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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 44 kişi burada

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün

    Müzik kalitesini üst seviyede yaşamak isteyenler için birbirinden kaliteli 5 adet ürün seçtik. Üstelik seçtiğimiz ürünlerin fiyatı indirime girdi.
    1 sa.
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    4
    Müzik / Ses Sistemleri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kulaklık ve hoparlör denildiğinde farklı fiyat aralıklarında çok fazla çeşit ürünle karşılaşıyoruz. Kaliteli bir ürün almak için araştırma yapıldığında genellikle kafalar karışıyor. Seçim yapmanızı kolaylaştırmak için Bose markasının ürünlerine yönelebilirsiniz. ABD menşeili Bose markası, ürünlerinde dengeli sese ve yalıtıma epey önem veriyor. Fiyat olarak pahalı ancak parasının hakkını veren ürünler geliştiriyor.

    Normalde fiyatından dolayı önermeye çekindiğimiz Bose marka ürünler şu sıralar amazonda Gülümseten Cuma (Black Friday) indirimleriyle avantajlı konuma geldi. Bazı modellerde fiyatın neredeyse yarı yarıya indiği görülüyor.

    Bose Noise Cancelling Headphones 700

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün

    Bose firmasının tepe modeli olarak adlandırabileceğimiz 700 modeli yapay zekalı aktif gürültü engelleme özelliği ve ses netliği ile öne çıkıyor. Çevrenizdeki sesi tamamen kesebiliyor veya dilerseniz mobil uygulama vasıtasıyla neyi ne kadar duymak istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bose AR isminde yenilikçi bir özelliğe sahip. Kulaklık üzerindeki sensörler vücut hareketlerinizi, kafa oryantasyonunuzu ve konumunuzu tespit edebiliyor. Bu sayede kulaklığa özel olarak geliştirilmiş egzersiz, oyun ve seyahat rehberi özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. TriPort olarak isimlendirilen akustik yapısı ile kulağın havalanmasını ve konforlu bir dinleme deneyimi sunuyor. Bose 700 sahip olduğu özellikleriyle firmanın en dolu kulaklık modeli.

    Bose SoundTouch 300 Soundbar Ses Sistemi

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün
    Tam Boyutta Gör

    Evinizde sinema keyfi yaşamak istiyor ancak odada hoparlör karmaşası olmasın diyorsanız bu soundbar size göre.

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    Bose SoundSport Free Kablosuz Kulak İçi Kulaklık

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün
    Tam Boyutta Gör

    Spor yaparken müzik dinlemek, yağmur altında rahatlıkla kullanmak için dayanıklı ve yüksek sesli tam kablosuz kulaklık arıyorsanız Bose SoundSport Free, sahip olduğu özellikleri ve ses kalitesiyle iyi bir deneyim sunuyor.

    Bose SoundLink Revolve Plus Bluetooth Hoparlör

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün

    Bose SoundLink Revolve Plus, boyutunun ötesinde bir ses seviyesine sahip. Ayrıca rakiplerinin ötesinde bas seviyesiyle dikkat çekiyor. Yoğun bas verirken sesin temizliğini koruyor.

    Bose SoundLink Color II Bluetooth Hoparlör

    Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün
    Tam Boyutta Gör

    Bose SoundLink Color II, firmanın uygun fiyatlı ancak kaliteli ürünlerinden birisi. Üstelik büyük bir indirim uygulanmış. Piyasa fiyatının neredeyse yarısına satın alabilirsiniz.

    Amazon'da Gülümseten Cuma kampanyası başladı. Yüzde 70'e varan indirimlerden faydalanmak için aşağıdaki kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    https://www.amazon.com.tr/blackfriday



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    İyi reklam
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    hamunpatra (hakan özdemir) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hesaplı fakat kaliteli ürün birde piyasa fiyatının yarı fiyatına satılıyor diye yazmış arkadaş.

    Baktım ürün 949 TL. Hemen gidip alasım geldi okadar hesaplı ki üç beş tane alıp eşe dosta hediye edeceğim

    Reklam yap kardeşim ama dalga geçme. Lütfen
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    he diyin geçin :))
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    absamet (sems sems) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Edifier S550 sistemim vardı. Hanım çok yer kaplıyor siye sattırmıştı. Keşke satmasaymıştım.
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