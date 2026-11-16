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Oynat Hepsiburada Premium abonelerine sunulan ücretsiz HBO Max hediyesi sona eriyor. İki platform arasındaki iş birliği resmen tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre üyelerin tanımlı kodları 16 Kasım tarihine kadar etkinleştirmesi gerekiyor. Mevcut aboneler ise platformdaki içerikleri 16 Aralık tarihine kadar izleyebilecek. Bu sürenin ardından erişim otomatik olarak kesilecek ve kullanıcılara ek bir ücret yansıtılmayacak. Ücretsiz kargo ve Hepsipara gibi diğer Premium avantajları ise devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Hepsiburada Premium üyelerine sunulan ücretsiz HBO Max aboneliği için yolun sonu göründü. İki platform arasındaki iş birliğinin sona ermesi nedeniyle popüler dijital yayın platformu artık Premium paketine dahil olmayacak. Değişiklik 16 Aralık 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar mevcut aboneliği aktif olan kullanıcılar HBO Max içeriklerini izlemeye devam edebilecek. Henüz üyeliğini etkinleştirmeyen kullanıcılar içinse kod kullanımında son tarih 16 Kasım olarak belirlendi.

HBO Max üyeliği için son tarih 16 Aralık

Hepsiburada, Premium üyelerine gönderdiği bilgilendirmede HBO Max avantajının sona ereceğini açıkladı. Henüz üyeliğini etkinleştirmemiş kullanıcıların kendilerine tanımlanan kodları 16 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar kullanması gerekiyor. Bu tarihten sonra yeni kod aktivasyonu yapılamayacak.

Mevcut aboneler ise HBO Max içeriklerini 16 Aralık 2026'ya kadar izleyebilecek. Bu tarihte platforma erişim otomatik olarak sonlandırılacak. Üyeliğin sona ermesi nedeniyle kullanıcılara herhangi bir ek ücret yansıtılmayacak ve otomatik abonelik yenilemesi gerçekleştirilmeyecek.

Hepsiburada Premium'un diğer avantajları devam edecek

HBO Max hediyesinin kaldırılması, Hepsiburada Premium üyeliğinin diğer ayrıcalıklarını etkilemeyecek. Şirket, Premium abonelik ücretinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve mevcut avantajların sunulmaya devam edeceğini belirtiyor.

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Buna göre üyeler ücretsiz kargo ve alışverişlerinde anında yüzde 3 Hepsipara kazanma fırsatından yararlanmayı sürdürecek. Ayrıca ilk üç ay ücretsiz Yemeksepeti Pro üyeliği ve Efsane Kasım boyunca seçili ürünlerde peşin fiyatına 9 taksit imkanı da Premium ayrıcalıkları arasında bulunuyor. Bunlara ek olarak üyelere özel kampanyalar da devam edecek.

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Hepsiburada Premium'un HBO Max avantajı sona eriyor

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