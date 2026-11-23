DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Hepsiburada, 11. yılına özel Efsane Cuma indirimlerini başlattı. Bir hafta sürecek kampanyada cep telefonu, televizyon, tablet ve akıllı saatlerde büyük fırsatlar sunuluyor. Teknoloji ürünlerinde sepette ek indirimlerin yanı sıra peşin fiyatına 12 aya varan taksit seçenekleri ve özel ödeme kolaylıkları kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca moda, kozmetik ve ev yaşam kategorilerinde de ekstra indirimler bulunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hepsiburada, Efsane Kasım'ın 11. yılına özel Efsane Cuma indirimlerini başlattı. Bir hafta boyunca devam edecek kampanyada cep telefonu, tablet, televizyon ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin yanı sıra pek çok kategoride indirim ve taksit fırsatları sunulacak. Hepsiburada bu sene Black Friday indirimlerini tek bir günle sınırlamayarak kampanyayı tüm haftaya yayıyor.

Teknolojiden ev elektroniğine, modadan kişisel bakıma kadar farklı kategorilerde binlerce ürünü kapsayan kampanyada seçili ürünler için doğrudan indirimler ve sepette ek indirim fırsatları bulunuyor. Ayrıca belirli ürünlerde peşin fiyatına 12 taksite kadar ödeme imkânı sunuluyor.

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Hepsiburada Efsane Cuma kampanyasında teknoloji ürünleri indirime girdi

Efsane Cuma indirimleri kapsamında cep telefonu, tablet, giyilebilir teknoloji, televizyon ve ses sistemleri gibi pek çok teknoloji kategorisinde kampanyalar düzenleniyor.

Teknoloji kategorisindeki öne çıkan fırsatlar şöyle:

Kampanya kapsamında teknoloji alışverişi yapmak isteyen kullanıcılar, cep telefonlarından televizyonlara kadar farklı ürün gruplarında avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyor.

Ev ve yaşam ürünlerinde yüzde 15 indirim

Hepsiburada'nın Efsane Cuma kampanyasında ev ve yaşam kategorisindeki ürünler de indirim kapsamına alındı.

Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde 800 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 15 net indirim uygulanıyor. Mutfak ve sofra ürünlerinde 500 TL ve üzeri, mobilya alışverişlerinde ise 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 15 net indirim fırsatı sunuluyor.

Moda ve kişisel bakım ürünlerinde ek indirimler

Giyim kategorisinde 600 TL ve üzeri alışverişlerde sepette ek yüzde 15 net indirim uygulanıyor. Aksesuar kategorisinde saat ve gözlük alışverişlerinde 1.000 TL, takı alışverişlerinde ise 500 TL alt limit bulunuyor. Bu tutarların üzerindeki alışverişlerde yüzde 15 ek net indirim sağlanıyor.

Kozmetik ürünlerinde 1.500 TL ve üzeri, sağlık ve güzellik kategorisinde ise 600 TL ve üzeri alışverişlerde ek yüzde 15 net indirim fırsatı sunuluyor.

Anne ve bebek ürünleri ile oyuncaklarda yüzde 15 indirim

Anne ve bebek kategorisinde devam sütü ve bakım ürünleri dahil olmak üzere seçili ürünlerde 250 TL ve üzeri alışverişlerde ek yüzde 15 net indirim uygulanıyor.

Oyuncak kategorisinde eğitici oyun setleri, scooter ve bisikletler de kampanyaya dahil ediliyor. Temel tüketim ürünlerinde 450 TL, gıda ve içecek kategorisinde ise 600 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 15 net indirim fırsatı bulunuyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri başladı (2026)

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