Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyası şimdiden başladı: İşte indirimler

    Hepsiburada, Efsane Kasım 2026 kampanyasını başlattı. Belirli ürünlerde sepette ek indirimler sunulurken Hepsitaksit ile 150 bin TL'ye kadar limit ve peşin fiyatına 3 taksit imkanı sağlanıyor.

    Hepsiburada Efsane Kasım 2026 indirimlerini başlattı Tam Boyutta Gör
    Hepsiburada, bu sene Efsane Kasım indirimlerini erkenden başlattı. 26 Ekim itibarıyla başlayan “Efsane Premium Günleri” kampanyası ile Efsane Kasım’ın ilk adımı atıldı. Ayrıca uygun tüm ürünlerde peşin fiyatına taksitli ödeme imkanı sunan Hepsitaksit özelliği ilk kez erişime açıldı.

    Bu yıl 11'incisi düzenlenen Efsane Kasım kampanyası “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” sloganıyla başladı. Bugün başlayan kampanya ile teknoloji, moda, kozmetik ve ev yaşamı kategorilerinde indirimler sunuluyor. İndirimli fiyatlara ek olarak sepette yüzde 10 ve yüzde 15, özel günlerde ise yüzde 20'ye varan net indirimler uygulanıyor.

    İndirimli teknolojik ürünler için tıklayın: Efsane Premium Günleri

    Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesine ulaşan şirket, 2026'da bu sayıyı 1,1 milyara çıkarmayı ve 30 milyon adet ürün satmayı amaçlıyor. Hepsiburada ayrıca kampanya döneminde oluşacak trafiğin önemli bir bölümünü iş ortaklarının ürünlerine yönlendirmeyi planlıyor. Şirketin beklentisine göre toplam ürün görüntülemelerinin yüzde 90'ı iş ortaklarının ürünlerinden oluşacak. Hepsiburada’dan yapılan açıklamada yeni ödeme seçeneği Hepsitaksit ve hızlı teslimat imkanlarına vurgu yapıldı.

    Hepsitaksit nedir?

    Hepsiburada, ilk kez sunulan Hepsitaksit ile müşterilerine kredi kartı limitinden ve bankadan bağımsız taksitli ödeme imkanı sunuyor. Kullanıcılar kredi skoruna göre 150 bin TL’ye kadar Hepsitaksit limiti elde edebiliyor. Bu limit ile peşin fiyatına 3 taksit alışveriş yapılabiliyor.

    Hepsitaksit kapsamında 150 bin TL'ye kadar limit sunulabiliyor. Uygun ürün gruplarında müşteriler, peşin fiyatına 3 taksit imkanından yararlanabiliyor.

    Tüketiciler alışveriş için Kasım indirimlerini bekliyor

    Hepsiburada'nın 18-55 yaş aralığındaki 2.422 kişiyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2026 Araştırması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin veriler ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 96'sı alışveriş öncesinde fiyatları takip ettiğini, yüzde 62'si ise satın almak istediği en az bir ürünü Kasım ayına kadar beklettiğini belirtti.

    Katılımcıların yüzde 69'u Kasım ayında kesin olarak alışveriş yapmayı planlıyor. Uzun süredir almak istedikleri yüksek fiyatlı ürünler için indirimleri bekleyenlerin oranı yüzde 51 olurken günlük ihtiyaçları için kampanyaları takip edenlerin oranı yüzde 49 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre tüketicilerin Kasım alışverişleri için ayırdığı ortalama bütçe 28 bin TL.

    Araştırma, tüketicilerin indirim dönemlerine farklı şekillerde yaklaştığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 61'i avantajlı bir fiyatla karşılaştığında alışverişini beklemeden yaparken yüzde 57'si 11 Kasım'daki, yüzde 43'ü ise Efsane Cuma dönemindeki indirimleri incelemeyi planlıyor.

    İndirimli teknolojik ürünler için tıklayın: Efsane Premium Günleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0505 kime ait sistem 2 3 4 nedir nissan juke 1.5 dci ekg çeken akıllı saat yazılımlı polo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum