TL
Dreame X40 Ultra Robot Süpürge: 29.999 TL
iFFALCON 55U95A 55'' 139 Ekran 4K Google MiniLED TV: 34.999 TL
JBL Bar 1000M2 960W Güçte 7.1 Kanal Dolby Atmos Soundbar: 38.320 TL
Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB 12 GB RAM: 74.699 TL
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