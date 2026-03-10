Her dört iPhone'dan biri artık Hindistan'da üretiliyor

Tam Boyutta Gör Hindistan, Apple'ın yıllık yaklaşık 220-230 milyon adet olan toplam küresel iPhone üretiminin yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Bu pay, jeopolitik gerilimler, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı vergiler ve Başbakan Narendra Modi'nin üretim hamlesi kapsamında Hindistan hükümeti tarafından sunulan üretime bağlı teşviklerin bir araya gelmesiyle birlikte son üç yılda hızla arttı.

iPhone 17 Pro modelleri de Hindistan'da üretiliyor

Apple artık Pro ve Pro Max dahil olmak üzere tüm iPhone 17 modellerini Hindistan'da üretiyor. Öncesinde, Hindistan'da üretilen iPhone'lar eski veya orta seviye modellerle sınırlıydı, üst seviye modeller ise Çin fabrikalarında üretiliyordu. Bu değişim, Apple'ın tedarik zinciri çeşitlendirme stratejisinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Apple'ın Hindistan'daki kilit tedarikçileri olan Foxconn, Tata Electronics ve Pegatron, hem iç satışlar hem de ihracat için iPhone 15 ve iPhone 16 gibi eski modelleri üretmeye devam ediyor. Özellikle Tata Grubu, önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'ın iPhone üretiminin yarısına kadarını karşılaması beklenen fabrikalarıyla önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

Üretimdeki bu artış, ticaret akışları üzerinde dramatik bir etki yarattı. Canalys verilerine göre, Hindistan, Nisan-Haziran 2025 çeyreğinde ilk kez ABD'ye gönderilen akıllı telefonların en büyük kaynağı olan Çin'i geride bıraktı ve pazarın %44'ünü ele geçirdi. Çin'in payı %25'e düştü.

Reuters'e göre, Foxconn'un Hindistan birimleri tek başına 2025 yılının ilk beş ayında ABD'ye 4.4 milyar dolar değerinde iPhone gönderdi. 2024 yılında 3.7 milyar dolar gönderim gerçekleşmişti. Apple, yaklaşan gümrük vergilerinden etkilenmemek için Mart 2025'te yaklaşık 2 milyar dolarlık iPhone'u havadan taşımak için Chennai'den kargo uçakları bile kiraladı.

