Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Her dört iPhone'dan biri artık Hindistan'da üretiliyor

    Apple'ın geçen yıl Hindistan'da iPhone üretimini yaklaşık %53 arttığı bildirildi. Şirket, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden kaçınmak için telefonlarının dörtte birini artık burada üretiyor.

    apple hindistan iphone üretimi Tam Boyutta Gör
    Hindistan, Apple'ın yıllık yaklaşık 220-230 milyon adet olan toplam küresel iPhone üretiminin yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Bu pay, jeopolitik gerilimler, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergiler ve Başbakan Narendra Modi'nin üretim hamlesi kapsamında Hindistan hükümeti tarafından sunulan üretime bağlı teşviklerin bir araya gelmesiyle birlikte son üç yılda hızla arttı.

    iPhone 17 Pro modelleri de Hindistan'da üretiliyor

    Apple artık Pro ve Pro Max dahil olmak üzere tüm iPhone 17 modellerini Hindistan'da üretiyor. Öncesinde, Hindistan'da üretilen iPhone'lar eski veya orta seviye modellerle sınırlıydı, üst seviye modeller ise Çin fabrikalarında üretiliyordu. Bu değişim, Apple'ın tedarik zinciri çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

    Apple'ın Hindistan'daki kilit tedarikçileri olan Foxconn, Tata Electronics ve Pegatron, hem iç satışlar hem de ihracat için iPhone 15 ve iPhone 16 gibi eski modelleri üretmeye devam ediyor. Özellikle Tata Grubu, önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'ın iPhone üretiminin yarısına kadarını karşılaması beklenen fabrikalarıyla önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

    Üretimdeki bu artış, ticaret akışları üzerinde dramatik bir etki yarattı. Canalys verilerine göre, Hindistan, Nisan-Haziran 2025 çeyreğinde ilk kez ABD'ye gönderilen akıllı telefonların en büyük kaynağı olan Çin'i geride bıraktı ve pazarın %44'ünü ele geçirdi. Çin'in payı %25'e düştü.

    Reuters'e göre, Foxconn'un Hindistan birimleri tek başına 2025 yılının ilk beş ayında ABD'ye 4.4 milyar dolar değerinde iPhone gönderdi. 2024 yılında 3.7 milyar dolar gönderim gerçekleşmişti. Apple, yaklaşan gümrük vergilerinden etkilenmemek için Mart 2025'te yaklaşık 2 milyar dolarlık iPhone'u havadan taşımak için Chennai'den kargo uçakları bile kiraladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hangikredi ücretsiz kod 2026 dondurulmuş soğan halkası nasıl kızartılır desülfatör nedir siliskar jel mi contractubex mi diş taşı temizliği yaptiranlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum