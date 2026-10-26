Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyası şimdiden başladı: İşte indirimler

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Tam Boyutta Gör Hepsiburada, bu sene Efsane Kasım indirimlerini erkenden başlattı. 26 Ekim itibarıyla başlayan “Efsane Premium Günleri” kampanyası ile Efsane Kasım’ın ilk adımı atıldı. Ayrıca uygun tüm ürünlerde peşin fiyatına taksitli ödeme imkanı sunan Hepsitaksit özelliği ilk kez erişime açıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Efsane Kasım kampanyası “Efsane Kasım Beklediğine Değecek” sloganıyla başladı. Bugün başlayan kampanya ile teknoloji, moda, kozmetik ve ev yaşamı kategorilerinde indirimler sunuluyor. İndirimli fiyatlara ek olarak sepette yüzde 10 ve yüzde 15, özel günlerde ise yüzde 20'ye varan net indirimler uygulanıyor.

İndirimli teknolojik ürünler için tıklayın: Efsane Premium Günleri

Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesine ulaşan şirket, 2026'da bu sayıyı 1,1 milyara çıkarmayı ve 30 milyon adet ürün satmayı amaçlıyor. Hepsiburada ayrıca kampanya döneminde oluşacak trafiğin önemli bir bölümünü iş ortaklarının ürünlerine yönlendirmeyi planlıyor. Şirketin beklentisine göre toplam ürün görüntülemelerinin yüzde 90'ı iş ortaklarının ürünlerinden oluşacak. Hepsiburada’dan yapılan açıklamada yeni ödeme seçeneği Hepsitaksit ve hızlı teslimat imkanlarına vurgu yapıldı.

Hepsitaksit nedir?

Hepsiburada, ilk kez sunulan Hepsitaksit ile müşterilerine kredi kartı limitinden ve bankadan bağımsız taksitli ödeme imkanı sunuyor. Kullanıcılar kredi skoruna göre 150 bin TL’ye kadar Hepsitaksit limiti elde edebiliyor. Bu limit ile peşin fiyatına 3 taksit alışveriş yapılabiliyor.

Hepsitaksit kapsamında 150 bin TL'ye kadar limit sunulabiliyor. Uygun ürün gruplarında müşteriler, peşin fiyatına 3 taksit imkanından yararlanabiliyor.

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Tüketiciler alışveriş için Kasım indirimlerini bekliyor

Hepsiburada'nın 18-55 yaş aralığındaki 2.422 kişiyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2026 Araştırması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin veriler ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 96'sı alışveriş öncesinde fiyatları takip ettiğini, yüzde 62'si ise satın almak istediği en az bir ürünü Kasım ayına kadar beklettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 69'u Kasım ayında kesin olarak alışveriş yapmayı planlıyor. Uzun süredir almak istedikleri yüksek fiyatlı ürünler için indirimleri bekleyenlerin oranı yüzde 51 olurken günlük ihtiyaçları için kampanyaları takip edenlerin oranı yüzde 49 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre tüketicilerin Kasım alışverişleri için ayırdığı ortalama bütçe 28 bin TL.

Araştırma, tüketicilerin indirim dönemlerine farklı şekillerde yaklaştığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 61'i avantajlı bir fiyatla karşılaştığında alışverişini beklemeden yaparken yüzde 57'si 11 Kasım'daki, yüzde 43'ü ise Efsane Cuma dönemindeki indirimleri incelemeyi planlıyor.

İndirimli teknolojik ürünler için tıklayın: Efsane Premium Günleri

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Hepsiburada Efsane Kasım 2026 indirimlerini başlattı

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